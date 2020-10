Koululaisten oireilun syynä voi olla ihan muu asia kuin sisäilma – laaja tutkimus kyseenalaistaa ajatuksen, että oireilu olisi vain rakennuksen vika

Tutkijan mukaan oireet kuvastavat ihmisten tyytyväisyyttä rakennukseen. Oireilu on enemmän tyytyväisyyden mitta, kuin jokin tarkka terveellisyyden tai epäpuhtauksien pitoisuuden mittari. Kuvituskuva.

Tutkijan mukaan oireet kuvastavat ihmisten tyytyväisyyttä rakennukseen. Oireilu on enemmän tyytyväisyyden mitta, kuin jokin tarkka terveellisyyden tai epäpuhtauksien pitoisuuden mittari. Kuvituskuva. Pyry Sarkiola / Yle

Jos oireilun on koettu liittyvän rakennukseen, niin oireilun myös on päätelty johtuvan rakennuksesta, sanoo tutkija.

Koululaisten päänsärkyä, väsymystä, nenän tukkoisuutta tai yskää on tyypillisesti pidetty oireena koulurakennuksen huonosta sisäilmasta.

Se ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, väittää tuore tutkimus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Helsingin yliopisto selvittivät helsinkiläisten koululaisten kokemaan oireiluun vaikuttavia tekijöitä.

Kyselyyn osallistui liki 16 000 koululaista yhteensä 135 koulusta. 1.–6.-luokkalaisten kyselyyn vastasivat oppilaiden vanhemmat. 4.–9. vuosiluokkien oppilaat taas vastasivat kyselyyn myös itse.

THL:n ja Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori Juha Pekkanen sanoo, että aikaisemmin ajattelun lähtökohtana on ollut, että jos oireilun koetaan liittyvän rakennukseen, niin oireilun myös on päätelty johtuvan rakennuksesta.

– Tämän tutkimuksen mukaan oireiluun vaikuttaa enemmän muut tekijät kuin sisäympäristö. Tätä ei ole huomioitu aiemmin riittävästi.

Professori Pekkasen mukaan tutkimustuloksissa yllättää se, että tulokset olivat keskenään hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, kysyttiinkö oireista yleisesti vai sellaisesta oireilusta, joka pahenee koulussa.

– Tämäkin tutkimus tukee sitä, että oireet ovat huono mittari sisäilman epäpuhtauksista tai epäterveellisyydestä. Eli kun tutkitaan ja korjataan rakennuksia, niin meidän pitäisi keskittyä enemmän rakennuksen tutkimiseen eikä ihmisten oireiden kyselyyn.

– Suomessa rakennuksia korjataan liian paljon oirelähtöisesti, Pekkanen sanoo.

Koulussa viihtymisellä iso vaikutus oireiluun

Professori Juha Pekkanen huomauttaa, että tämä helsinkiläisille koululaisille tehty tutkimus keskittyi lieviin oireisiin, kuten sisäilmatutkimukset yleensäkin.

– Kun teemme sisäilmakyselyitä, joissa esimerkiksi 20 prosenttia lapsista raportoi, että heillä on yskää, niin valtaosa tästä oireilusta on lievää tai korkeintaan kohtalaista.

Pekkanen sanoo, ettei tuoretta tutkimusta pidä sekoittaa voimakkaaseen sisäilmaoireiluun, jollaisesta esimerkiksi ympäristöherkät ihmiset puhuvat.

– Meillä on Suomessa pieni määrä ihmisiä, jotka saavat erittäin pahoja oireita sisäympäristöistä ja heidän mielestään oireet on paras mittari. Heitä on kuitenkin niin vähän, että heidän vastauksensa eivät merkittävästi vaikuta sisäilmakyselyiden tuloksiin.

Pekkanen toivoo tutkimustuloksen johtavan siihen, että yleisesti ymmärrettäisiin oireiden monitekijäisyys.

– Oireethan kuvastavat ihmisten tyytyväisyyttä rakennukseen. Oireilu on enemmän tyytyväisyyden mitta, kuin jokin tarkka terveellisyyden tai epäpuhtauksien pitoisuuden mittari, Pekkanen lisää.

Nyt julkaistavan tutkimuksen mukaan ihmisten kokemaan oireiluun vaikuttavat merkittävästi myös psykososiaaliset tekijät, kuten huoli sisäilmasta ja viihtyminen koulussa.

Pekkanen ei kiistä, etteikö osassa kouluja olisi myös rakenteellisia ongelmia, jotka vaikuttavat sisäilmaan.

Hänestä on ilman muuta selvää, että monet sisäilman epäpuhtaudet lisäävät jonkin verran oireilua, eikä rakennuksissa saa olla mitään terveydelle haitallista.

Professori Juha Pekkasen mukaan Suomessa valtaosa rakennuksista kuitenkin on niin hyvässä kunnossa, että epäpuhtauksien pienen määrän vaikutus hukkuu muiden tekijöiden vaikutukseen.

– Jos oireilua vielä jää [korjausten jälkeen], niin se ei ole missään nimessä varma merkki siitä, että siellä vielä on jotain korjattavaa. Oireilu voi johtua ihan jostain muusta syystä, vaikka epäluottamuksesta, huonosta ilmapiiristä tai muista yhteisön kuormitustekijöistä.

