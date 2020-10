Norjan uudessa passissa tiedot ovat myös saameksi – Suomessa asiaa pohditaan uutta passia laadittaessa

Suomen passista löytyy vain kansisivun sisäpuolelta mikroteksti, joka on saameksi.

Suomessa passia ei saa saamen kielellä, toisin kuin Norjassa, missä saamen kieli on vastikään lisätty uusiin passeihin. Myöskään ruotsin passeissa ei saamen kieltä näy.

Suomen ja Ruotsin poliisiviranomaiset kertovat, että he noudattavat EU-säännöksiä, mitkä rajaavat passeissa olevia kieliä. Ylitarkastaja Juhani Ruutu poliisihallituksesta kertoo, että EU-sääntöjen mukaan kansallisten kielten lisäksi tietojen tulee olla myös englanniksi ja ranskaksi.

Tällä hetkellä Suomen passista löytyvät tekstit suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.

Ruutu arvelee saamen kielen puuttumisen syyksi sen, että passeissa käytettävissä oleva tila on suhteellisen rajattu. Suomen passista tarkkasilmäisimmät voivat kuitenkin nähdä vähän saamenkielistä tekstiä.

– Nykyisessä passissa on ainoastaan hyvin pienessä yksityiskohdassa saamenkielistä tekstiä. Sitä löytyy kansisivun sisäpuolen turvatekijässä olevassa mikrotekstistä, kertoo Ruutu.

Norjassa saamelaiskäräjät esitti saamen kieltä mukaan Norjan passeihin. Tästä syksystä lähtien uuden Norjan passin tiedot ovatkin luettavissa myös saameksi. Norjan saamelaiskäräjien presidentti Aili Keskitalo kertoo SVT Saamelle (siirryt toiseen palveluun), että asian käsittely on kestänyt kauan, mutta siitä ei ole käyty sen kovempaa keskustelua.

– Olemme nähneet tämän itsestäänselvyytenä, että näin pitää olla. Passi on hyvin voimakas symboli ja se symbolisoi identiteettiä. Sitä käytetään oman identiteetin todistamiseen, joten mielestäni on hyvä saamelaisille ja saamenkielisille, että meidän kielemme näkyy tällaisessa identiteettimerkissä, mikä passi on, iloitsee Norjan saamelaiskäräjien presidentti Aili Keskitalo.

Norja ei ole EU-maa, kuten Suomi ja Ruotsi, mikä tarkoittaa sitä, että maalla on enemmän mahdollisuuksia sovittaa tekstejä kansallisten käännösten lisäksi.

Norjan passissa tekstit ovat myös saameksi. Norgga boles / Norjan Poliisi

Suomessa pohditaan saamenkielen lisäämistä passiuudistuksen yhteydessä

Sekä Suomessa että Ruotsissa uudistetaan passimallia lähivuosina. Suomessa nykyisen passimallin tuotanto jatkuu vuoteen 2023 saakka.

Vielä ei ole varmaa, tuleeko Suomen passi tulevaisuudessa saamaan saamenkieliset tekstit. Juhani Ruutu poliisihallituksesta kuitenkin kertoo, että sitä tullaan pohtimaan, miten saamen kieli saataisiin lisättyä passiin.

– Nykyisen passimallin tuotanto jatkuu vuoteen 2023 saakka, jonka jälkeen laaditaan uudentyyppinen passi. Siinä yhteydessä on syytä käydä syvällinen pohdinta siitä, millä tavalla voitaisiin löytää sellainen tapa, että saataisiin lisättyä saamen kieli passiin.

Poliisihallituksen ylitarkastaja Juhani Ruutu kertoo, onko saamen kieltä Suomen passeissa. Voit kuunnella haastattelun tästä.

Ruotsissa passiasiakirjat uudistetaan 2021–2022 vuodenvaihteessa (siirryt toiseen palveluun). Ruotsin poliisiviranomaisten mukaan uutta passia ollaan suunnittelemassa, mutta siitä ei ole tietoa, tulevatko tekstit löytymään myös vähemmistökielillä.

Artikkeli on tehty yhteistyössä SVT:n (siirryt toiseen palveluun) toimittaja Mikaela Sjöstedtin kanssa.