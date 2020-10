Presidentti Niinistö sanoo Venäjän ja EU:n keskusteluyhteyden selvästi huonontuneen – arvioi Ylelle myös Yhdysvaltain vaalien seurauksia

– Yhdysvaltojen mielenkiinnon kohteeksi on ihan väistämättä noussut Tyynenmeren alue. Jos Euroopassa on odotettu paluuta johonkin menneeseen, niin sitä ei tulla näkemään, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Hallitus on linjannut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa tänään julkaistussa selonteossa (siirryt toiseen palveluun).

Selonteko maalailee, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina epävakaampaan suuntaan. Muutoksen arvellaan olevan pitkäkestoinen.

– Maailma on muuttunut – ja ikävä kyllä ei ainakaan parempaan suuntaan, myöntää tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Yle haastatteli Niinistöä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Presidentti arvioi, että vakautta haastavat paitsi ulkoiset tekijät myös suurvaltapolitiikka.

– On nämä kaikista riippumattomat ulkoiset tekijät eli ilmastonmuutos ja pandemia, jotka tosin johtuvat ihmisen toiminnasta. Ne ovat yhteinen uhka kaikille. Sen lisäksi niin sanotussa maailmanjärjestyksessä on tapahtumassa ja on jo tapahtunut muutosta, hän sanoo.

– Kiinan ja Yhdysvaltojen suhdetta seurataan tarkoin. Samoin Yhdysvaltojen ja Venäjän suhdetta, erityisesti sen vuoksi, että asevalvontasopimukset alkavat rapautua.

Toistaiseksi tuo suhde ei ole katkennut.

– Jotenkin sitä pidetään, kitkutellen, puolin ja toisin, edelleenkin yllä.

Navalnyin tapaus ja Valko-Venäjän tilanne viilensivät Venäjän ja EU:n suhdetta

Niinistö arvioi, että tulevina vuosina on kiinnostavaa nähdä myös, millaisiksi Venäjän ja Kiinan väliset suhteet muotoutuvat.

– Ja miten tämä suhde vaikuttaa toisaalta Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteisiin tai Venäjän ja Euroopan unionin välisiin suhteisiin, presidentti pohtii.

Niinistön mukaan Venäjän suhteet Euroopan unioniin ovat muuttuneet huonommiksi Valko-Venäjän poliittisen tilanteen ja Aleksei Navalnyin myrkytysepäilyn seurauksena.

– Jos ehkä viime syksyn, vielä talvenkin aikana oli nähtävissä muun muassa (Ranskan presidentin Emmanuel) Macronin aktiivisuutta kehittää tätä suhdetta ja Venäjältäkin näytettiin olevan ainakin kiinnostuneita aiheesta, niin Valko-Venäjä ja Navalnyi ovat nyt muuttaneet tilanteen hyvin selkeästi, presidentti sanoo.

– On tällä hetkellä hyvin vaikea nähdä, miten Venäjän ja Euroopan unionin välinen keskusteluyhteys voisi tuottaa myönteisiä tuloksia.

”Kultaiset transatlanttiset vuodet” tuskin palaavat

Yhdysvalloissa käydään ensi viikolla presidentinvaalit.

Niinistö arvioi, että mikäli Joe Biden valitaan Yhdysvaltain uudeksi presidentiksi, sitoutuisi maa jälleen vahvemmin kansainväliseen sääntöpohjaiseen yhteistyöhön. Hän mainitsee esimerkkeinä jäsenyyden Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa ja Pariisin ilmastosopimuksen.

Tästä huolimatta presidentti näkee, että Yhdysvalloissa keskityttäisiin jatkossa enemmän juuri Yhdysvaltoihin itseensä.

– Kun on ajateltu, että jollain tavalla nämä kultaiset transatlanttisen ajan vuodet palaisivat... Luulen, ettei siinä tapahdu kuitenkaan kovin merkittävää muutosta, hän sanoo.

– Yhdysvaltojen mielenkiinnon kohteeksi on ihan väistämättä noussut Tyynenmeren alue. Jos Euroopassa on odotettu paluuta johonkin menneeseen, niin sitä ei tulla näkemään.

Entä jos Donald Trump valitaan jatkokaudelle?

– Tuskinpa paljon mikään muuttuu. Kyllä me ollaan se meno nähty.

Niinistö arvioi, että selonteossa esimerkiksi suhde Natoon sekä presidentin ja hallituksen suhteet ovat pysyneet ennallaan. Uutta on sen sijaan vahvempi ihmisoikeuspainotus.

– Siellä on monin paikoin todellakin painotettu ihmisoikeuksien huomioimista, hän sanoo.

– Uskoisin kuitenkin, että aikaisemmatkin hallitukset ovat pitäneet tietysti sitä sanomaa mielessään. Nyt se on moneen kertaan selkeästi kirjoitettukin.

