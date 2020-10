HS: Vierumäeltä on löytynyt toinen joukkohauta

Toinen joukkohauta on paikannettu muistoalueella olevan kivipaaden ympärille.

Toinen joukkohauta on paikannettu muistoalueella olevan kivipaaden ympärille. Timo Vepsäläinen / Yle

Versowoodin teollisuusalueelta Vierumäeltä on löytynyt toinekin joukkohauta, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Tällä viikolla arkeologisissa kaivauksissa uusi joukkohauta on paikannettu alueelle pystytetyn muistomerkin tienoolle. Joukkohaudan arvioidaan olevan muutaman metrin levyinen ja noin kymmenen metrin pituinen. Se on samaa kokoluokkaa kuin aiemmin jo tiedossa ollut joukkohauta.

Uusi hautalöydös ei muuta arviota muistoalueelle haudattujen sisällissodan aikaisten vainajien määrästä, kertoo kaivauksia tekevän Muuritutkimus-yhtiön johtaja Kari Uotila. Vainajia joukkohaudoissa arvioidaan lepäävän 40-50:een.

Joukkohautojen kaivaukset kuitenkin pitkittyvät. Alunperin kaivauksille oli suunniteltu 2-3 viikkoa aikaa. Nyt ne kestävät kauemmin, vaikka henkilöstömäärä kaivauksilla on lisätty kymmeneen. Näillä näkymin arkeologiset kaivauset saadaan silti päätökseen syksyn aikana.

Kaivausten johtaja Kari Uotilan mukaan vielä ei pystytä sanomaan, pystytäänkö luulöydösten avulla tunnistamaan vainajia.

– Luita siellä on, mutta ovatko ne sellaisia luita missä on säilynyt DNA:ta on vielä auki, sanoo Kari Uotila.

– Maa-aines on niin kosteata, että ainakin osa luista on haurastunut.

Arkeologisissa kaivauksissa siirretään sisällissodan aikainen joukkohauta pois Versowoodin teollisuusalueelta. Ainakin osalle vainajista on uusi hautapaikka Heinolan seurakunnan kirkkomaalla.