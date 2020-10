Valkohäntäpeura hyppää auton eteen aiempaa useammin – kolareita tapahtunut Uudellamaalla tänä vuonna jo ennätysmäärä

Valkohäntäpeurakolareita on sattunut Uudellamaalla tänä vuonna ennätysmäärä.

Tammi–lokakuun aikana niitä on tapahtunut kaikkiaan 1 130 kappaletta. Se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin on tilastoitu, kertoo Suomen riistakeskuksesta Uudenmaan riistapäällikkö Visa Eronen.

Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna peurakolareita on tapahtunut yli 100 enemmän eli kasvua on yli 10 prosenttia. Suurin osa kolareista tapahtuu läntisen Uudenmaan rannikkoseudulla, missä peurakanta on tihein.

– Kolareita tapahtuu nykyään yhä enemmän myös pääkaupunkiseudulla, koska kanta on kasvanut ja liikennettä on paljon, kertoo riistapäällikkö Eronen.

Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista peurakolarit ovat lisääntyneet Espoossa, missä niitä on ollut lähes 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Kaupungissa tapahtui vuonna 2019 tammi–lokakuussa yhteensä 43 peurakolaria, kun tänä vuonna niitä on ollut jo 64 kappaletta.

Helsingissä ja Vantaalla määrä on sen sijaan pysynyt suurin piirtein viime vuoden tasolla. Helsingissä tapahtui alle kymmenen peurakolaria, Vantaalla kolmisenkymmentä.

Peuroja pitäisi metsästää vieläkin enemmän

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Uudellamaalla oli viime talvena noin 18 600 valkohäntäpeuraa. Kaatolupien määrä on Uudellamaalla viime vuosina lisätty. Tänä vuonna lupia myönnettiin noin 11 000. Liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi lupia pitäisi myöntää haettavaksi vieläkin enemmän.

– Kevään tiedoilla riittäväksi saaliiksi arvioitiin 11 000 peuraa. Kolaritilastot puhuvat sen puolesta, että pitäisi tavoitella jonkin verran suurempaa saalista, jotta varmuudella saataisiin kanta laskuun varsinkin tiheimmän kannan alueella, arvioi riistapäällikkö Eronen.

Valkohäntäpeura on metsästäjille hänen mukaansa haluttu saalis, jota pyydetään Uudellamaalla innokkaasti. Kannan leikkaamiseksi metsästäjien olisi tärkeää pyytää erityisesti naaraita.

– Aikuissaaliista tulisi olla yli puolet naaraita, että pystyttäisiin pienentämään kannan tuottopotentiaalia tuleville kausille, muistuttaa riistapäällikkö Visa Eronen.

Lue seuraavaksi:

Video näyttää, miten läheltä moottoripyörää peura vilahtaa: nämä viisi asiaa hirvieläimistä kannattaa opetella (13.7.2020)

Yli 30 hirveä, peuraa tai villisikaa jää auton alle keskimäärin joka päivä – marraskuu on riistakolareiden synkin kuukausi (15.11.2019)

Järeät keinot käyttöön Vantaalla: peura ammuttiin pihamaalta – Mikä ratkaisuksi kasvavaan peurakantaan? Keskustele (4.9.2019)