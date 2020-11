Petri Järvilehto oli Suomen suurituloisten ykkönen viime vuonna, tulot yli 30 miljoonaa euroa – katso tuhannen suurituloisen lista

Yli 4000 henkilöä on pyytänyt tietojensa poistoa medialle tulevalta listalta, joten monia nimiä voi puuttua joukosta.

Petri Järvilehto ylsi reilun 30 miljoonan euron tuloilla viime vuoden suurituloisimpien listan kärkipaikalle. Hänet tunnetaan pelialan konkarina. Järvilehto on Seriously Digital Entertainmentin perustaja ja luova johtaja.

Järvilehdon tulot olivat valtaosin pääomatuloa. Veroja hän maksoi yli 10 miljoonaa euroa.

Toisena listalla on Jorma Takanen noin 17 miljoonan euron tuloilla. Hän on pitkän linjan yrittäjä Sievistä. Tuloja on tullut muun muassa lukkoyhtiö iLoqin myynnistä (siirryt toiseen palveluun).

Verottaja julkaisi tänään viime vuoden verotiedot.

Vuosi sitten eniten tienanneiden listan kärjessä oli peliyhtiö Supercellistä tunnettu Ilkka Paananen. Nyt hän oli listalla kolmantena vajaan 15 miljoonan euron tuloilla.

Taulukon tiedot perustuvat verottajan medialle lähettämään listaan, jossa on listattu ansio- ja pääomatulot ja maksetut verot yli 100 000 euroa viime vuonna ansainneilta suomalaisilta. Yli 4000 henkilöä on kuitenkin pyytänyt tietojensa poistoa tuolta listalta.

Myös heidän verotietonsa ovat silti julkisia ja kenen tahansa nähtävillä verotoimiston kautta. Osa mediasta protestoi verotietojen julkisuuden kaventamista vastaan.

Yle täydentää myöhemmin päivällä alla olevaan listaan tulotietoja ja nimiä yli miljoona euroa tienanneista, jotka eivät kuitenkaan medialle lähetetyllä listalla näy. Yle käy läpi verotietoja henkilöistä, jotka ovat viime vuosina usein esiintyneet tuhannen suurituloisimman joukossa.

Katso alla olevasta listasta, ketkä olivat medialle toimitettujen verotietojen mukaan viime vuoden tuhat suurituloisinta suomalaista. Tietoja voi järjestää esimerkiksi maksettujen verojen mukaiseen järjestykseen.

Voit myös katsoa eri maakuntien tulokärjen kirjoittamalla maakunnan hakukenttään.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

