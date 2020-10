Kirsi Kunnaksen kunniaksi perustetaan Tiitiäisen metsä -suojelumetsä

Lastenrunoistaan tunnetun Kirsi Kunnaksen kunniaksi perustetaan suojelualue Ylöjärvelle, Pirkanmaalle.

WSOY ja Luonnonperintösäätiö kertovat perustaneensa Kirsi Kunnaksen kunniaksi Tiitiäisen metsä -nimisen suojelualueen. Suojelualueeseen kerätää rahaa lahjoituksilla ja Kunnaksen Tiitiäisen metsä -runokokoelmalla.

Vajaan 30 hehtaarin metsä sijaitsee lähellä Ylöjärven keskustaa, aivan Pikku-Ahveniston vieressä.

Tiitiäisen metsässä on runsaasti kuusia, mäntyjä ja haapoja. Metsästä löytyy valtavia muurahaiskekoja, sammaloitunutta kalliota, runsaasti lahopuuta ja monipolvisia, helppokulkuisia polkuja. Myös liito-oravan tiedetään viihtyvän Tiitiäisen metsässä.

– Alue sopii todella hyvin juuri Tiitiäisen metsäksi. Sen vanhat puut luovat salaperäistä ja satumaista tunnelmaa. Metsä on helppojen kulkuyhteyksien päässä, joten sinne on lastenkin helppo tulla luontoa tutkimaan ja viihtymään, Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila kertoo tiedotteessa.

Kirsi Kunnaksen runot kertovat metsäluonnosta, teoksen on kuvittanut Silja-Maria Wihersaari. Tiitiäisen metsä -runokirja on huomionosoitus suomalaiselle metsälle.

– Metsä on kokonainen oma maailmansa täynnä metsäluonnon vilkasta elämää ja sen tapahtumia, ja me ihmiset olemme osa sen olemusta. Me olemme metsäkansaa. Onhan metsä muovannut ajatteluamme ja aistejamme pitkän yhteisen historiamme aikana, Kirsi Kunnas sanoo.

WSOY tukee kampanjaa 20 000 euron summalla ja lahjoittaa lisäksi jokaisesta myydystä Tiitiäisen metsä -kirjasta euron Tiitiäisen metsä -suojelualueelle. Lisäksi Luonnonperintösäätiö kerää lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.