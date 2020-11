Apteekkari keksi hankkia kasvomaskeja Juicen kuvalla ja ne loppuivat parissa päivässä – painatuksia tilaavat yritykset, seurat ja jopa perheet

– On plussaa, jos näin saadaan ihmisiä käyttämään enemmän maskeja, sanoo apteekkari Outi Pirinen suosituista Juice-maskeista.

Logoilla varustetut kangasmaskit ovat tuoneet viime viikkoina piristysruiskeen monen yrityksen myyntiin.

Kuopion Juankoskella paikallinen apteekkari Outi Pirinen päätti tänä syksynä painattaa kangasmaskeja juankoskelaislähtöisen muusikko-taiteilija Juice Leskisen kuvalla.

Juice-maskien ensimmäinen erä, 125 kappaletta, myytiin loppuun parissa päivässä toissa viikolla. (siirryt toiseen palveluun)

Idea tuli kun maskeja esittelemässä ollut myyjä sanoi, että niihin voisi vaikka painaa jotain. Uutena paikallisena yrittäjänä Pirinen heitti heti, että voisi kokeilla Juice-maskeja.

– Kivaa mainetta on saatu. Olemme iloisesti yllättyneitä, ja Juankoski on ollut mukavasti näkyvillä.

Uusi erä on tulossa myyntiin tällä viikolla, ja ennakkotilauksia on jo tullut jonkin verran.

Maskiin painettava Juicen kuva on saatu paikalliselta Juankosken Ruukki -yhdistykseltä. Pirinen aikoo pitää Juice-maskeja myynnissä läpi talven.

Tuotteista on levinnyt tietoa Juice-faneille Facebookin kautta ympäri maata. Niiden toimittaminen laajemmassa mittakaavassa Pohjois-Savosta muualle Suomeen on vielä harkinnassa.

– Meillä ei ole verkkoapteekkia. On mietitty saataisiinko maskeille järkevää toimituskanavaa. Nyt on vielä menty kynä ja paperi -systeemillä.

Logopainatuksista helpotusta tulonmenetyksiin

Kangasmaskien logopainatusten suosio on tullut alan toimijoille tarpeeseen. Maskeja painatuksilla tilaavat muun muassa yritykset, urheiluseurat ja jopa perheet.

Pohjois-Karjalassa Kiteellä ja Joensuussa toimivasta tekstiilialan yritys Bellabitista kerrotaan, että maskipainatukset ovat lisänneet kassavirtaa, kun kesällä ei ollut tapahtumia ja yritysten logopainatukset olivat jäissä.

Yrityksen myyjä Jarmo Timonen kertoo, että suurin yksittäinen tilaus kasvomaskista painatuksella on ollut 600 kappaletta. Bellabit arvioi myyneensä syksyn kuluessa tuhansia logollisia maskeja.

Myös Yle on tilannut työntekijöilleen kasvomaskit yhtiön logolla. Antti Karhunen / Yle

Kuopiolaisen Crazy Station -liikkeen yrittäjä Eeva-Riitta Koponen kertoo, että yrityksen myynti laski keväällä jopa 85 prosenttia.

Syksyllä vauhtiin päässyt maskimyynti on auttanut paljon. Crazy Stationilla suurin yksittäinen tilaus on ollut 200 kappaletta ja suosituin maskin väri on musta.

Tilausmaskien toimitusajan on oltava nopea. Bellabitilla ja Crazy Stationilla logollisen maskin saa tällä hetkellä noin viikon sisällä tilauksesta. Maskeja on molempien yritysten varastoissa muutamia satoja.

Se, kuinka pitkään maskien kysyntä pysyy hyvänä on yrittäjille arvoitus.

Bellabitin Jarmo Timonen uskoo myynnin riippuvan paljon hallituksen ja viranomaisten koronapäätöksistä ja maskien käytön linjauksista.

– Jos tulee suosituksia käyttää maskia vielä enemmän, se näkyy varmasti meilläkin.

Minkälaista kasvomaskia sinä tykkäät pitää? Voit keskustella aiheesta 3. marraskuuta kello 23 asti.

