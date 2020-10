Oppilaat saavat Nurmijärvellä keskusteluapua epäillyn seksuaalisen hyväksikäytön vuoksi – poliisi otti koulun työntekijän kiinni

Nurmijärvi on järjestänyt keskusteluapua kunnan kouluille oppilas- ja opiskelijahuollon kautta eilen julkisuuteen tulleen seksuaalirikosepäilyn johdosta. Poliisi tutkii (siirryt toiseen palveluun) rikosasiaa, jossa nurmijärveläisen koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä epäillään seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Poliisi on ottanut epäillyn kiinni.

Kunnan mukaan kouluilla ovat paikalla kouluterveydenhoitajat, psykologit, kuraattorit sekä lisäksi kunnan nuorisotyöntekijöitä.

– Oppilailla on mahdollisuus hakeutua keskustelemaan heidän kanssaan. Meille on tärkeää asia, että turvataan oppilaiden turvallisuus tällaisessakin tilanteessa ja siksi on nyt panostettu nyt tähän, että on mahdollista saada monipuolista tukea, sanoo Nurmijärven kunnan sivistysjohtaja Tiina Hirvonen.

Hirvosen mukaan tuki on lähtenyt liikkeelle erinomaisesti kouluissa ja kouluilta huoltajille lähetetyt viestit ovat rauhoittaneet tilanteen, eikä kuntaan ole tullut yhteydenottoja kovin paljon.

Poliisi tai kunta eivät edelleenkään kerro koulun nimeä. Poliisin mukaan rikoksen esitututkinta on vielä pahasti kesken. Kyseisen koulun huoltajia ja oppilaita on tiedotettu asiasta (siirryt toiseen palveluun).

Nurmijärven kunta ja Itä-Uudenmaan poliisi tiedottivat tutkinnasta eilen.

Poliisi tutkii tapausta epäiltynä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, jonka epäillään kohdistuneen muutamaan oppilaaseen. Poliisi on tavoittanut tapaukseen liittyvät oppilaat.

