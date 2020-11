Talven abiristeilyt varattiin jo ennen koronakriisiä, nyt Janika Kuosmanen ja tuhannet muut lukiolaiset jännittävät, mitä niille käy – kysyimme 6 kysymystä

“Missään muualla maailmassa abit eivät matkaa bilettämään toiseen maahan! Kun tähän kaikkeen yhdistetään huikeat bileet ja Tallinna, on vuoden 2021 paras matka syntynyt. Abi Goes Tallinn on ollut jokaisena vuotena loppuunmyyty."

Näin markkinoi ensi helmikuun abimatkoja Abi Goes Tallinn -konsepti.

Abimatkat ja -risteilyt varataan hyvissä ajoin. Suurin osa ensi vuoden varauksista on tehty ennen koronakriisin alkamista Suomessa, ja nyt varataan jo kevään 2022 matkoja.

Kukaan ei vielä tiedä, pääsevätkö ensi kevään abiturientit reissuun. Jos koronatilanne pysyy nykyisenkaltaisena Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, odotettavissa on vähintäänkin muutoksia suunnitelmiin ja tapahtumien järjestelyihin.

Kysyimme kahdelta merkittävältä abimatkojen järjestäjältä sekä laivayhtiöiltä, mitä ensi vuoden risteilyjen tilanteesta tiedetään nyt.

Kysymyksiin vastasivat Abi Goes Tallinnin tuottaja Anssi Hockman ja Abiristeilyt-brändin puolesta Nelonen Media Liven tapahtumajohtaja Riikka Fagerholm.

Oman näkemyksensä tarvittaessa kertovat myös Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd sekä Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund.

1. Jos abimatkat pitäisi järjestää nyt, mikä olisi niiden kohtalo?

Abi Goes Tallinn: Tämänhetkisillä ohjeistuksilla matkaa ei olisi mahdollista järjestää.

Abiristelyt: Emme järjestäisi abiristeilyjä. Asiakkaidemme, artistien ja työntekijöiden turvallisuus on meille tärkeintä.

2. Miten tilanne on näkynyt matkojen suosiossa? Saako rahat takaisin, jos tapahtumat perutaan?

Abi Goes Tallinn: Vuoden 2021 paikat on varattu isoilta osin jo ennen koronakriisin alkua. 2022 vuoden AGT:n varaukset on tehty koronakriisin aikana, ja ennakkovarausten suosio on vastannut pitkälti aiempia vuosia. Peruutuksia on tullut maltillinen määrä.

Mikäli matkat perutaan järjestäjän tai viranomaisen päätöksellä, rahat saa takaisin.

Abiristeilyt: Vallitsevasta tilanteesta huolimatta vaikutukset ovat olleet maltillisia. Normaalista poikkeavaa kasvua peruutuskyselyissä ei ole.

Mikäli matkat perutaan järjestäjän tai viranomaisen päätöksellä, rahat saa takaisin.

3. Minkälaisia abimatkoja aiotte järjestää vuonna 2021?

Abi Goes Tallinn: Pakettiimme sisältyvät laivamatkat edestakaisin Helsingistä Tallinnaan, majoitus, aamupala ja juhlat Tallinnassa.

Lähtijöitä on noin 1 500 päivässä. Matkustajat on jaettu päivästä riippuen useammalle lautalle.

Eri lähdöillä on pääasiallisesti saman alueen lukioita.

Abit majoittuvat Tallinnassa kolmessa hotellissa. Lukiot sijoitellaan omiin kerroksiinsa.

Abiristelyt: Matkoja on tarkoitus järjestää vuonna 2021 yhteensä neljä, kaksi Tallinnaan ja kaksi Tukholmaan. Abeja osallistuu risteilyille eri lukioista ympäri Suomea.

Laivoilla on normaalitilanteessa yli 2 000 matkustajaa lähtöä kohden, mutta koronatilanne huomioiden laivojen kapasiteettia on rajoitettu laivayhtiöiden ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Opiskelun lisäksi myös juhliminen kuuluu monelle abivuoteen, ja koronatilanne harmittaa. – Toisaalta kyllä sen nyt ymmärtää, että ei ehkä ole aika lähteä juhlimaan, Janika Kuosmanen pohtii. Markku Malinen / Yle

4. Miksi suunnittelette matkoja nykyisen kaltaisessa koronatilanteessa? Onko helmikuu ainoa mahdollinen ajankohta?

Abi Goes Tallinn: Varmasti kukaan meistä ei pysty ennustamaan, miltä tilanne näyttää neljän kuukauden kuluttua. Koska abimatka on monelle lukion kohokohta, haluamme antaa tilanteen ja olosuhteiden parantumiselle mahdollisuuden.

Olemme varautuneet varapäivillä samana keväänä.

Abiristeilyt: Tiedotimme tänään, että risteilyjä ei järjestetä alkuperäisen suunnitelman mukaan helmikuussa. Nyt tähtäimessä ovat varapäivät huhtikuussa.

Emme vielä tiedä, mikä koronatilanne on ensi vuonna. Abiristeilyt ovat tärkeä ja odotettu perinne lukiolaisten keskuudessa ja toivomme tietysti, että he pääsevät pitämään tästä perinteestä kiinni.

5. Miten koronatilanne aiotaan ottaa huomioon, jos matkat toteutuvat?

Abi Goes Tallinn: Sekä laivamatkalla että hotellimajoituksissa toimitaan eri tavalla kuin aikaa ennen koronaa.

Tämä näkyy laivojen kapasiteeteissa, turvaväleihin liittyvissä järjestelyissä sekä ohjelman muodossa niin laivalla kuin hotelleissa.

Juhlaohjelma sopeutetaan sen hetkisiin määräyksiin. On esimerkiksi mahdollista, että useita kouluja yhdistäviä juhlia ei tule lainkaan, vaan keikat toteutetaan virtuaalisina hotellihuoneiden televisioiden kautta.

Abiristeilyt: Laivoilla on normaalitilanteessa yli 2 000 matkustajaa lähtöä kohden, mutta koronatilanne huomioiden laivojen kapasiteettia on rajoitettu laivayhtiöiden ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Olemme ottaneet abiristeilyissä huomioon laivayhtiöiden jo käyttöönottamat turvallisuustoimenpiteet.

Tallink Siljan ja Viking Linen mukaan risteilyillä on tällä hetkellä vähän vapaa-ajanmatkustajia. Kuvituskuva. Henri Salonen / Yle

Tallink Silja: Tavallisilla risteilyillämme matkustajakapasiteetti on nyt 50 prosenttia normaalista. Abiristeilyllä, jonne ei tule muita matkustajia, se voisi olla 75 prosenttia maksimista – riippuen toki sen hetkisestä koronatilanteesta.

Risteily, jossa ei käydä maissa, voisi onnistua nykytilanteessakin. Normaalisti Helsinki–Tallinna-reitin 22 tunnin risteilyllämme on neljän tunnin maissakäyntimahdollisuus aamuisin, mutta tällä hetkellä sitä ei ole. Kun maissa ei käydä, ei joudu jäämään omaehtoiseen karateeniin Suomeen palatessa.

Laivalla on kyllä tilaa pitää riittäviä etäisyyksiä. Rajoituksia voi tulla vaikkapa siihen, kuinka vapaasti tanssilattioilla saa tanssia. Esimerkiksi tanssiminen voisi olla sallittua vain oman seurueen kesken.

Viking Line: Abiristeilyille otetaan vain 50 prosenttia normaalista matkustajakapasiteetista. Laivalla rajoitetaan henkilömääriä samanaikaisesti muun muassa ravintoloissa.

Yökerhon ohjelma striimataan niin, että sitä voi seurata myös kokousosastolla ja yleisten tilojen screeneiltä. Myös ruokailut on porrastettu niin, että ravintolassa on väljää ja turvavälit säilyvät.

Nämä ovat erikoisristeilyjä, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tilanteen mukaan. Ne ajetaan Tukholmaan, jos koronatilanne sen sallii. Mahdollista on myös ajaa esimerkiki pelkästään Maarianhaminaan.

6. Milloin päätätte, toteutuvatko abimatkat?

Abi Goes Tallinn: Teemme päätöksen lähempänä matkaa.

Abiristeilyt: Tiedotimme tänään, että helmikuussa ei risteillä. Nyt tähtäin on huhtikuussa.

Koronatilanne ja ensi talven abimatkat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei uskalla vielä arvioida, minkälainen koronatilanne tulee olemaan helmi-huhtikuussa.

Ulkoministeriö suosittelee tällä hetkellä välttämään tarpeetonta matkustamista moniin maihin – myös Ruotsiin ja Viroon. Maista Suomeen palattaessa suositellaan kymmenen päivän vapaaehtoista karanteenia.

Maat voivat myös tehdä rajoituksia maahanpääsyyn sen mukaan, kuinka paha koronatilanne on Suomessa.

Tallink Siljalta ja Viking Linelta kerrotaan, että risteilyaluksilla matkustaa nyt 70–80 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin vuosi sitten. Tallink Siljan aluksilla oli lokakuussa 162 000 matkustajaa, kun vuosi sitten matkustajia oli 900 000.

Vapaa-ajanmatkustajia reiteillä on nyt vähän.

