Harjoitukset visiirin takaa tai pillit kokonaan pussissa – Tamperelaiset kuorot ja puhallinorkesterit etsivät keinoja säilyttää sointi yli pandemian

Korona sekoitti ensin kuorojen ja puhallinorkesterien harjoitusrutiinit, sitten konserttikalenterit ja nyt vaarassa on talous.

Kuinka pitää yllä laulutaitoa tai soittotuntumaa ja yhteistä sointia, kun korona on sekoittanut kaikki harjoitus- ja keikkarutiinit?

Kuorojen ja puhallinorkesterien syyskausi alkoi poikkeusoloissa, ja nyt pohditaan, kuinka käy perinteisten joulukonserttien. Pandemia oli vienyt jo useimpien kokoonpanojen kevätkonsertit.

Konsertti on harrastajien tai puoliammattilaisten muusikoitten kokoonpanolle tärkeä etappi. Se on tärkeä myös siksi, että toiminnan jatkuminen on pitkälti lipputulojen varassa.

"Harmittaa, kun laulamisesta tuli riski"

Suomen Soittajien ja laulajien liiton Sulasolin toiminnanjohtaja Sanna Katajavuori on pahoillaan, että erityisesti laulu on nostettu koronan takia tikunnokkaan. Järjestö muistutti vastikään kannanotollaan (siirryt toiseen palveluun) laulamisen turvallisuudesta.

– Harmittaa, kun laulamisesta tuli riski, sillä turvallisuuden puolesta tehdään kuoroissakin kaikki mahdollinen. Jopa maski kasvoilla on konsertoitu. Siinä on tosin suuria eroja, miten kukin pystyy maskin kanssa laulamaan, Sanna Katajavuori sanoo.

Kevät- ja joulukonsertit ovat merkittävä osa varainkeruuta. Siksi on todella iso kynnys peruuttaa ne kokonaan Sanna Katajavuori

Turvaohjeet puhuttavat ja hämmentävät (siirryt toiseen palveluun)yhtä paljon puhaltajia. Leviääkö ja kuinka paljon soittaessa aerosoleja – siitä on erilaisia näkemyksiä.

Konserttitauko rokottaa taloutta

Esimerkiksi tamperelaiselle puhallinorkesterille Mansetille esiintymisten peruuntuminen tarkoittaa pakollista paussia.

– On peruuntunut konsertteja, joista olemme aina ennen saaneet palkkion. Nyt toiminnassa piti pitää tauko, jotta pystymme maksamaan sekä harjoitustilan vuokran että kapellimestarin palkkion ja muut juoksevat kulut, vastaa Mansetin puheenjohtaja Leena Lehtomaa Ylen kyselyyn.

Myös Sulasolin Sanna Katajavuori muistuttaa, että kevät- ja joulukonsertit ovat merkittävä osa varainkeruuta. Siksi on todella iso kynnys peruuttaa ne kokonaan.

– Toisaalta mietitään, kannattaako konsertti järjestää, jos saliin saa ottaa vain puolet tavallisesta yleisömäärästä.

Vajaita saleja ja poikkeustoimia

Tamperelainen Mieskuoro Laulajat yrittää pitää kiinni perinteisestä itsenäisyyspäivän konsertistaan.

– Emme ole vielä luopuneet toivosta viedä juhla läpi tänäkin vuonna. Olemme suunnitelleet kahden konsertin iltaa ja molempiin otettaisiin noin 800 kuulijaa. Lisäksi konsertti live-striimataan, kertoo kuoron varajohtaja Hannu Kujanpää.

Myös Tampereen Filharmoninen kuoro harjoittelee poikkeustoimin ja toivoo voivansa pitää joulukuun konsertin Tampere-talossa. Suunnitelmissa on laulaa ison orkesterin kanssa Beethovenin yhdeksäs.

– Kuoro selviää tästä vuodesta, jos on edes tämä yksi keikka, tämä Beethoven. Jos ei ole, otetaan velkaa, jotta toiminta saadaan jatkumaan, sanoo Tampereen Filharmonisen kuoron puheenjohtaja Matti Salmenkangas.

Beethovenia kasvomaskissa

Filharmoninen kuoro aikoo laulaa osuutensa Beethovenin yhdeksännestä sinfoniasta maski kasvoilla. Kuoroa tarvitaan teoksen viimeisessä osassa.

Konsertissa ei ole tilaa kunnon turvaväleille, sillä lavalla on yhtäaikaa lähemmäs sata laulajaa ja likimain saman verran soittajia. Kaikki paitsi puhallinsoittajat käyttävät kasvosuojaa.

– Maskin kanssa laulamiseen tottuu, vakuuttaa Filharmonisen kuoron Matti Salmenkangas.

– Vaikka pikkaisen se on soundista pois.

Soinnista on pois myös se, että korona on harventanut kuoron rivejä. Monta kokenutta laulajaa on jäänyt kokonaan pois, koska kuuluu riskiryhmään. Salmenkankaan mukaan siksi tarvinnee lainata muutama laulaja muista kuoroista.

Tamperelainen Kanerva-kuoro otti Visiirit käyttöön harjoituksissa jo syksyn alussa, kertoo sekakuoron puheenjohtaja Inka Helin.

Visiirin takana Kanerva-kuoron sopraano Inka Helin. Inka Helin

Pirkanmaan musiikkiopiston isoimmat kuorot ja puhallinorkesterit ovat jatkaneet harjoitustoimintaansa rehtori Jouni Auramon mukaan suhteellisen normaalisti syksyn aikana.

Konserttisuunnitelmat kuitenkin muuttuivat.

– PMO50 Yhdessä -juhlakonsertti on vastikään päätetty siirtää toukokuulle 2021. Sen piti olla nyt marraskuussa.

Pillit pussiin, huolta ansatsista

Tampere Gospel Big Band lopetti harjoitukset kokonaan lokakuun puolivälissä ja peruutti myös kymmenvuotisjuhlakonserttinsa.

– Toistaiseksi emme kokoonnu lainkaan, kunnes koronaepidemia rauhoittuu. Nyt vaikuttaa siltä, että joulunajan suunnitellut tilaisuudet peruuntuvat, kertoo Rami Helminen Gospel Big Bandista.

Moni kokoonpano otti tallenteet tai videoharjoitukset käyttöön jo keväällä. Syksyksi on etsitty isompia harjoitustiloja ja tehty erilaisia poikkeusjärjestelyjä. Jonkin verran konsertteja on siirretty verkkoon – eikä ihan kaikkia joulukonserttihaaveita ole sentään vielä kuopattu.

Tampereen vpk:n puhallinorkesteri keikalla Tampereen Niihamassa viime kesänä. Jyrki Keivaara

EsimerkiksiTampereen vpk:n puhallinorkesteri harjoittelee jouluohjelmaa poikkeusjärjestelyin ja "varmuuden vuoksi tuntuman ja ansatsin säilyttämiseksi".

– Kevään ja ensi kesän ohjelmistoa aletaan myös harjoitella. Kun kysyntää joskus tulee, täytyy olla valmiina. Tyhjästä on paha nyhjästä, vastaa Matti Prepula VPKn puhallinorkesterista.