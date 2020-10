Hyvinkäällä on juuri nyt paikka, joka pakottaa katseen pois kännykästä ja mielen ulos harmaudesta: museo täyttyi väriloistosta

Astuminen harmaasta ja sateisesta syyssäästä Hyvinkään taidemuseon näyttelytiloihin tuntuu vähintäänkin virkistävältä: tila kun pursuaa raikkaita värejä, valoa ja heijastuksia. Näistä elementeistä on muodostunut brittitaiteilija Liz Westin tavaramerkki.

– Olen ollut jo lapsesta lähtien lumoutunut väreistä – ja nimenomaan optisista, heijastelevista ja läpinäkyvistä väreistä, puhelimitse Britanniasta tavoitettu West kertoo.

West kuuluu nuoren polven nouseviin brittitaiteilijoihin. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa Euroopan maissa, mutta myös esimerkiksi Intiassa. Hyvinkään taidemuseon West on vallannut In Physical Reality -näyttelyllään, jossa on esillä kolme isokokoista installaatiota. Koronapandemian takia taiteilija ei päässyt näyttelynsä avajaisiin.

– Asun maaseudulla Chesterin lähellä, ja koen oloni täällä turvalliseksi. Minun olisi pitänyt lentää Helsinkiin Manchesterin kautta, ja kaupungissa ja sen ympäristössä tartunnat ovat nyt hyvin tiuhassa. Koronaa ajatellen Suomi tuntuu kyllä turvallisemmalta kuin Britannia, mutta matkaaminen maasta toiseen huolestutti.

Our Colour Reflection -teos dominoi näyttelytilaa. Oikealla Liz Westin kokonaan uusi teos, A Familiar Variant. Teoksen pedagogisena lähtökohtana on väriympyrä. Se tarjoaa katsojalle uusia tapoja kokea erilaisia värejä. Jussi Mankkinen / Yle

Heijastuksia Our Colour Reflection -teoksessa. Jussi Mankkinen / Yle

Our Colour Reflection -teos koostuu 700:sta erilaisesta peilistä. Jussi Mankkinen / Yle

Taivaallisia väriheijastuksia

Liz Westin vanhemmat ovat työskennelleet taiteilijoina, joten taidekoulutus oli hänelle luonteva vaihtoehto. West valmistui Glasgow School of Artista vuonna 2007, ja skotlantilaisen teollisuuskaupungin harmaus on osaltaan innostanut Westiä värikkääseen ilmaisuun.

Taiteilijalla on myös diagnosoitu SAD (seasonal affective disorder) eli kausittainen masennus, joka nousee pinnalle, kun vuodenajat vaihtuvat.

– Erilaiset vuodenajat ovat kylläkin hieno juttu, mutta myös Iso-Britannian pohjoisosissa talvi voi olla pitkä ja pimeä. Kellojen siirtämisen takia täällä on hämärää jo neljältä iltapäivällä. Tämä vaikuttaa minuun kokonaisvaltaisesti. Ehkä juuri tämän takia väreillä leikittely on aina tuntunut minusta luonnolliselta ja vaistomaiselta asialta, melkeinpä terapialta.

Liz Westiä kiinnostavat värit ja niiden heijastukset. Daniel Walmsley

Hyvinkään taidemuseota dominoi Liz Westin jättiläismäinen Our Colour Reflection -installaatio, jonka seitsemästäsadasta peilistä välkehtivät heijastukset aaltoilevat seinistä kattoon. Alunperin West teki installaation 1800-luvun uusgoottilaiseen kirkkoon, josta on sittemmin muovattu taidegalleria.

– Kirkon ikkunoissa ei enää ollut alkuperäisiä ruusuikkunoita. Pohdin, millaiselta kirkko mahtaisi näyttää, jos ikkunat olisivat edelleen paikoillaan, ja auringonvalo loisi rakennuksen sisätiloihin upeita heijastuksia ja värisekoituksia. Tälläinen ajatus on siis teokseni lähtökohta: taivaallinen valo, joka tulee ruusuikkunoiden lävitse.

Our Colour Reflection -teoksen toinen ominaispiirre on siirrettävyys: se koostuu moduuleista, joita voi kuljettaa ympäri maailmaa. Teos onkin ollut jo esillä muun muassa Ranskassa, Saksassa ja Italiassa.

Westin mukaan hänen taiteensa on poikkeuksetta tilasidonnaisia ja arkkitehtonista. Hän toivookin, että ihmiset tulisivat tietoiseksi tilasta, jota he ehkä eivät normaalisti havainnoi.

– Me kuljemme arkista elämäämme pienessä kuplassa, koska ihmisillä on pakkomielteinen suhde teknologiaan. Emme enää näe muita asioita puhelimiltamme: koko maailma on nyt puhelimen näytöllä, ja tämä on surullista. Haluan itse kulkea pää pystyssä, katsella luontoa, havainnoida ihmisten pukeutumista ja ihastella, kuinka arkkitehtuuri heijastuu lasisista ikkunoista. Teoksieni kautta haluan rohkaista ihmisiä katselemaan ympärilleen.

Iri-Descent-teosta. Nimi viittaa irisoivaan efektiin ja sateenkaaren väreihin. Jussi Mankkinen / Yle

Iri-Descent -teos välkehtii hologrammin tavoin. Jussi Mankkinen / Yle

Iri-Descentin kiehtovaa värimaailmaa. Jussi Mankkinen / Yle

Valoterapia herää eloon

Seisemänsataa peiliä, neljä eri kokoa ja korkeutta, viisitoista eri väriä – Hyvinkään taidemuseon amanuenssin Marjo Kuulan mukaan Our Colour Reflection -teosta koostettiin kaksi päivää ja useamman ihmisen voimin.

– Kyllähän tämä ponnistus tuntuu edelleen käsissä ja jaloissa, Kuula hymyilee.

Liz Westin In Physical Reality on Hyvinkään taidemuseon ensimmäinen kansainvälinen yksityisnäyttely, johon koronapandemia kylläkin toi monta mutkaa.

– Tämä näyttely on jo sinänsä ollut melko pitkä prosessi, olemme tehneet Westin kanssa yhteistyötä kahden vuoden ajan. Korona on vaikuttanut moneen asiaan, ja tilanteet ovat muuttuneet jatkuvasti. Kaksi viikkoa sitten emme esimerkiksi tienneet, kuinka näyttely ripustetaan. Ripustus tapahtui lopulta netin välityksellä, Kuula kertoo.

Hyvinkään taidemuseon amanuenssi Marjo Kuula Our Colour Reflection -teoksen valoheijastumien keskellä. Jussi Mankkinen / Yle

Liz Westiä Marjo Kuula pitää varsin uniikkina taiteilijana.

– Hän on hyvin tunnettu kotimaassaan. Monella valon ja värin parissa operoivalla taiteilijalla on toki samanlaisia lähtökohtia, mutta Westin kohdalla hänen ajatuksena valoterapiasta herää eloon, ja läpäisee taiteilijan kokemaa teollista harmautta, savua ja usvaa.

Mutta mikä sitten on koloristisilla heijastuksilla leikittelevän taiteilijan oma suosikkiväri?

– Ei minulla ole sellaista, koska kaikki värit ovat mielestäni kiinnostavia, Liz West sanoo, mutta pyörtää samalla puheensa.

– Ruskeaa väriä kuitenkin inhoan. Sitä tosin löytyy esimerkiksi puutarhastani, mutta ei koskaan töistäni!