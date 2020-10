F-Securen Hyppönen: Ainakin 14 ihmistä on maksanut Vastaamon kiristäjälle ensimmäisen kiristyssumman – "ransom_man" aktivoitui viime yönä

Vastaamon kiristäjä, nimimerkki ”ransom_man”, on taas aktivoitunut, kertoo F-Securen Mikko Hyppönen.

Kiristäjä on pitänyt hiljaisuutta lauantai-illasta asti, mutta Hyppösen mukaan viime yönä hieman ennen kello kolmea kiristäjä tyhjensi tilit, joille uhrit ovat maksaneet rahoja.

– Sieltä bitcoinit ovat lähteneet eteenpäin ransom_manin siirtämänä, Hyppönen kertoi Radio Suomen Päivässä.

Hyppönen pyysi eilen keskiviikkona Twitterissä niitä ihmisiä ottamaan häneen yhteyttä häneen, jotka ovat maksaneet Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyviä lunnaita kiristäjätaholle.

Keräämme bitcoin-osoitteita, joihin Vastaamon lunnaita on maksettu. Yritämme jäljittää, mihin rahat menivät. Jos olet Vastaamon uhri *ja maksoit lunnaat*, arvostan jos otat minuun yhteyttä. Sähköpostiosoitteeni on profiilissani. Kiitos. — @mikko (@mikko) 28. lokakuuta 2020

Hyppösen mukaan ainakin 14 henkilöä on maksanut lunnaat.

– Viestejä on tullut vajaat 50 eilisen jälkeen, niistä suurin osa on halunnut maksaa ja on yrittänyt maksaa bitcoineja sinne kiristäjän tilille, mutta sellaisia, joista todella näen, että maksaminen on oikeasti onnistunut ja rahat on lähtenyt tililtä, niin heitä on tiedossa 14 kappaletta.

Heistä kaikki ovat maksaneet 200 euroa eli ensimmäisen kiristyssumman. Hyppönen veikkaa, että kaikkiaan maksettu kokonaissumma pyörii muutamissa tuhansissa euroissa.

Hyppönen: "Kyllä jäljillä ollaan"

Hyppönen sanoo, ettei ole nähnyt varsinaista viestintää kiristäjältä.

Hän arvioi, että tietomurtajan tarkoituksena on yrittää häivyttää jäljet siitä, mihin kiristetyt rahat ovat loppujen lopuksi menossa. Hyppönen muistuttaa, etteivät bitcoinit ole täysin anonyymeja. Niitä siis voisi verrata reaalimaailman käteiseen, jonka jäljittäminen on vaikeaa, mutta mahdollista.

– Voidaan olettaa,että hyökkääjä yrittää liikutella bitcoineja eteenpäin jatkossakin, mutta kyllä jäljillä ollaan ja pyritään pysymään perässä.

Hyppösen mukaan bitcoinien sijainti tiedetään tällä hetkellä.

– Ihannetilanne olisi, että hän siirtäisi rahat euroiksi, dollareiksi tai rupliksi jossakin vaihtopaikassa, josta saisimme ikään kuin reaalimaailmassa kiinni sen, mihin ne ovat menossa. Tätä siis ei ole tapahtunut vielä, Hyppönen toteaa.

Hyppönen arvelee tähän mennessä saatujen tietojen perusteella, että tekijä on suomalainen.

– Kuva on tässä viikon aikana muuttunut suuntaan jos toiseenkin, mutta kyllä tällä hetkellä veikkaisin, että hän on yksittäinen suomalainen tekijä.

Vastaamon tietomurto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tapaus ja iso uutinen myös ulkomailla.

– Emme tiedä mitään vastaavaa tapausta, missä mentäisiin psykoterapiaklinikan tietoihin ja kiristettäisiin potilaita näillä tiedoilla. Teko on poikkeuksellisen kylmäverinen, , Hyppönen toteaa.

Pelkona on, ettei tekijää saada kiinni.

– Ikävä kyllä on ihan mahdollista, että hän pääsee luiskahtamaan. Mutta ei tässä kukaan ole lepäämässä ennen kuin varmuudella tiedetään, että hänet saadaan kiinni tai ei saada.

Hyppönen toteaa, että kiristäjälle lunnaita maksaneet henkilöt voivat yhä edelleen ottaa yhteyttä häneen. Hän kuitenkin ymmärtää, että kertomisen kynnys voi olla korkea.

– Totta kai siksi, että he ovat uhreja, mutta ehkä vielä enemmän sen vuoksi, että he ovat maksaneet lunnaat. Minuun voi kuitenkin olla luottamuksellisesti yhteydessä sähköpostin kautta.

Hän painottaa, että nyt on tärkeä kerätä kaikki saatavilla oleva tieto, jotta tekijä saadaan kiinni.

