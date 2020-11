Koskenkorvan seriffin luotto Trumpiin ei horju – Jari Mäki uskoo idoliinsa näissäkin vaaleissa ja on valmis liputtamaan tämän toiselle kaudelle

Yrittäjä Jari Mäki on tehnyt kolme vuosikymmentä kauppaa jenkkitavaralla Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella. Mäki on lakeuksilla amerikkalaisuuden ilmentymä.

Jari Mäki Oy työllistää 15 henkilöä omassa myymälässään, autokorjaamolla ja huoltoasemalla.

Amerikka-kauppaa käydään Koskenkorvan kylässä niin bootseilla, postilaatikoilla kuin autojen varaosilla.

Samoin kuin Trumpin nimeä kantavilla lippalakeilla, T-paidoilla, rintanapeilla ja vaikka puskuritarroilla.

Mäen tallissa komeilee 24 amerikanrautaa, eikä bisnesmiehen usko Donald Trumpin kykyihin ole neljässä vuodessa horjunut.

– Kerran kun on linja valittu, siitä ei lipsuta. Kyllä mä olen Trumpin kannalla loppuun saakka, Mäki sanoo.

Yle teki vuonna 2016 ennen Yhdysvaltojen edellisiä presidentinvaaleja jutun Mäestä, joka tunnusti jo silloin olevansa Donald Trumpin fani.

Kun Trump voitti vaalit, Mäen tontilla Koskenkorvalla nostettiin Amerikan lippu salkoon voiton kunniaksi..

"Show must go on"

Yhdysvalloissa on takana värikäs nelivuotiskausi.

– Todella värikäs, mutta se on myös Amerikka-tyylinen. Show must go on.

Jari Mäki myöntää, että muutaman twiitin Yhdysvaltojen nykyinen presidentti olisi voinut jättää kirjoittamatta. Mäen mukaan Trump osaa kuitenkin vetää siitä narusta, joka synnyttää puhetta.

– Niin kuin aikanaan yksi mun idoli, Irwin Goodman, sanoi, että kirjoita mitä kirjoitat, mutta paa nimi oikein.

Tänään istutaan seriffiautossa, huomenna jossain muussa. Jari Mäen autotallissa komeilee 24 amerikanrautaa. Pasi Takkunen / Yle

Trumpin toilauksia Jari Mäki puolustaa: ne kuuluvat ikään kuin “systeemiin”.

– Se on vähän niin kuin tv-mainos. Jos se on oikein ärsyttävä ja typerä, siitä puhutaan. Jos se on neutraali, kukaan ei muista, mitä mainostettiin.

Mäen mukaan Trump osaa hallita niin liike- kuin show-maailman, ja se riittää.

Entä tietotaito koko maailmaa pyörittävän valtion johtoon?

– Yhdysvaltojen presidentillä on tarpeeksi suuri joukko neuvonantajia ja avustajia päätösten pohjaksi. Fiksu presidentti ottaa asioista selvää.

Make America great again!

Jari Mäkeä ei yhtään hävetä liputtaa Trumpin puolesta, vaikka hän saa kuulla asiastaan jatkuvaa naljailua ja kyseenalaistamista.

Hän lisää vettä myllyyn, painaa Trump-lippiksensä ylpeänä syvemmälle päähänsä ja vertaa idoliaan Kekkoseen.

Ilman Kekkosen päättäväisyyttä en voisi ikinä liputtaa näin vapaasti täällä Suomessa Amerikan presidentin puolesta. Jari Mäki

– Urho Kekkonen oli niin Suomen puolesta ja Trump on niin Amerikan puolesta. Ilman Kekkosen päättäväisyyttä en voisi ikinä liputtaa näin vapaasti täällä Suomessa Amerikan presidentin puolesta.

Jari Mäki Oy käy kauppaa country and western -tavaralla Ilmajoen Koskenkorvalla. Myymälä-, autohalli-, korjaamo- ja varastotilaa on noin 2 000 neliöä. Pasi Takkunen / Yle

"Oikeastiko uskot jonkun ostavan"

“Amerikka-hulluus” iski Jari Mäkeen jo silloin, kun hän 1960-luvulla pikkupoikana katseli perheensä kanssa televisiosta amerikkalaisia ohjelmia ja sarjoja.

Monet kysyivät, että oikeastiko uskot jonkun ostavan amerikkalaista tavaraa. Jari Mäki

Jari Mäki on vieraillut elämänsä aikana Yhdysvalloissa yli 60 kertaa. Koronan vuoksi viimeisestä matkasta on jo ehtinyt vierähtää puolitoista vuotta.

– Kun aloitin kaupanteon vuonna 1989, monet kysyivät, että oikeastiko uskot jonkun ostavan amerikkalaista tavaraa. Olen alusta saakka uskonut tähän asiaan ja löydän Amerikasta joka reissu mielenkiintoisia tuotteita myyntiin.

Nykyään tuotevalikoima täydentyy tietysti internetin avustuksella.

Jenkkikaupan oven avaavat erilaiset asiakkaat.

– Niin kansanedustajat, johtajat kuin tavalliset kyläläiset, Jari Mäki määrittelee.

"Silloin on taottava, kun rauta on kuuma"

Donald Trumpin ihannointi on osa Jari Mäen bisnestä. Sen hän myöntää avoimesti.

– Juuri tässä yhtenä samana päivänä tilattiin 15 Trump-lippistä. Mikään seurue ei tilannut niitä juhliinsa, vaan ne lähtivät yksittäisille ihmisille eri puolille Suomea. Silloin ajattelin, että hyvänen aika, enhän mä ole yksin asiani kanssa.

Jari Mäki sanoo, että silloin on taottava, kun rauta on kuuma.

– Presidenttejä tulee ja menee. Se on varmaa, että ainakin neljän vuoden kuluttua Yhdysvaltojen presidentti vaihtuu.

Kaikki USA:n presidentit eivät ole saaneet pohjalaista liikemiestä syttymään samalla tavoin kuin Trump.

– Obaman kaudella taisin kertoa juttuja Ruotsin kuninkaasta. Meillä molemmilla on samanlainen vene, Mäki virnistää.

Ronald Reagan puolestaan nousee Mäen asteikossa korkealle.

– Elokuvien sivuroolien miehestä tuli suurvallan presidentti. Jälkikäteen moni on sanonut, ettei lainkaan kylän huonoimmasta päästä.

Auton penkillä kuultua

Kesken juttukeikan on pakko kurkistaa Jari Mäen autotalliin. Siellä ne ovat, 24 amerikanrautaa.

– Toiset keräävät tauluja, minä näitä, Mäki sanoo.

Jari Mäki ei ole kerännyt mitä vain autoja, vaan jokaisella on oma tarinansa tai ne liittyvät jollain tavoin häneen itseensä.

Yrittäjä on tarinankertoja itsekin. Sekin on osa hänen bisnestään. Hän kertoo sitä, mitä elämänsä varrella on kuullut. Ja hän on kuullut paljon!

– Joskus illalla, kun ajan autoja talliin ja laitan hälytyksiä päälle, jään miettimään, miten mielenkiintoisia ihmisiä olen taas tavannut ja millaisia tarinoita olen kuullutkaan.

Jari Mäen Ford Crown Victoria on aito seriffiauto. Se palveli virkakäytössä vuoteen 2008 saakka Floridassa. Viime vuodet sillä on ajeltu pääasiassa pohjalaisteillä. Moni on saanut seriffiautolla kyydin eläkepäivilleen. Pasi Takkunen / Yle

Tuomareita ja juomareita

Jari Mäen amerikanraudoista on helppo nostaa kaksi yli muiden. Ensinnäkin vuoden 2001 Ford Crown Victoria V8-moottorilla.

– Niin kuin Blues brothers -elokuvassa sanotaan, siinä on poliisijarrut, poliisimoottori ja poliisirenkaat, Jari Mäki nauraa.

Se on aito seriffiauto, joka palveli virkakäytössä Floridassa vuoteen 2008 saakka. Jari Mäki on seriffin virka-asussa kuskannut sillä omien sanojensa mukaan niin tuomareita kuin juomareita.

– Kerran Joensuussa kyydin saanut pariskunta uskaltautui kysymään, että miten ihmeessä osaan niin hyvää suomea. Tuumasin heille, että “Täällä on pitänyt opetella!”.

Seriffiauto ei kuitenkaan ole Jari Mäen silmäterä, vaan se on niin sanottu kolmen presidentin Cadillac, jonka pohjalaisyrittäjä voitti käytyään siitä puoli vuotta huutokauppaa. Rankalaismuseokin hävisi huutokaupassa Mäelle. Altia teetti tuolloin pullonsa kylkeen etiketin tekstillä: Pariisi hävisi – Koskenkorva voitti.

Jari Mäen omistuksessa oleva Cadillac on kuljettanut aikanaan Suomen presidenttejä – Urho Kekkosta, Mauno Koivistoa ja Martti Ahtisaarta. Kyseinen Cadillac nivoutuu myös Yhdysvaltojen presidentteihin.

Tämän tarinan Mauno Koivisto kertoi Jari Mäelle, kun Koivisto vielä eläkevuosinaan pääsi uskollisen ratsunsa kyytiin Etelä-Pohjanmaan vierailulla:

– Mauno ja Tellervo Koivisto vierailivat George H. W. ja Barbara Bushin karjatilalla Teksasissa. Nuorempi George W. Bush tuli vierailulle samaan aikaan, nappasi sanomalehden ja heitti jalkansa bootseineen pöydälle. Barbara torui siitä poikaansa ja sanoi paikalla olevan sentään Suomen entisen presidentin.

– Nuorempi Bush totesi kuulemma äidilleen, että hän on Yhdysvaltojen presidentti ja tekee mitä tykkää, eikä Koiviston mukaan korjannut asentoaan, Jari Mäki kertaa Mauno Koiviston kanssa käymäänsä keskustelua.

Jari Mäki on nähnyt Donald Trumpin lähietäisyydeltä kolme kertaa. Mäki on lähettänyt Trumpille kutsun Koskenkorvalle tuttavansa kautta. Tuttava kuuluu Donald Trumpin henkilökuntaan. Pasi Takkunen / Yle

Kihlattukin vastapuolella

Takaisin tuleviin Amerikan presidentinvaaleihin. Kylillä ja kaduilla kulkiessaan Jari Mäki törmää toistuvasti samaan asetelmaan.

– Minulle ei oikeastaan koskaan kehuta Joe Bidenia vaan haukutaan Donald Trumpia.

Kotonaankin Koskenkorvan seriffi saa puolustaa idoliaan. Kihlattu Sisko Takaneva kannattaa demokraatteja.

– Olen eri mieltä kuin Jari ja tiesin hänen kantansa Trumpiin jo ennen kuin tutustuimme. Saamme aikaan USA:n presidentinvaaleista mielenkiintoisia keskusteluja, Sisko Takaneva tuumaa.

– Sen verran pohjalainen nainen olen, että pärjään kyllä väittelyssä, mutta Jari on vankkumaton Trumpin kannattaja. Ei hänen päätään käännä mikään!

Sisko Takaneva ei oikein ole Bideninkaan kannattaja, vaan näkisi demokraattien edustajana jonkun muun. Mutta hänelle kelpaa melkein kuka vain demokraatti, kun vain Trump ei uusisi kauttaan.

Trump on antanut sellaisia lausuntoja, joista en pidä naisena. Sisko Takaneva

Miksi et luota Trumpiin?

– Hän on antanut sellaisia lausuntoja, joista en pidä naisena. Koen hänet jotenkin vastenmielisenä. Hän ei varmaan tykkää naisista, muuta kuin tietysti omasta vaimostaan, Sisko Takaneva puntaroi sanojaan.

Jari Mäen Amerikka-innostus syttyi jo pikkupoikana. Englannin kielen hän on oppinut itse kantapään kautta, ei koulussa. Pasi Takkunen / Yle

USA:n lippu salkoon

Entä Jari Mäki, jos Trump voittaa, mitä teet?

– Saman jutun kuin neljä vuotta sitten: Amerikan lippu salkoon, kuppi kahvia ja toisessa kädessä on Coca-Cola-tölkki.

