Handmaid's Talen päähine, Nälkäpelin käsimerkki ja maitoteeallianssi – sortajia vastaan käydään uusin tavoin eri puolilla maailmaa

Aborttioikeuden rajoittaminen Puolassa toi Handmaid's Tale -sarjasta ja -kirjasta tutut hahmot taas kaduille.

Orjattaren punaiseen viittaan ja valkoiseen päähineeseen sonnustautuneet puolalaisnaiset ovat kohdistaneet raivonsa konservatiivimiehiin, jotka jälleen puuttuvat naisten oikeuteen päättää omasta vartalostaan.

Samat puna-valkoiset hahmot marssivat paikalle, kun Yhdysvalloissa nostettiin uskonnollisena konservatiivina pidetty Amy Coney Barrett korkeimman oikeuden tuomariksi.

Lisäkierteen protestiin toi se, että Coney Barrett on ollut mukana uskonnollisessa People of Praise -liikkeessä, jossa naisia aiemmin nimitettiin sanalla handmaid. Tästä on uutisoinut muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Kirjailija Margaret Atwoodin vuonna 1985 luoma orjatarhahmo ilmestyi maailman mielenosoituksiin vastustamaan naisiin kohdistuvaa sortoa kirjasta tehdyn tv-sarjan noustua suosioon vuonna 2017.

Orjattaren hahmo on vain yksi maailman mielenosoituksissa yhä useammin näkyvistä kulttuurista ammentavista viittauksista.

Orjattaren asuun pukeutunut nainen osoitti 23. lokakuuta Puolan pääkaupungissa Varsovassa mieltä aborttioikeuden rajoittamista vastaan. Jakub Kaczmarczyk / EPA

Nälkäpeli-elokuvat ja Thaimaan kolme sormea

Nälkäpeli-kirjoista ja -elokuvista tuttu merkki, kolme pystyssä olevaa sormea, alkoi näkyä Thaimaan kaduilla vuonna 2014 sotilasjuntan kaapattua vallan. Juntta kielsi vastarinnan osoitukseksi muodostuneen merkin käyttämisen (siirryt toiseen palveluun), mutta se ei ole mielenosoittajia pysäyttänyt.

Tänä vuonna samaa käsimerkkiä on näytetty Thaimaassa taas ahkerasti nykyhallintoa ja monarkiaa arvostelevissa mielenosoituksissa.

Kolme sormea symboloivat nyt muun muassa mielenosoittajien vaatimuksia Thaimaan hallituksen, monarkian ja perustuslain uudistamisesta.

Aiemmin tässä kuussa nousi suuri kohu siitä, että mielenosoittajat näyttivät kolmea sormea ohi ajaneille kuninkaallisille.

Nälkäpeli-elokuvien inspiroimaa käsimerkkiä näyttävät lukiolaiset osoittivat mieltään Thaimaan opetusministeriön edustalla 19. elokuuta. Protesti oli vastaus opetusministerin kehotuksella ottaa protestoivia koululaisia kiinni. Andre Malerba / AOP

Harry Potter -hahmot mukana mielenosoituksissa

Thaimaassa on käyty nykyhallintoa vastaan myös kirjoista ja elokuvista tutun Harry Potterin avulla.

Esimerkiksi elokuussa Bangkokin demokratiamonumentille kokoontui mielenosoittajia, jotka kohottivat taikasauvansa sortajia vastaan. Paikalla näkyi myös Harry Potterilta näyttäneitä protestoijia.

Thaimaan kuningas on protesteissa rinnastettu pahaan lordi Voldemortiin. Potter-tarinoissa Voldemortin nimeä ei uskalleta sanoa ääneen. Tiukat kunnianloukkauslait pyrkivät puolestaan estämään Thaimaan kuninkaan nimen sanomisen väärissä yhteyksissä.

Hongkongin demokratiamielenosoituksissa alueen poliisia verrattiin (siirryt toiseen palveluun) puolestaan viime vuonna Voldemortia tukeviin kuolonsyöjiin.

Elokuun 3. päivä Bangkokissa järjestettiin Harry Potter -teemainen mielenosoitus, jossa kohotettiin taikasauvat Thaimaan nykyjohtoa vastaan. Narong Sangnak / EPA

Potter -kirjoista ja elokuvista tuttuja hahmoja on putkahdellut esiin muissakin mielenosoituksissa maailmalla. Esimerkiksi kotitonttu Dobby on näkynyt ilmastomielenosoituksessa Saksassa.

Orjuutettu kotitonttu voi vapautua vain, jos joku isäntäperheen jäsenistä antaa hänelle oikean vaatekappaleen, vaikkapa sukan. Tähän on viitattu esimerkiksi Saksan ilmastomielenosoituksessa, jossa on haluttu antaa sukka mehiläisille.

Saksan Essenissä järjestetyllä ilmastomarssilla kannettiin toukokuussa 2019 kylttiä, jossa esiintyi Harry Potterista tuttu kotitonttu Dobby. "Sukka mehiläisille" ja "Dobby on vapaa" ovat viittauksia Potter-tarinaan. Sascha Steinbach / EPA

V niin kuin verikosto -elokuvan naamio laajassa käytössä

V niin kuin verikosto -elokuvasta ja -sarjakuvasta tuttu Guy Fawkes -naamio on näkynyt jo vuosia eri puolilla maailmaa järjestetyissä protesteissa talouden ja politiikan eliittiä vastaan.

Guy Fawkes on historiallinen hahmo, joka tunnetaan Englannin 1600-luvun ruutisalaliitosta, mutta häntä esittävä naamio tuli laajasti tutuksi vuonna 2006 ensi-iltansa saaneen elokuvan myötä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) kertoi naamion käytöstä jo vuonna 2011 ja arvioi tuolloin, että ensimmäisenä sen ottivat käyttöönsä Anonymous-nettiaktivistit vuonna 2008.

Nähtiinpä naamio varhain myös Wikileaksin perustajan Julian Assangenkin kasvoilla.

Valko-Venäjän oppositiota tukevaan mielenosoitukseen 12. elokuuta Moskovassa osallistuneet protestoijat pitivät kasvoillaan Guy Fawkes -naamiota. Vladimir Gerdo / AOP

Sittemmin Guy Fawkes -naamio on levinnyt monenlaista sortoa vastustaviin mielenosoituksiin pitkin maailmaa. Tänä syksynä sen on voinut nähdä esimerkiksi Valko-Venäjän oppositiota tukevassa mielenilmauksessa Moskovassa.

Rahapaja-sarjan Dali-naamari vastarinnan symbolina

Viime aikoina mielenosoituksissa on alkanut näkyä toinenkin viiksekästä miestä esittävä valkoinen naamio. Kyse on La Casa de Babel eli Rahapaja -sarjasta tutusta Salvador Dali -naamiosta.

Sarjassa sitä käyttää rikollisjoukkio, jolla on naamarin lisäksi punainen hupullinen haalari. Mielenosoituksissa naamari on valjastettu vastarinnan symboliksi, ja sitä on käytetty hallinnon vastaisissa protesteissa muun muassa Irakissa (siirryt toiseen palveluun) ja Puerto Ricossa (siirryt toiseen palveluun).

Viimeksi tällä viikolla Dali-naamio on näkynyt Indonesiassa, jossa on osoitettu mieltä koronaelvytyksen nimissä tehtyjä työ- ja ympäristölakien heikennyksiä vastaan.

Indonesian Jakartassa osoitettiin keskiviikkona mieltä työ- ja ympäristölainsäädännön heikennyksiä vastaan Salvador Dali -naamio kasvoilla. Mast Irham / EPA

Maitotee solidaarisuuden osoituksena

Kolmella eri alueella Aasiassa demokratian puolesta protestoivat nuoret ovat löytäneet toisensa arkikulttuurin ilmentymän, maitoteen, avulla. Allianssin taustalla on ajatus siitä, että maitotee yhdistää ihmisiä, vaikka teenjuonnin yksityiskohdissa onkin eroja eri alueiden kulttuureissa.

Thaimaan, Hongkongin ja Taiwanin demokratian tulevaisuudesta huolestuneet nuoret ovat viestineet aihetunnisteen #milkteaalliance avulla sosiaalisessa mediassa, antaneet tukea toistensa vaatimuksille ja jakaneet neuvoja.

Esimerkiksi hongkongilaiset demokratiamielenosoittajat ovat kertoneet thaimaalaisille demokratiamielenosoittajille käytännönvinkkejä poliiseilta suojautumiseen.

Vaikka jokaisella alueella on omat huolensa, yhdistää näitä kolmea huoli Kiinan toiminnasta. Hongkong on Kiinan erityishallintoalue, josta Manner-Kiina on ottanut yhä tiukemman otteen. Taiwania Kiina pitää osanaan, ja saarella pelätään tämän voivan johtaa lopulta jopa sotatoimiin.

Thaimaassa suurimpana huolena ovat sotilasvallankaappauksen myötä valtaan noussut pääministeri Prayut Chan-o-cha ja kuningas Maha Vajiralongkorn. Huolta on kuitenkin alkanut herättää myös Kiinan lisääntyvä vaikutusvalta, sillä se lukeutuu nykyisten vallanpitäjien liittolaisiin, kirjoittaa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Aasian eri alueiden maitoteeallianssiin viitattiin 21. lokakuuta Bangkokissa pidetyssä demokratiamielenosoituksessa. Mukana kyltissä on Taiwanin, Thaimaan ja Hongkongin lisäksi Intia. AOP

Maitoteeallianssilla Thaimaan, Hongkongin ja Taiwanin nuoret tukevat toistensa huolia ja vaatimuksia somen lisäksi myös mielenosoituksissa. Viime aikoina allianssiin on soviteltu myös Intiaa, jolla on omat ongelmansa Kiinan kanssa Kashmirin raja-alueella.

Maitoteeallianssi on yhdistänyt voimansa viime kuukausina muun muassa Kiinan sortaman uiguurivähemmistön puolesta ja Disneyn Mulan-elokuvaa vastaan. Elokuvaa on paheksuttu, sillä sitä on kuvattu uiguurialueella.

2gether-sarja ja kiinalaisten trollauskampanja

Maitoteeallianssin synnyn voi johtaa muutaman mutkan kautta thaimaalaiseen 2gether-draamasarjaan. Kiinassakin seuratun sarjan pääosanäyttelijä Vachirawit Chivaaree uudelleenjakoi keväällä Twitterissä viestin, jossa Hongkongia kutsuttiin maaksi. Tämä raivostutti Kiinassa, ja seurauksena oli raivoisaa nettipalautetta.

Kohusta ovat uutisoineet esimerkiksi Foreign Policy -lehti (siirryt toiseen palveluun) ja CNN- uutiskanava (siirryt toiseen palveluun).

Tilanne kärjistyi entisestään, kun näyttelijän tyttöystävä Weeraya Sukaram uudelleentviittasi viestin, jossa pohdittiin koronaviruksen saaneen ehkä alkunsa kiinalaislaboratoriosta.

Pian kiinalaiset nettitrollit syyttivät pariskuntaa jo Taiwanin itsenäisyydenkin ajamisesta. Pariskunnan lisäksi raivokkaiden someviestien kohteeksi joutuivat thaimaalaiset laajemminkin.

Kohun lietsomisessa olivat mukana myös Kiinan valtiojohtoiset mediat. Tyttöystävän sometunnukseen viittaavalla #nnevvy-aihetunnisteella varustetut päivitykset olivat kiinalaisen Global Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan jo huhtikuussa keränneet Weibo-palvelussa "yli 4,6 miljardia katselua".

Somehyökkäys kuitenkin epäonnistui, kun thaimaalaiset yhtyivät kiinalaisten loukkaaviksi kuvittelemiin Thaimaan hallitusta ja kuninkaallisia pilkkaaviin kommentteihin. Myös monet hongkongilaiset ja taiwanilaiset liittyivät sosiaalisessa mediassa thaimaalaisten rinnalle ilakoimaan kiinalaisten kustannuksella.

Lopulta joku keksi yhdistää meemeihin maitoteen, joka yhdistää eri alueita, vaikka sitä nautitaankin hieman eri tavoin. Allianssista ovat uutisoineet muun muassa The Bangkok Post (siirryt toiseen palveluun) ja The Atlantic (siirryt toiseen palveluun).

The #MilkTeaAlliance: How Thailand, Taiwan, and Hong Kong are supporting each other’s fight for democracy. https://t.co/LnmTtsK0LD — Anonymous (@YourAnonCentral) 24. lokakuuta 2020

Viime viikonloppuna maitoteeallianssi nostettiin esille Twitterissä Anonymous-tilillä. Tilin tunnuskuvana on Guy Fawkesin naamio.

