Kajaanin rauniolinna valaistaan kilometrin korkuisilla valopatsailla – muualla Suomessa valotaidetapahtumia on peruttu koronan takia

Kajaanissa nähdään kekrinä eli tämän viikon lauantaina valotaidetta, kun Kajaanin rauniolinna valaistaan.

Tänä vuonna koronan takia on harvinaista, että valotaide-esityksiä ylipäänsä järjestetään.

Esimerkiksi suositut Oulun Lumo ja Jyväskylän Valon kaupunki tapahtumat tänä vuonna on peruttu koronaviruksen takia. Myös lukuisat kansainväliset valotapahtumat on peruttu tai siirretty kokonaan verkkoon. Helsingin tammikuista Lux Helsinki -tapahtumaa ei toistaiseksi ole peruttu.

Valotaideteoksen luoneen Kari Kolan mukaan tärkeintä Kajaanin rauniolinnan valaisemisessa onkin se, että tämä taideteos yleensä tehdään. Kun tapahtumia perutaan ja huonot uutiset valtaavat mediaa, on Kolan mielestä tärkeää antaa ihmisille rauhallinen hetki, jolloin voi vaan katsoa jotain kaunista.

– Toivottavasti tämä antaa ihmisille pienen toivon kipinän siitä, että myös hyviä asioita tapahtuu.

Kola on kansainvälisesti tunnettu valotaiteilija, joka on 20 vuoden aikana toteuttanut valotaidetta muun muassa Stonehengelle, Unescon pääkonttorille Pariisiin ja Saana-tunturille. Kajaanin rauniolinnan valotaideteos koostuu noin sadasta valaisimesta, ja valopatsaat nousevat jopa kilometrin korkeuteen.

– Näillä valaisimilla mennään myös taivaalle aika korkealle, kun linnan muotoa tuodaan ilmaan. Lisäksi meillä on huomiovalo, joka näkyy 20 kilometriä joka suuntaan, Kola sanoo.

Vaikka Kajaanin rauniolinna on vähemmän tunnettu kuin Kolan aikaisempien töiden miljööt, kiinnostavia elementtejä löytyy silti runsaasti.

– Mahdollisuuksia löytyy enemmän kuin on aikaa. Tässä on vettä lähellä, joten voi käyttää heijastuksia. Myös hajavaloa on hyvin vähän ja muotoja on paljon. Se, mitä näistä sitten poimitaan, on aina se mielenkiintoisin osuus.

Kari Kola pystyttää valoteosta ja kertoo, miten hän on sen suunnitellut.

Perjantaista lauantaihin näytteillä olevaan taideteokseen sisältyy myös musiikkia ja jopa parisataa ulkotulta. Valovoimaa löytyy myös kaksipäiväisen kekrijuhlan huipennuksesta, jossa perinteinen kekripukki tuikataan tuleen aivan raunioiden kupeessa. Yle seuraa sytytystä kello 18 alkaen maanantaina suorassa verkkolähetyksessä.

Kajaanissa koronaepidemia on tällä hetkellä perustasolla, mutta esimerkiksi maskisuositus on olemassa. Yleisön turvallisuus on otettu huomioon myös valotaidetapahtumassa, ja valaistuun rauniolinnaan pääsee sisälle vain 40 henkeä kerrallaan. Taideteos on parhaiten katsottavissa ulkopuolelta.

– Yllätyksiä tulee sisällekin, eli kannattaa mennä sinnekin katsomaan, Kola kuitenkin sanoo.

