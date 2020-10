Moni jätti tänä vuonna hakematta passia, mutta se voi kostautua – näissä neljässä tilanteessa tarvitset virallisen henkilötodistuksen

Jos passi on menossa vanhaksi, kannattaa varata aika poliisin lupapalveluihin esimerkiksi netistä.

Passeja ja henkilökortteja on tänä vuonna haettu kymmeniä prosentteja vähemmän kuin viime vuonna.

Koronakriisi on romahduttanut passien ja henkilökorttien hakemusmäärät koko Suomessa.

Vuoden 2019 alusta lähtien ajokortti ei ole enää riittänyt vahvaksi tunnistautumisen välineeksi. Tämä johti siihen, että viime vuosi oli passien ja henkilökorttien hakemusmäärissä varsinainen supervuosi.

Tänä vuonna passeja on haettu koko maassa 45 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Henkilökorttienkin hakemusmäärät ovat vähentyneet yli kolmanneksella.

Tilanne on ymmärrettävä, sillä passi usein mielletään puhtaasti matkustusasiakirjaksi, eikä korona-aikana ole voinut matkustella normaaliin tapaan. Passia tai henkilökorttia tarvitsee kuitenkin paljon muuallakin kuin lentokentän lähtöselvityksessä.

Sähköinen tunnistautuminen on hankalaa

Pankit vaativat nykyään passin tai henkilökortin, mikäli haet pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Lakia tiukennettiin, jotta asioiminen sähköisesti olisi entistä turvallisempaa.

Sähköisen tunnistautumisen voi useissa palveluissa tehdä myös henkilökortissa olevan kansalaisvarmenteen avulla. (siirryt toiseen palveluun)

– Monissa verkkopalveluissa käytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista, johon henkilökortti on erinomainen väline. Henkilökortti olisi hyvä löytyä jokaisen ihmisen lompakosta, kertoo Oulun poliisilaitoksen lupasektorin johtaja Antero Aulakoski.

Poliisin lupapalveluissa asiointi vaikeutuu

Poliisin ohjeiden mukaan passia tai henkilökorttia tai vaikka aselupaa haettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä passilla tai henkilökortilla. Henkkareiden puuttuessa lupatiskillä tehdään tunnistaminen kysymällä asiakkaalta liuta kysymyksiä eri rekisteritiedoista.

– Suomen passi ja henkilökortti ovat maailman luotetuimpien asiakirjojen joukossa. Suomella ei ole imagonkaan kannalta varaa romuttaa tätä järjestelmää. Siksi henkilöllisyys pitää olla varma, kun passi myönnetään, ja se edellyttää käyntiä poliisiasemalla, Aulakoski sanoo.

Työpaikan henkilökorttia ei heru

Esimerkiksi terveydenhuollossa ja valtion virastoissa työntekijöillä on käytössä henkilökortit, joiden saaminen edellyttää tunnistamista passista tai henkilökortista. Tästä ylikomisario Antero Aulakoskella on henkilökohtaistakin kokemusta.

– Saadakseni uuden virkamerkin vaurioituneen tilalle, minun piti tutulle virkailijalle passilla osoittaa olevani minä. Asia ei siis jää vuosikymmenienkään työkaveruuden varaan, vaan asiasta laitetaan rekisteriin merkintä, että henkilö on virallisesti tunnistettu.

Osamaksulla maksaminen voi pian hankaloitua

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron takia henkilötietojen käsittelyä säätelevät lait saattavat muuttua. Asiantuntijat esittävät, että esimerkiksi osamaksusopimuksiin vaadittaisiin tulevaisuudessa vahva tunnistautuminen, mikä verkossa tarkoittaisi pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta ja muussa liiketoiminnassa passia tai henkilökorttia.

– Tämä on niin merkittävä tapaus, että tunnistautumista ja henkilötietojen salassapitoa tullaan korostamaan jatkossa, Aulakoski toteaa.

Tee hakemus vain kiireellisessä tilanteessa

Kevään rajun notkahduksen jälkeen kesän ja alkusyksyn aikana hakemusmäärät nousivat lähes normaalille tasolle. Poliisilaitosten lupapalveluissa on kuitenkin jälleen rajattu palveluaikoja koronan toisen aallon takia. Monissa toimipisteissä lupapalvelut toimivat ainoastaan ajanvarauksella, ja esimerkiksi Oulussa ajan voi saada vasta muutaman viikon päähän. Jos passisi tai henkilökorttisi on siis menossa vanhaksi, on syytä varata aika hyvissä ajoin.

– Mikäli ei ole kiireellistä asiaa, niin kannattaa vielä harkita ja odottaa, kunnes rajoitukset poistuvat, Aulakoski sanoo.

Juttuun on haastateltu myös poliisihallituksen ylitarkastaja Juhani Ruutua.

