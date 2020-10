Tampereen kaupungilla parempi taloustilanne kuin pelättiin: koronasta huolimatta ensimmäinen miljoonaluokan tulosylitys vuosiin

Verotuloja ja valtion tukea on tullut korona-aikana enemmän kuin alun perin arvioitiin. Tulojen lisäksi ovat kasvaneet tosin myös menot.

Tampereen kaupungin taloustilanne on parempi kuin aiemmin pelättiin. Korona ei ole vaikuttanut kaupungin verotuloihin ennustetulla tavalla.

Asia selviää Tampereen kaupungin talouskatsauksesta, jonka Tampereen kaupunginhallitus saa ensi maanantaina tiedokseen. Katsauksen mukaan tilikauden tulosennuste on nyt 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja vajaat 16 miljoonaa euroa valtuuston hyväksymää muutettua talousarviota parempi.

Ennuste on parantunut elokuusta hallituksen tukien ja parantuneiden verotuloarvioiden vuoksi.

Pormestari Lauri Lyly sanoo, että kunnallisverotulot eivät laske niin paljon kuin koronan epäiltiin aiheuttavan. Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän 40 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Valtionosuudet ovat ylittymässä koronakorvausten vuoksi vuosisuunnitelmasta 53 miljoonalla eurolla.

Harvinainen tulonylitys

Tilikauden tulos on Tampereella historiallinen. Kaupungin edellinen miljoonaluokan tilikauden tulosylitys on ollut vuonna 2010, ja yhden kerran 2010-luvulla tulos on ollut tasapainossa vuonna 2013.

Tampere on parin viime vuoden ajan tasapainottanut talouttaan ja etsinyt säästöjä. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala kehuu kaupungin henkilöstön kehittämistyötä.

– Korona-aikanakin he ovat työskennelleet sinnikkäästi, joustavasti ja ketterästi. He ovat ansainneet aivan erityisen kiitoksen.

Tampereen kaupungin tulot ovat suuremmat kuin ennakoitiin, mutta niin ovat myös kaupungin menot.

Talouskatsauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakatteen ylityksen ennustetaan olevan 15,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaan nähden. Kaupunkiympäristön palvelualueella ylitysennuste on 7,2 miljoonaa euroa, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella 4,6 miljoonaa ja sivistyspalveluissa 1,5 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungilla arvioidaan olevan velkaa vuoden lopussa 3 759 euroa asukasta kohden.