Päättääkö Euroopan keskuspankki uusista tukitoimista EU-maiden koronasulkujen vuoksi tänään? Talous synkkenee koronarajoitusten seurauksena

Vaikka EKP on poliittisista päättäjistä riippumaton, pääjohtaja Christine Lagarde tapaa jatkuvasti jäsenmaiden hallituksia. Syyskuussa Lagarde osallistui euroalueen talousministerien epäviralliseen kokoukseen. Hayoung Jeon / EPA

Vaikka analyytikot ja ekonomistit arvioivat, että Euroopan keskuspankki EKP päättää uusista elvytystoimista vasta joulukuussa, tänään voi silti tulla yllätyksiä.

EKP:n rahapoliittisen kokouksen päätökset julkistetaan Suomen aikaa kello 14:45. Pääjohtaja Christine Lagarden tiedotustilaisuus alkaa kello 15:30. Päivitämme tietoja päätöksistä tähän juttuun.

Euroalueen maat ovat lisänneet lujasti koronaviruksen vastaisia toimia, ja suurissa jäsenmaissa on taas suljettu ravintoloita, harrastuspaikkoja ja osa kaupoistakin. Liikkumisrajoituksia on tiukennettu. Erona kevään sulkuihin on lähinnä se, että koulut pysyvät auki.

Uusista sulkutoimista kohdistuu talouteen lisää paineita. Esimerkiksi Saksassa yritykset saavat korvauksia sulkujen ajalta, mutta köyhemmissä maissa tukiin ei ole varaa. Työttömyys pahenee entisestään.

Uuden talouspudotuksen riski onkin voimistunut, Kerstin af Jochnick EKP:n pankkivalvonnasta arvioi torstaina.

– W:n muotoisen taantuman mahdollisuutta ei voi vielä rajata ulos, af Jochnick sanoi. Se tarkoittaa, että juuri kun edellisestä romahduksesta on alettu toipua, tulee uusi sukellus.

Kuluttajien ja yritysten luottamus talouteen on taas heikentynyt lokakuussa EU-komission torstaina julkistaman (siirryt toiseen palveluun) tilaston mukaan.

Myös pörsseissä on ollut levotonta viime päivinä. Osakkeiden arvojen pudotuksen syyksi markkinoilla arvioidaan juuri koronaa.

EKP tukee jo nyt taloutta massiivisilla arvopaperiostoilla ja matalilla koroilla. Ensi kesään mennessä se ostaa valtionlainoja 1 350 miljardilla eurolla eli pyöreästi sadalla miljardilla eurolla kuukaudessa.

Pankit saavat rahaa entistä edullisemmilla ehdoilla: EKP maksaa niille, että ne lainaisivat keskuspankilta.

Silti kuluttajahinnat ovat kehittyneet täysin väärään suuntaan eli laskeneet. Elokuussa inflaatio oli euroalueella -0,2 prosenttia (siirryt toiseen palveluun), syyskuussa jo -0,3 prosenttia. EKP:n tavoite on vajaan kahden prosentin inflaatio.

Voikin olla, että talouden taivaalle ilmaantuneiden uusien synkkien pilvien vuoksi keskuspankki ilmoittaa uudesta tuesta jo tänään. Lagarde sanoi aiemmin tässä kuussa, että työkalupakissa on jäljellä vielä (siirryt toiseen palveluun) uusia paukkuja.

