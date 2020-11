Kuljetusalalla on jatkuvasti ongelmia työehtojen noudattamisessa – pitkän linjan kuljettaja Tero Konttinen kyllästyi ongelmiin ja vaihtoi alaa

Kuljetusalalla tulee esille ongelmia työehtosopimusten noudattamisessa joka viikko.

Esimerkiksi palkanlisien maksuun liittyviä epäselvyyksiä käsitellään Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n Itä-Suomen alueella 4–6 kappaletta joka kuukausi. Määrä on viime vuosina pysynyt samana, sanoo AKT:n palkkasihteeri Lauri Tiainen.

15 vuoden työuran tavarankuljettajana tehneelle suonenjokiselle Tero Konttiselle kuljetusalan tes-ongelmat ovat tuttuja. Ongelmat alkoivat pari vuotta sitten, kun hänelle kuuluneita palkanlisiä ei maksettu.

– Puhelu esimiehelle oli sellainen, jossa hän sanoi palkka-asioiden olevan veteen piirrettyjä viivoja. Päätin, että talkootyön tekeminen saa loppua, voin tehdä naapurille talkoohommia, mutta en työpaikalla, mies sanoo.

Tero Konttinen on ollut töissä kahdessa eri kuljetusalan yrityksessä. Ensimmäisessä työpaikassaan hän ei voinut pitää työehtosopimuksen mukaisia pekkaspäiviä eli työajan tasaamiseen liittyviä vapaita, vaan ne unohdettiin.

Tero Konttisen kuljetusalan työnantajat eivät toimineet työehtosopimuksen mukaan. Pelkästään esimiehille juttelu ei auttanut asioiden ratkaisemiseen. Marianne Mattila / Yle

Palkkasaatavat tilille

Tero Konttinen otti yhteyttä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n aluetoimitsijaan, Lauri Tiaiseen. Lokakuusta alkaen Tiainen on työskennellyt AKT:n palkkasihteerina ja tekee muun muassa työehtosopimusten kanssa töitä.

–Keskimäärin kuukaudessa tuli 50–100 yhteydenottoa, joista 4–6 on sellaisia, joissa vähintään neuvotellaan työnantajan kanssa ongelmista. Määrät ovat työssäoloaikanani pysyneet samana, Tiainen sanoo.

Tiainen laski Konttisen palkkakuittien ja työvuorojen mukaan palkkasaatavat. Hän esitti asian Konttisen entiselle työnantajalle ja neuvotteli muutaman kuukauden ajan, kunnes asia ratkesi ja Konttinen sai palkkasaatavat.

Konttisen entinen työnantaja yrittäjä Mika Niskanen muistaa tapauksen palkkoihin liittyen.

– Muistan, että siellä oli siinä väärinymmärrys. Asia korjattiin ja kaikki sovittiin, Niskanen sanoo.

Ennen Niskasta Tero Konttinen työskenteli Kuljetus Konttisella. Kuljetus Konttisen esimies Kari Konttinen sanoo, että pekkasvapaiden pitämisessä oli haasteita henkilökunnan sairaslomien takia, ja silloin henkilökuntaa oli vähemmän.

– Silloin meillä oli kolme kuljettajaa ajamassa yhtä autoa. Nykyään on neljä ja lisäksi yksi varalla. Asiat ovat muuttuneet, sanoo Kari Konttinen.

Tehtaat, sahat ja muut suuret toimenantajat eivät halua antaa omasta leivästään yhtään isompia siivuja kuljetukselle, sanoo yrittäjä. Kuvituskuva. Tiina Jutila / Yle

Kaikkien kannettava vastuu

AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto solmivat kuljetusaloille työehtosopimukset, jotka ovat yleissitovia.

Kaikki kuljetusaloilla toimivat yritykset ovat velvollisia noudattamaan sopimuksia samalla tavalla, ovatpa ne Autoliikenteen Työnantajaliiton jäseniä tai eivät, sanoo Autoliikenteen työnantajaliiton toimitusjohtaja Mari Vasarainen.

Hänen mukaansa työvoiman hinnalla ei voi kilpailla kuljetusalalla ja toivoo alalle tiukempaa valvontaa. Kaikkien yritysten ja kuljetusten tilaajien tulee kantaa vastuunsa, hän sanoo.

– Julkisia varoja käytetään esimerkiksi linja-autoliikenteen ostamiseen. Siksi tilaajiakin pitäisi kiinnostaa, hoitavatko kaikki yritykset oikeasti työnantajavelvoitteensa, hän sanoo.

Työvoimakustannusten hintoja ei pysty siirtämään kuljetussopimuksiin, sanoo yrittäjä. Kuvituskuva. Tiina Jutila / Yle

Toinen ajaa halvemmalla

AKT:n Lauri Tiainen sanoo, että suurin osa kuljetusalan yrityksistä hoitaa työnantajavelvoitteet ja palkanmaksun työsopimusten mukaan.

Alan kilpailua kuitenkin vääristävät yrittäjät, jotka tekevät kuljetustyötä niin pienillä sopimuksilla, että he eivät voi maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai lain mukaisia veroja.

Mukana on suomalaisten yrittäjien lisäksi kabotaasi-kuljetuksia: maan sisällä tapahtuva kuljetus toiseen maahan rekisteröidyllä kulkuneuvolla. On ulkomaalaisia kuljettajia, joille esimerkiksi kolme euroa tunnilta on parempi korvaus kuin kotimaassa saatava tulo.

Kuljetusalan yrittäjä Mika Niskanen on samaa mieltä liian kiristyneestä kilpailusta. Hän sanoo, että ala on luisunut siihen, että tavarantuottajat sanelevat kustannustason kuljetukselle.

– Hintakilpailu on erittäin kova. Tavarantuottajat sanovat, että ei ole pakko ajaa, koska alalle on tulijoita, sanoo yrittäjä Mika Niskanen.

Kuljetusten arvo ei vuosi vuodelta nouse kilpailun takia, kertoo Mika Niskanen. Kuitenkin kaikki yleiskustannukset nousevat, sillä lainsäädäntö vaatii muun muassa ammattipätevyyskoulutukset ja digipiirturikortit.

Autoliikenteen työnantajaliiton toimitusjohtaja Mari Vasarainen sanoo, että yritysten kustannukset ovat nousseet 15 vuoden aikana. Muun muassa palkkoja on nostettu vuosien mittaan.

Epärehelliset yrittäjät vievät yritystoiminnan ehdot yrittäjiltä, jotka maksavat veroja. Tätä on alkanut näkyä myös muun muassa linja-autoliikenteen kunnallisissa kilpailutuksissa, sanoo AKT:n Lauri Tiainen sanoo. Marko Väänänen / Yle

Sakkoa kuljetuksen alihinnoittelusta

Kuljetusalan palkanmaksun ongelmana on myös ylitarjonta työntekijöistä, mainitsee AKT:n Lauri Tiainen. Hän kertoo saaneensa tietoa, että osa kuljetusalan työnantajista on sanonut työntekijöilleen, että jos työehdot ja palkka eivät riitä, ei ole pakko ajaa, sillä uusia työntekijöitä on.

Mari Vasarainen ei tunnista ajatusta, vaan sanoo kuljetusalaa vaivaavan työvoimapula.

– Koronan takia maailma on muuttunut, mutta sitä ennen oli useampi vuosi tavaraliikenteessä ja henkilöliikenteessä työvoimapulaa, hän sanoo.

Vääristyneen kilpailutilanteen parantamiseen tarvitaan kuluttajien, yrittäjien ja päättäjien toimintaa. AKT:n Lauri Tiainen sanoo, että jos alipalkkaamisesta tehtäisiin laissa rikos, kuljetusalan yritys harkitsisi kauemmin, ennen kuin jättää liian pienen tarjouksen kuljetuksesta.

Myös kuljetuksen ostava yritys joutuisi harkitsemaan, millainen kuljetusyrityksen kanssa tekee töitä. Tarjouksen oikein laskeminen on kuljetusalan yrittäjän ja kuljetusta tarvitsevan yrittäjän vastuulla.

– Alihankintalainsäädäntöön voisi tulla sakko päälle niillekin, jotka vastaanottavat alihintaisia tarjouksia, Tiainen sanoo.

