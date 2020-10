Kansainvälisille sijoittajille Suomen pienet energiayhtiöt ovat turvasatama – 60 miljoonan euron kauppa saattoi olla pikkukaupungin pelastus

Energia-ala on vakaa sijoituskohde kansainvälisille rahastoille, koska energiaa tarvitaan aina. Lisäksi suhdannevaihtelut tai globaalit kriisit harvoin vaikuttavat energian kysyntään.

Energia-ala on vakaa sijoituskohde kansainvälisille rahastoille, koska energiaa tarvitaan aina. Lisäksi suhdannevaihtelut tai globaalit kriisit harvoin vaikuttavat energian kysyntään. Petteri Sopanen / Yle

Energiayhtiöiden hinnat ovat nyt huipussaan, koska tarjontaa on vähän ja rahastoyhtiöillä millä mällätä.

Outokummun Energian ja brittiläisen sjioitusyhtiö Aberdeen Standard Investmentsin (ASI) maanantaina julkistettu kauppa herätti epäilyksiä ja kommentteja pikavoiton tavoittelusta.

Kaupassa jättimäinen sijoitusyhtiö hankki määräenemmistön (66 prosenttia) pohjoiskarjalaisen pikkukaupungin, Outokummun energiayhtiöstä. Outokummun kaupungille jäi kaupassa 34 prosenttia Outokummun Energia Oy:stä ja yli 60 miljoonaa euroa.

Kyseinen kauppa ei ole Suomessa erikoistapaus.

Kansainväliset eläkeyhtiöt ja muut suuret finanssisijoittajat ovat ostaneet Suomesta viime vuosina runsaasti energiayhtiöitä. Kylmän ja piskuisen maan energiayhtiöt eivät tarjoa pikavoittoja vaan turvasataman, sillä Suomen verotus, sääntely ja yritysten toimintaympäristö ovat maailman luotettavimpia.

Vakaa Suomi on turvallinen pesä kansainväliselle rahalle

Juuri riskittömyys kiinnostaa sijoittajia.

– Suomessa on vakaat olot poliittisesti ja yhteiskunnallisesti. Energiaa tarvitaan aina, joten sijoitus on tavallaan takuuvarma, vaikka voitot eivät ole suuret, toteaa Markku Ryymin, jolla on 40 vuoden työkokemus energia-alalta.

Outokummussa syntynyt Ryymin toimi ostajan paikallisena asiantuntijana Outokummun Energia Oy:n ja brittiläisen sijoitusyhtiö Aberdeen Standard Investmentsin (ASI) kaupassa.

"Sijoitusyhtiöllä paremmat eväät kuin kunnalla"

Jättimäisen kansainvälisen sijoitusyhtiön ilmaantuminen Outokumpuun sekä iso yli 60 miljoonan euron kauppasumma sai monet ihmettelemään kaupan motiiveja. Energiayhtiön arvoksi määriteltiin 83,6 miljoonaa euroa.

Uudet omistajat perustavat yhdessä uuden yhtiön, josta Outokummun kaupunki ostaa 34 prosenttia "alennettuun" 20 miljoonan euron hintaan. Siksi siis niin sanottu voittosumma on omistusten välistä suhdelukua suurempi.

Outokummulle kyse on myös riskin hajauttamisesta.

– Verkon rakentaminen vaatii investointeja, jotka sitovat pääomia. Sijoitusyhtiöllä on paremmat eväät kuin kunnalla. Kaupunki sai kaupassa yhtiön vuosikymmenten tuoton verran rahaa, toteaa Ilkka Hiltunen (kesk.), joka vastaa Outokummun kaupungin omistajaohjauksesta.

Kaupunki ei myöskään piilotellut sitä faktaa, että rahat tulevat enemmän kuin tarpeeseen. Kuntatalous on heikoissa kantimissa lähes kauttaaltaan koko maassa, eikä Outokumpu tee poikkeusta.

– Hankalassa taloudellisessa tilanteessa olevat kunnat tarvitsevat rahaa ja siksi myyvät omistuksiaan energiayhtiöistä, toteaa Ryymin.

Ryymin on ollut eläkepäivinään mukana useammassakin isossa energia-alan kaupassa. Hän mainitsee muun muassa Kainuun ja Sotkamon jättikaupan, jossa hintaa saatiin 200 miljoonaa euroa.

Kyseistä kauppaa pidetään euromäärältään Suomen suurimpana.

ASI on Ryyminille tuttu vuodesta 2018, jolloin hän oli junailemassa Riihimäen kaukolämmön kauppaa. ASI omistaa nyt yhtiöstä 49 prosenttia ja Riihimäen kaupunki 51.

Ryymin on kiinni Riihimäen kaukolämmön, Loimuan ja jatkossa myös Outokummun Energian hallituksissa.

Hinnat ovat nousseet pilviin

Kansainvälisten sijoittajat kehittävät Suomen energiayhtiöitä pitkäjänteisellä otteella, mikä näkyy kauppahinnoissa.

– Kilpailu näistä suomalaisista energiayhtiöistä on kovaa. Tässä on hiljattain tehty 3–4 kauppaa, joissa hinnat ovat nousseet pilviin. Toisaalta rahastoilla on sitä rahaa aika paljon käytettävissä, toteaa Ryymin ja mainitsee muun muassa Fortumin voimalaitoskaupat Joensuussa ja Järvenpäässä.

Moni outokumpulainen epäili kaupan toteuduttua, että sähkön hinnat karkaavat käsistä uuden omistajan näpeissä.

– Hinnat eivät nouse sen enempää kuin muutenkaan. Siirtohintoja suitsii valtio ja energiamarkkinavirasto, kun valvontamalliin tulee muutoksia. Hinnankorotuksia tulee varmasti, mutta ne tulevat olemaan maltillisia, uskoo Ryymin.

Outokummun kaupungin näkökulmasta uusi pääomistaja ei voi lipsua kauppasopimuksesta ja nostaa hintoja suhteettomasti.

– Outokummun Energia on tehnyt liiketoimintasuunnitelman ja sitä on noudatettava ja sitä ei niin vaan pysty muuttamaan. Eletään niiden linjausten mukaan, jotka Outokummun kaupunki on tehnyt alleviivaa Ilkka Hiltunen.

Aiheesta voi keskustella 30.10. kello 23.00 saakka.

Lue myös:

Kaukolämmön miljoonakaupat putkeen Riihimäellä