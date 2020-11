Jussi Nikamaan kotikonttorilla työ on yhtä "häröpalloa" – Tutkimus: Lisää etätyötä, vähemmän kuormitusta

Jussi Nikamaa vastailee puhelimeen kotonaan välillä sohvalla ja välillä keittiön pöydän ääressä.

– Mustia tuubeja... mitähän tavaraa ne ovat laittaneet kuskin kyytiin? hän sanoo puhelimeen.

Jonnekin on pakattu väärää tavaraa. Keskustelu vaikuttaa silti leppoisalta.

Nikamaa myy lvi-alan tuotteita Wavin-yhtiön avainasiakaspäällikkönä. Pääosa viikosta kuluu kotona etätöissä.

Keittiössä ei näy muita, vaikka Nikamaa asuu seitsemän hengen kommuunissa Helsingin Kulosaaressa. Muut läsnäolijat lymyävät omissa huoneissaan.

Työrauha vaihtelee, mutta voittaa avokonttoriolot.

– Keskimäärin täällä on rauhallisempaa kuin toimistolla. Meitä on parhaimmillaan 3–4 ihmistä etätöissä. Se on mahdollista, jos kaikki eivät ole samaan aikaan puhelimessa tai palaverissa vaan tekevät jotain keskittymistä vaativaa hommaa.

Jussi Nikamaan mielestä etätyötä on nyt viikossa liikaa. Hän tapaisi asiakkaita mielellään enemmän kasvokkain. Rami Moilanen / Yle

Normaalioloissa Nikamaa kävisi asiakkaiden luona monta kertaa viikossa, mutta koronapandemia vähensi käyntejä selvästi. Toimistolla hän käy kerran viikossa.

– Kun tekee liikkuvaa myyntityötä, niin tämä on kyllä mullistanut arjen.

Nikamaa pitää yhteyttä asiakkaisiin puhelimella ja sähköpostilla. Työn määrä on kuitenkin pysynyt ennallaan. Lvi-alan tuotteita myydään rakennusalalle, jota koronakriisi ei ole juuri hetkauttanut.

– Se osa tästä työstä, mistä olen aikaisemmin tykännyt, se ihmisten tapaaminen, on selkeästi vähentynyt.

Nikamaa ei ainakaan paljasta, että myyntitulokset olisivat huonompia. Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii kuitenkin hänen mielestään tapaamisia kasvokkain.

Työn ja vapaa-ajan raja puuroutuu herkästi. Aamulla aloittaminen venyy, mutta illalla lopettaminen siirtyy vielä enemmän.

– On vähän vaikea saada kiinni siitä, milloin työ alkaa ja milloin se loppuu. Siitä on tullut sellainen yhteinen häröpallo.

Häröpallo on armeijan slangia ja tarkoittaa sekaisin menevää muodostelmaa.

Nikamaa ei osaa sanoa, onko etätyö tehokkaampaa kuin konttorilla tehty työ.

– Tulee ehkä tehtyä tärkeät asiat tehokkaammin, mutta en tiedä saako päivässä enemmän aikaan.

Etätyö vähensi kiireen tuntua, vaikka työmäärä kasvoi

Tuoreen tutkimuksen mukaan etätyö on tehokasta.

Akava Works -tutkimuspajan kyselyn mukaan kiire ja keskeytykset vähenivät työntekijöillä, joilla etätyö lisääntyi. Myös monien asioiden tekeminen yhtä aikaa väheni etätyön lisääntyessä. Tutkimuskielellä kognitiivinen kuormitus väheni samalla, kun etätyö lisääntyi.

Etätyön lisääntyminen vähensi työntekijän kuormitusta silloinkin, kun työn määrä kasvoi.

Akava Works on Akavan tutkimusyksikkö. Kyselyyn vastasi 14 400 työntekijää 32 akavalaisesta liitosta, joten selvitys on erityisen laaja korona-ajan työelämän kartoitus.

Akava Worksin tutkija Joonas Miettinen arvioi, että etätyö vähentää kuormitusta parantamalla vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Myös toimistotyölle tyypilliset häiriötekijät vähenevät. Ajan hallinta ja työpäivän rytmittäminen helpottuvat.

– Lisäämällä etätyötä voidaan vähentää asiantuntijatyön kuormittavuutta.

Samuli Huttunen / Yle

Kysely on tehty syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana, jolloin koronarajoitukset eivät olleet tiukimmillaan, vaan osa työntekijöistä palaili konttoreille. Sen jälkeen on taas linnoittaduttu tiiviimmin koteihin.

Miettisen mukaan juuri kyselyn ajankohta saattaa antaa väläyksen tulevaisuuden työelämään, jossa tehdään töitä monessa paikassa.

– Pitäisi löytää erilaisia hybridimalleja, joissa yhdistyvät etä- ja läsnätyö.

Kaikkiin ammatteihin etätyö ei sovi, mutta etätyökäytännöistä voi silti Miettisen mukaan ammentaa joitakin oppeja miltei kaikille.

Etätyötä tekevien työntekijöiden kuormitusta lisäsi selvästi vuorovaikutuksen vähäisyys. Siksikään pelkkä etätyö ei ole paras malli.

Akava Worksin tutkija Joonas Miettinen arvelee, että jatkossa etä- ja läsnätyön yhdistelmä lisäisi asiantuntijatyön tuottavuutta. Matias Väänänen / Yle

Etätyön lisääminen parantaisi Miettisen mukaan myös työn tuottavuutta. Aiempien tutkimusten mukaan juuri kiire, häiriöt ja keskeytykset ovat asiantuntijatyön tuottavuuden vihollinen.

– Asiantuntijalla ytimessä on ajattelukyky. Mitä kuormittuneempia he ovat, sitä huonommin he suoriutuvat työstään.

Kun tuottavuus paranee, työntekijä saa aikaan enemmän tuloksia samalla työpanoksella. Miettinen huomauttaa, ettei tuottavuus ole Suomessa parantunut kymmeneen vuoteen, joten kaikki keinot olisi otettava käyttöön.

Etätyön lisääminen vaatii myös kotitoimistojen ergonomian huomioimista. Kyselyssä työasennot kuormittivat vastaajia sitä mukaan kun etätyön määrä kasvoi.

Samuli Huttunen / Yle

Opettajien kuormitusta korona-aika lisäsi

Opettajat erottuvat kyselyssä vastavirtaan kulkijoina. Heillä työn määrä, kiire ja kuormitus lisääntyivät korona-aikana.

Kyselyajankohtana syyskuussa vain osa opettajista antoi etäopetusta, suurin osa opettajista ja oppilaista oli palanut kouluihin. Kysely ei suoranaisesti mittaa opettajien tuntemuksia etätyöstä, mutta välttämättä etätyö ei puhtaasti sovellu opetukseen.

Kevään etätyö oli opettajille kova puserrus ja sen jäljet tuntuvat yhä. Etätyöhön siirtyminen keväällä pani koko opetuksen uuteen uskoon miltei yhdessä yössä.

Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo, että varsinkin ammatillisessa koulutuksessä etäopetus on ollut opettajien mielestä hankalaa ja opettajia painaa se, etteivät opiskelijat ehkä saavuta työelämän vaatimaa osaamistasoa.

Opettajilla on muutenkin huoli oppilaista, joille etäopetus oli hankalaa eikä aukkoja ole saatu paikattua.

– Osa opiskelijoista on hukassa. Perusopetuksessa on tuhansia pudonneita tai putoamassa olevia.

Valtio on antanut kouluille koronarahaa muun muassa opettajien palkkaamiseen. Päteviä opettajia on kuitenkin hankala syksyllä löytää, etenkin nyt monin paikoin tarvittavia erityisopettajia.

Opettajia kuormittaa myös vastuu siitä, ettei korona leviäisi kouluissa.

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan monia opettajia kuormittaa huoli siitä, että osa oppilaista on pudonnut korona-aikana kyydistä. Mikko Koski / Yle

Myyjä kaipaa messuille ja asiakastapahtumiin

Jussi Nikamaan mielestä etätyötä on nyt liikaa, mutta kodin ja toimistotyön yhdistelmä sopisi hänellekin.

– Päivä tai kaksi viikossa kotona etätöissä ja loput sitten konttorilla tai asiakkailla, se olisi tehokasta, mukavaa ja dynaamista.

Kesän jälkeen yritykset ovat vironneet ja päästäneet käymään enemmän tiloissaan. Asiakaskoulutuksia, messuja ja muita isompia tapahtumia ei kuitenkaan ole. Niitäkin Nikamaa kaipaa.

– Parin ihmisen kanssakäymisiä voi olla, mutta yli 10 hengen jutut pitää erityisen hyvin perusteella. On riski suunnitella mitään isompaa edes muutaman viikon päähän.

Keittiön pöydän ääressä ja sohvalla työskentely on myös alkanut tuntua selässä.

Nikamaa on asunut kommuunissa seitsemän vuotta, muut asukkaat ovat välillä vaihtuneet. Korona-aika nosti kimppa-asumisen uuteen arvoon, kun muut kontaktit vähenivät. Yksinäisyyttä ei tarvinnut tuntea.

