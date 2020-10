Yhdysvalloisssa koronaepidemia näyttää kiihtyvän vain päiviä ennen presidentinvaaleja

Yhdysvalloisssa koronaepidemia ei näytä laantuvan. Torstaina todettiin 91 000 uutta tartuntaa. Luku on suurin koronaepidemian aikana raportoitu.

Myös sairaalahoitoon päätyneiden koronapotilaiden määrä on noussut ennätyslukemiin useissa osavaltioissa, kun presidentinvaaleihin on vain muutamia päiviä.

Koronatilanne näyttää olevan pahenemaan päin useissa ensi viikon vaalien tuloksen kannalta ratkaisevissa vaa'ankieliosavaltioissa, kuten Ohiossa, Michiganissa, Pohjois-Carolinassa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa.

Torstaina yhteensä 12 osavaltiossa päivittäisten uusien tapausten määrä nousi ennätyslukemiin. Myös sairaanhoitoon päätyneiden määrät ovat jälleen kasvussa useissa osavaltioissa.

Torstaina kerrottiin myös yli 1 000 uudesta koronaan kuolleesta. Yhdysvalloissa on nyt kuollut yli 228 000 ihmistä koronatartunnan seurauksena. Luku on maailman korkein, vaikka väkilukuun suhteutettuna kuolleisuus (siirryt toiseen palveluun) on ollut suurempaa muun muasssa Belgiassa, Espanjassa ja Brasiliassa.

Lähteet: Reuters, AFP