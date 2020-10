Miika Nousiaisen lastenkirjassa seikkailee Metro Rostedt ja Karitsa Mattila – Tältä näyttää Puoli seitsemän -ohjelman luoma hahmo Siika Nousiainen

Kirjailija, tv-panelisti Miika Nousiainen on julkaissut tänä syksynä ensimmäisen lastenkirjansa. Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Nousiainen kertoi, että tarina syntyi alkujaan ystävänsä pyynnöstä ja erinäisten sattumusten kautta siitä tuli myös kirja.

– Olemme näyttelijä Jussi Vatasen kanssa työkavereita Putouksen ajoilta. Hän on kotoisin Sonkajärveltä, jossa järjestetään vuosittain Sonkajärvi soi -nimistä festivaalia, jossa Vatanen esittää joka vuosi sadun. Tällä kertaa hän pyysi, että minä kirjoittaisin sen.

Tarinasta tuli sen verran onnistunut, että kustantajakin innostui. Sopivan kuvittajan löydyttyä se päätettiin painaa kirjaksi.

Fretti Mercury etsii onnea -nimisessä kirjassa seikkailee aikuisväelle tutunkuuluisia hahmoja kuten Karitsa Mattila, Metro Rostedt ja Tessu Redford. Lapsille hahmojen tosielämän ulottuvuus tuskin aukeaa, mutta tarkoitus olikin tarjota myös aikuisille jotain.

– Siinä on vähän sellainen ajatus, että kun itsellänikin on lapsia ja luen heille, niin parhaita ovat sellaiset, joissa on aikuisillekin vähän koukkuja, Nousiainen avaa.

Nousiaisen mukaan hahmoista voi nimien lisäksi löytää myös muutakin yhtenäisyyttä esikuviinsa.

– Esimerkiksi tämä Karitsa Mattila – hänen sanomansa on, että voi olla ylpeästi diiva ja kantaa itsensä komeasti.

Puoli seitsemän -ohjelma päätti yllättää Nousiaisen luomalla hänelle oman nimikkolastenkirjahahmon.

Alamy / AOP, kuvamanipulaatio: Illusia Sarvas / Yle

Puoli seiskan kehittelemä Siika Nousiainen seikkailee merenalaisessa maailmassa vanhan kirjoituskoneensa kanssa.

– Tämä on kyllä hieno, jos tulee kirjalle kakkososa, niin tämä päätyy ehdottomasti siihen, tekijän nimeksi,Nousiainen nauraa.

Katso koko haastattelu Areenasta.

