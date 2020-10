Teemu Pukin mukaan nimetty liikuntapaikka pääsi rapakuntoon – nyt jalkapalloilijan kotikaupunki Kotka kunnosti sen

Jalkapalloilija Teemu Pukin kunniaksi perustettu liikuntapaikka on kunnostettu Kotkassa. Jo vuonna 2011 käyttöönotettu lähiliikuntapaikka oli päässyt jalkapalloilijan kotikaupungissa huonoon kuntoon ja se oli peruskorjauksen tarpeessa.

Perjantaina uusittuna esitellylle lähiliikuntapaikalle on tuotu uusia ulkokuntoilulaitteita ja monitoimikaukalon pintoja on uusittu. Pienellä ja tiivillä liikuntapaikalla on Teemu Pukin kuva ja kunniataulu, jossa luetellaan jalkapalloilijan saavutuksia.

Kotkan hyvinvointilautakunta päätti alkuvuodesta kunnostaa kotkalaislähtöisen Pukin mukaan niimetyn Hirssaaren lähiliikuntapaikan. Päätös tehtiin vastauksena kahteen valtuustoaloitteeseen, joissa pyydettiin huomioimaan Teemu Pukin urheilusaavutuksia.

Pukin urheilusaavutusten huomioimiseksi yhdessä aloitteessa esitettiin, että Kotkan Ruonalassa sijaitsevan palloiluhallin nimi olisi muutettu Teemu Pukin mukaan. Hallin nimeä ei kuitenkaan muutettu.

Teemu Pukin liikuntapaikalla on monitoimikaukalo. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Mahtava viime vuosi

Tammikuussa 2020 Teemu Pukki valittiin vuoden 2019 Vuoden urheilijaksi. Kotkalaisseura KTP:n kasvatin viime vuosi olikin sensaatiomainen.

Kaudella 2018–2019 hän oli nostamassa Norwich Cityä Englannin Mestaruussarjasta korkeimmalle sarjatasolle Valioliigaan. Pukki voitti Mestaruussarjan maalikuninkuuden 29 maalilla.

Elokuussa 2019 Teemu Pukki onnistui Valioliigan avausottelussa heti maalinteossa Liverpoolia vastaan. Saman kuukauden aikana kotkalainen viimeisteli myös hattutempun kotiottelussa Newcastle Unitedia vastaan. Hyvien peliesitysten johdosta Pukkia muistettiin Valioliigan elokuun kuukauden pelaaja -palkinnolla.

Teemu Pukki Norwichin paidassa valioliigaottelussa joulukuussa 2019. imago images/Focus Images/ All Over Press

Pukin jalkapallovuosi 2019 huipentui EM-karsintojen päätösottelussa Liechtensteinia vastaan. Suomi varmisti paikkansa EM-lopputurnaukseen 3–0-voitolla.

Pukki onnistui ratkaisevassa ottelussa maalinteossa kaksi kertaa. Kaikkiaan hyökkääjä heilutti maaliverkkoa EM-karsinnoissa 10 kertaa.

Lue lisää: Teemu Pukin kotikaupungissa pohditaan, miten Vuoden urheilijaa pitäisi muistaa: "Noussut suurten kotkalaisten legendojen joukkoon"