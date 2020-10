Influenssarokotteet loppuivat jo osasta apteekkeja – julkisella puolella uskotaan rokotteiden kuitenkin riittävän

Terveydenhuollon kehotus ottaa influenssarokote korona-aikaan on otettu tosissaan monin paikoin.

Esimerkiksi Kokkolan Keskusapteekista, Vaasan Vanhasta apteekista, Seinäjoen Prisman sekä Kannuksen apteekeista rokotteet ovat jo loppuneet.

– Koronatilanteen vuoksi menekki on ollut odotettua suurempi. Lisätilauksia ei enää tässä vaiheessa vuotta saada, sanoo proviisori Maria Toivola Kokkolan Keskusapteekista

Yksi selittäjä kysyntään on Toivolan mukaan se, että kaikki riskiryhmäläiset eivät ole jääneet odottamaan julkisen puolen rokotetilaisuuksia, vaan ostaneet itse rokotteensa apteekista.

Vaasan ja Seinäjoen apteekeista kerrotaan, että liikkeellä on myös paljon sellaisia, jotka eivät yleensä ole influenssarokotetta ottaneet.

Kannuksessa taas yritykset ovat ostaneet työntekijöilleen tavallista enemmän rokotetta.

Tilaukset ennen koronapandemiaa

Apteekit tekevät kausi-influenssarokotteen tilaukset yleensä hyvissä ajoin keväällä, ja tänä vuonna koronapandemiasta ei vielä tilattaessa ollut tietoa.

Maan suurimman apteekin, Yliopiston Apteekin, 17 toimipaikassa rokotteita toistaiseksi riittää. Normaalivuosina rokotetta jää jonkin verran yli, mutta kysyntää on nyt vaikea ennustaa.

Tällä hetkellä rokotetta on saatavilla, vaikka kausi onkin alkanut vilkkaana, sanoo Yliopiston Apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas.

– Ihmiset ovat hyvin liikkeellä, mikä on koronatilanteen valossa tietysti hyvä. Tämä on varmasti vuosi, jolloin tulee uusiakin rokotteen ottajia, Vuorikallas arvioi.

Riskiryhmäläisille varattu normaali määrä rokotetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tilaa ja jakaa kausi-influenssarokotteet julkiselle puolelle.

Alkavalle kaudelle rokotteita on tilattu vakiomäärä: 1,7 miljoonaa annosta pistettävää rokotetta ja 116 000 annosta nenäsumutetta.

Tilausmäärää ei ole nostettu, koska rokotteita on yleensä jäänyt käyttämättä. Esimerkiksi viime vuonna käsiin jäi reilusti yli 200 000 annosta. Ne eivät ole enää käyttökelpoisia, koska rokotteen antigeenejä vaihdetaan kausittain.

Tällä kertaa neljästä virusantigeeneistä peräti kolme on uusia.

Rokotteet jaetaan alueille väestöpohjan ja viimeaikaisten rokotuskattavuustietojen perusteella. Keskimäärin noin puolet yli 65-vuotiaista ottaa yleensä kausi-influenssarokotteen, ja ikääntyvien määrä vaikuttaa siis alueille jaettavien rokotteiden määrään.

Ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä arvioi, että ikäihmisten halukkuus ottaa rokote voi tänä vuonna koronan takia kasvaa. Hän uskoo silti tilatun määrän riittävän.

Jos toisin kävisi, mahdollisuus saada muista maista lisää rokotetta saattaa olla tavallista huonompi.

– Voi olla, että ylijäämää ei ole. Moni maa on laajentanut koronan vuoksi rokotusohjelmaansa, jos siinä ei ole ollut esimerkiksi lapsia, tai jos terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuus on ollut kaukana suositellusta. Suomessa influenssarokoteohjelma on jo lähtöjään laajempi, sanoo Nohynek.

Esimerkiksi sairaalassa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuus on Suomessa keskimäärin yli 90 prosenttia eli Euroopan parhaimpia.

Moni voi löytää itsensä riskiryhmästä

Keskipohjalaisen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen haastaa yli 65-vuotiaita hakeutumaan influenssapiikille. Tulevana talvena liikkeellä on niin influenssaa kuin koronaa, jotka molemmat aiheuttavat vaikeampia tautimuotoja nimenomaan varttuneemmassa väestössä.

Rahkosen mukaan ilmainen rokote julkisella puolella on muutenkin laajemmin saatavilla kuin moni osaa ajatella.

– Olen sanonut joskus, että on vähän mielikuvituksen heikkoutta, jos ei löydä syytä miksi on oikeutettu ilmaiseen rokotukseen. Kukapa meistä ei kävisi tapaamassa vanhempia tai isovanhempia tai perhepiirissä ei olisi muita riskiryhmäläisiä? Kyllä kriteeri maksuttomuuteen yleensä löytyy, kun vähän aikaa mietiskelee, sanoo Rahkonen.

Riskiryhmäläiset ovatkin aktivoituneet ajanvarauksessa. Helsingin kaupunki kertoi torstaina (siirryt toiseen palveluun), että tällä viikolla on varattu jo yli 20 000 aikaa. Tavoitteena on rokottaa 45 000 riskiryhmäläistä ja heidän läheistään.

Seinäjoella on ollut ongelmia nettiajanvarauksen kanssa, kun sadat ihmiset ovat varanneet aikoja yhtä aikaa.

Aikoja kuitenkin riittää, vaikka joukkorokotustilaisuuksia ei koronan vuoksi järjestetäkään.

Keski-Pohjanmaalla riskiryhmäläisten rokotukset alkavat ensi viikolla, ja senioripisteen ajat alkavat jo täyttyä. Rokotuspäiviä kuitenkin lisätään tarvittaessa.

