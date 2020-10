Nizzassa kaksi kuollut ja useita haavoittunut puukotuksessa

Ranskalaismedian mukaan kaksi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut puukotuksessa Nizzassa.

Hyökkäys tehtiin Nizzan Notre-Dame-basilikan alueella. Radioyhtiö RTL:n uutissivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) puukottaja hyökkäsi ihmisten kimppuun kirkon sisällä. Uutistoimisto AFP:n mukaan hyökkäys tehtiin kirkon ulkopuolella.

Nizzan pormestari Christian Estrosi sanoo Twitterissä, että tekijä on pidätetty. Poliisioperaatio on edelleen käynnissä. Poliisi on pyytänyt ihmisiä välttämään aluetta.

Estrosin mukaan hyökkäys vaikuttaa terrorismilta.

Harri Vähäkangas / Yle

Sisäministeri Gérald Darmanin on kutsunut koolle kriisikokouksen.

Ranskassa on viime aikoina kuohuttanut opettaja Samuel Patyn puukotus Pariisin liepeillä. Muslimimies tappoi Patyn kostoksi siitä, että tämä oli käyttänyt sananvapausopetuksessa profeetta Muhammedista tehtyjä pilakuvia.

Juttua päivitetään.

Lähteet: Reuters, AFP, Yle Uutiset