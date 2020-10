Nokialla saattaa olla edessä yhtiön osien myyntejä, koska uusi pomo Lundmark hylkäsi Surin kauden ydinopit – tuloksen jälkeen osake syöksyy 15 %

Viime kevään huhut saattavat pitää paikkansa. Nokia sanoo panostavansa vain alueille, joissa teknologinen johtajuus on saavutettavissa.

Jokainen Nokiaa viime vuosina seurannut on kuullut kyllästymiseen asti henkseleiden paukuttelua siitä, miten suomalaisyhtiö on alallaan ainut, jolta löytyy "end to end -ratkaisu”.

Nokia luuli, että asiakkaat halusivat kaiken samalta toimittajalta. Tänään yhtiöllä on langattomia, kiinteitä ja optisia verkkoja, ohjelmistoja, reitittimiä ja niin edelleen.

Jos joku haluaa laskea kaapelia valtameren pohjaan, sitäkin löytyy.

Tämä end to end -ajatus on suurin syy, miksi Nokia osti viitisen vuotta sitten ranskalaisen Alcatel-Lucentin 16 miljardilla eurolla. Tuosta hetkestä alkoi yhtiön osakkeen liuku alaspäin ja sijoittajien loppumaton odotus.

Nokia ei saanut palettiaan kuntoon – ja myöhästyi viidennen sukupolven kännykkäverkkojen markkinoilta.

Operaattorit eivät halunneetkaan ostaa Nokian "end-to-endiä".

"Paperilla toimii, mutta ei käytännössä"

Nokian uusi toimitusjohtaja Pekka Lundmark on ensi töikseen hautaamassa tämän Rajeev Surin toimitusjohtajakauden keskeisimmän linjauksen.

Oliko Surin toimitusjohtajakauden johtoajatus kokonaistarjoomasta siis virhe?

– En käyttäisi sanavalintaa, että se oli virhe, Lundmark sanoo.

Hän ei kuitenkaan ryhdy puolustelemaankaan edeltäjänsä valintoja – vaan yhtiön saamaa asiakaspalautetta.

– Nokiasta on tullut varsin monimutkainen. Siinä on erilaisia matriiseja suuntaan jos toiseenkin.

Viimeksi Fortumin toimitusjohtajana työskennellyt Lundmark kertoi suomalaistoimittajille puhelinkonferenssissa syyllistyneensä itsekin monimutkaisten organisaatiomallien piirtelyyn.

– Ne ovat toimineet hyvin paperilla, mutta olleet todella haastavia käytännössä. Täällä on ollut samaa, ja siksi teemme ison yksinkertaistuksen.

Lukijan kannattaa huomata, ettei Nokian edellinen toimitusjohtaja Suri tehnyt valintoja yksin. Suuret linjat vetää aina yhtiön hallitus. Toisaalta end-to-end olisi saattanut toimia, jos tämän ketjun jokainen lenkki olisi ollut vahva. Nokia jäi kuitenkin 5G-kehityksessä takamatkalle.

Nyt alamme kuitenkin lähestyä puhelinkonferenssin mielenkiintoisinta vaihetta.

Myydäänkö seuraavaksi Nokian osia?

Viime keväänä Nokian ympärillä velloi huhumylly. Spekulaatioissa Nokiaa oltiin jo pilkkomassa ja sen osia myymässä (siirryt toiseen palveluun). Vihamielisen yritysvaltauksen mahdollisuudestakin puhuttiin.

Tästä syystä yhtiön uuden toimitusjohtajan kommentteja kuunnellaan erityisen tarkasti.

Hän sanoo esimerkiksi näin:

– Jokaisen liiketoimintaryhmän on oltava kilpailukykyinen omilla avuillaan. Se, että on osa end to end -tarjoomaa, ei tule riittämään perusteeksi, että johonkin asiaan panostetaan, Lundmark sanoo.

Ja näin:

– Olemme teknologiayritys ja ainut hyväksyttävä tavoite teknologiayritykselle on teknologiajohtajuus kaikissa niissä segmenteissä, joissa yhtiö toimii.

Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu niillä alueilla, jotka eivät pärjää omillaan – tai segmenteissä, joissa teknologiajohtajuus ei ole näköpiirissä?

Vähintään rivien välistä voi lukea, että tällaiset saattavat päätyä myyntiin. Samalla Nokia saisi pääomaa tuotekehitykseen ja hankintoihin toisaalla.

Nokia näyttää tunnustavan, että sen rahkeet eivät riitä kaikkeen.

Lundmark ei asiaa suoraan kommentoi. Nokia tulee kertomaan lisää uudesta strategiastaan syksyn kuluessa ja ensi maaliskuun sijoittajapäivillään.

Osake syöksyy, mutta Lundmark on tulokseen tyytyväinen

Nokian osake oli iltapäivällä yli 15 prosentin syöksyssä. Toimitusjohtajan vaihdosta seurannut strategian mylläys herättää epävarmuutta.

Lupaava ei ole sekään, että Nokia odottaa ensi vuoden aikana vain "vakauttavansa" taloudellisen tuloksentekokykynsä. Sen jälkeen yhtiö aikoo parantaa asteittain kohti pitkän aikavälin tavoitteitaan.

Nokiaan uskovien sijoittajien odotus jatkuu.

Pekka Lundmarkin näkee Nokian tuloksessa kuitenkin paljon hyvää.

– Tämä oli varsin vahva neljännes kokonaisuutena ja näimme hyvää kehitystä monilla liiketoiminta-alueilla.

Myös yhtiön kassa on lihonut jo yli vuoden ajan.

– Mutta on selvää, että kolmen prosentin liikevaihdon lasku vakailla valuuttakursseilla on pettymys. Meidän pitää pyrkiä kasvuun.

Lundmarkin mukaan liikevaihdon lasku selittyi etupäässä verkkojen asennuspalveluilla. Sen sijaan uusien verkkojen myynti kasvaa hänen mukaansa mukaan vahvasti.

Nokia, heinä–syyskuu ** ** Muutos edellisvuoteen, ilman valuuttakurssien vaikutusta Liikevaihto 5294 milj € -3 % Liikevoitto (ei-IFRS) 486 milj. € 2 %

Huawein ongelmat ovat Nokialle eduksi

Nokia jäi viidennen sukupolven tuotekehityksessä kilpailijoita jälkeen, mutta Pekka Lundmarkin mukaan niissä edetään taas suunnitelmien mukaan – myös viime vuonna paljon puidut uudet prosessorit.

– Tuotekehityksen edistyminen on ollut vuoden–puolentoista aikana hyvin lupaavaa, hän sanoo.

Lundmark muistuttaa, että kyse on noin vuosikymmenen mittaisesta teknologiasyklistä, joka on vasta alussa. Oma lukunsa ovat Yhdysvaltojen käynnistämät Huawei-boikotit.

– Geopoliittinen keskustelu avaa kieltämättä uusia mahdollisuuksia. Olemme nähneet joissain viimeaikaisissa kaupoissa, että nämä asiat ovat vaikuttaneet.

Nokia ei kuitenkaan ole ainut, joka Huawei-boikoteista hyötyy. Aiemmin kännykkäverkkojen pikkutekijänä pidetty etelä-korealainen Samsung nappasi Pohjois-Amerikassa lähes seitsemän miljardin dollarin verkkodiilin (siirryt toiseen palveluun) Nokian nokan edestä.

Lopuksi: Mitä se Nokia tekeekään?

Nokia hautaa vanhan strategian ja tarkastelee jatkossa liiketoiminta-alueitaan erillisinä kokonaisuuksina, joista jokaisen on pärjättävä omillaan.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat:

Mobile Networks, eli langattomat verkot sekä niihin liittyvät palvelut ja ohjelmistot. Myös uudet virtuaaliset verkkoteknologiat. Vuositasolla noin 10 miljardin euron liiketoimintaa. IP and Fixed Networks, eli optiset ja kiinteät verkot sekä ip-reitittimet. Nykytasolla noin 7 miljardin euron liiketoimintaa. Cloud and Network Services, eli ohjelmistoliiketoiminta – pois lukien esim. kännykkäverkkojen hallinnointi. Lisäksi mm. yritystuotteet ja runkoverkot. Noin 3 miljardin euron liiketoimintaa. Nokia Technologies, eli teknologialisensiointi. Tämä on hyvin kannattavaa, noin 1,4 miljardin liiketoimintaa.

