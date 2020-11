Rikoksista tuomittu liikemies jatkaa kiinteistöbisnesten tekoa haamujohtajien avulla – viranomaisilla vaikeuksia pysyä perässä

Liikemies Rami Virtanen allekirjoitti kiinteistön kauppakirjat syksyllä 2019, kun Nuorisosäätiö myi kokonaisen kerrostalon Lahden Hämeenkadulla. Ostaja oli yhtiö, jonka todellinen vallankäyttäjä on MOT:n tietojen mukaan Rami Virtanen.

Liikemies Rami Virtanen allekirjoitti kiinteistön kauppakirjat syksyllä 2019, kun Nuorisosäätiö myi kokonaisen kerrostalon Lahden Hämeenkadulla. Ostaja oli yhtiö, jonka todellinen vallankäyttäjä on MOT:n tietojen mukaan Rami Virtanen.

Konkurssiin ajautuneen Icon-kiinteistörahastojen toinen perustaja pyörittää miljoonaluokan bisneksiä haamujohtajien eli bulvaanien välityksellä.

Ylen MOT-toimituksen selvitys osoittaa, kuinka rikoksista tuomittu ja ulosottovelkainen liikemies Rami Virtanen on pystynyt vuosikausien ajan karttelemaan viranomaisten toimia.

Icon-kiinteistörahastot ajautui konkurssiin joulukuussa 2019. MOT-toimituksen tietojen mukaan poliisi epäilee kahta rahaston perustajaa eli Rami Virtasta ja Markus Havulehtoa talousrikoksista.

Tuhannet Iconiin rahojaan sijoittaneet suomalaiset ovat menettämässä rahansa konkurssin takia.

Rami Virtasen bulvaanijärjestelyiden syynä ovat todennäköisesti hänen mittavat ulosottovelkansa. Rami Virtasen toimia tutkimalla paljastuu yhtiöiden ja liikemiesten verkosto, jossa on yhtymäkohtia myös Nuorisosäätiön entisiä johtajia koskevaan laajaan rikostutkintaan.

Virtanen ei antanut aiheesta haastattelua. Hän kuitenkin kiisti tehneensä mitään bulvaanijärjestelyitä ja sanoi MOT:n tietojen olevan ”täysin paikkaansapitämättömiä”. Hän kiisti myös syyllistyneensä mihinkään rikolliseen Iconin toiminnassa.

Virallisesti liikemies Rami Virtanen on varaton, mutta todellisuudessa hän pyörittää edelleen mittavia liiketoimia kiinteistöalalalla.

Miljoonia sijoittajien rahoja omiin taskuihin

MOT-toimitus alkoi selvittää Rami Virtasen toimintaa keväällä 2020 osana Icon-kiinteistörahaston tutkimuksia.

Icon-kiinteistörahasto perustettiin Vaasassa vuonna 2013 ja se tavoitteli asemaa tavallisten ihmisten sijoitusrahastona. Tässä Icon myös onnistui: se ehti kerätä noin 40 miljoonaa euroa sijoittajien varoja.

Tuhannet sijoittajat saivat kuitenkin joulukuussa 2019 huonoja uutisia, kun Icon kertoi jättäneensä konkurssihakemuksen.

– Siinä täytyy olla taustalla jotain muuta, ei tämmöisenä aikana pysty oikeastaan sijoittamalla häviämään näin paljon kuin tässä on nyt tapahtunut, sanoo Suomen Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja ja Vaasan yliopiston rahoituksen sekä laskentatoimen professori Timo Rothovius.

Kiinteistöjen hinnat ovat nousseet etenkin kasvukeskuksissa ja kiinteistösijoittaminen on ollut varsin kannattavaa.

Kesällä 2020 MOT kertoi laajassa verkkoartikkelissaan, että Rami Virtanen ja Markus Havulehto ovat siirtäneet miljoonia euroja sijoittajien varoja omiin tai lähipiirinsä taskuihin.

Havulehto ei antanut MOT:lle haastattelua. Hän vetosi muun muassa keskeneräiseen poliisitutkintaan ja tutkintarauhan antamiseen viranomaisille. Havulehto kuitenkin kiisti lähettämässään sähköpostissa syyllistyneensä mihinkään rikolliseen.

Icon-kiinteistörahastot hakeutui konkurssiin joulukuussa 2019. MOT:n selvityksen mukaan Iconin perustajat olivat siirtäneet miljoonia euroja sijoittajien varoja omiin tai lähipiirinsä taskuihin.

Virallisesti varaton liikemies

Rami Virtanen jätti vastuutehtävänsä Icon-kiinteistörahastoissa vuonna 2015, mutta todellisuudessa hän jatkoi toimintaansa rahaston kulisseissa tämänkin jälkeen. Virtasen lähdön syynä oli todennäköisesti hänen rikoshistoriansa paljastuminen. Virtanen on tuomittu ryöstöstä ja veropetoksesta.

MOT:n selvityksen mukaan Virtanen on kuitenkin jatkanut mittavia liiketoimia kiinteistöalalla tämänkin jälkeen.

Virallisesti Rami Virtanen on varaton liikemies, joka on julistettu henkilökohtaiseen konkurssiin Virossa ja jolla on Suomessa yli 1,5 miljoonan euron ulosottovelat.

MOT:lla hallussa olevan laajan asiakirjanäytön ja henkilölähteiden perusteella Virtanen käyttää todellista omistajavaltaa edelleen useissa yhtiöissä.

Virallisesti yhtiöiden omistajaksi on ilmoitettu Virtasen ulkomailla asuva sukulaismies tai muita hänen lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä.

MOT:n tietojen mukaan ulosottoviranomaisille on tehty ilmoituksia ja lähetetty dokumentteja, jotka liittyvät bulvaanijärjestelyihin. MOT:n tiedossa ei kuitenkaan ole, että viranomaiset Suomessa olisivat pyrkineet sivuuttamaan Rami Virtasen sukulaisilleen siirtäneitä omistuksia teennäisiä, eli toteamaan ne tekaistuksi.

Virossa asiaa puidaan kuitenkin parhaillaan oikeudessa. Oikeudenkäyntipöytäkirjojen mukaan Virtaselle on esimerkiksi ollut käyttöoikeus kolmen virolaisen yhtiön tileille, joiden omistajaksi on ilmoitettu hänen sukulaismiehensä.

Virtanen asettiin Virossa henkilökohtaiseen konkurssiin marraskuussa 2016 ja omistusjärjestelyitä puidaan oikeudessa konkurssivalvojan pyynnöstä.

Syksyllä 2015 Varsinais-Suomen ulosottovirasto yritti ulosmitata Rami Virtasen omistuksia kiinteistörahastoyhtiössä. Virtanen oli kuitenkin ehtinyt siirtää osakeomistuksensa jo sukulaisensa nimiin. Yhtiö on sittemmin vaihtanut nimensä ja se on nykyisin Urban Estates.

Ulosottovirasto ei pysy perässä

Yksi yhtiöistä, joissa Virtanen edelleen käyttää todellista omistajavaltaa, on kiinteistörahastoyhtiö nimeltä Urban Estates.

Yhtiö perustettiin vuonna 2010 hallinnoimaan kiinteistösijoituksia. Urban Estatesin alaiseen rahastoon on sijoittanut varojaan kymmeniä pääosin Pohjanmaalta kotoisin olevia yrittäjiä tai yrityksiä.

Urban Estatesin omistajahistorian selvittäminen antaa hyvän kuvan Rami Virtasen toimintatavoista. Syksyllä 2015 Varsinais-Suomen ulosottovirasto teki päätöksen ulosmitata kaikki Rami Virtasen omistukset rahaston hallinnointiyhtiössä.

Ulosottovirasto veti kuitenkin vesiperän asiassa. Kun ulosmittausta yritettiin tehdä, Virtanen kertoi myyneensä jo osakkeet lähisukulaiselleen.

Nykyisin Urban Estatesin suurin omistaja yli 50 prosentin osuudella on virolainen yhtiö, jonka taas omistaa Virtasen lähipiiriin kuuluva henkilö.

MOT:n kirjallisten ja henkilölähteiden mukaan todellista valtaa Urban Estatessa käyttää Rami Virtanen.

Kiinteistökauppaa Nuorisosäätiön kanssa

Rami Virtasen nimi nousee esille myös laajassa Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyvässä sotkussa, jota MOT on seurannut usean vuoden ajan.

Nuorisosäätiön ex-johtajia Aki Haaroa ja Perttu Nousiaista sekä useita muita henkilöitä epäillään talousrikoksista poliisitutkinnassa, joka on Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja.

Tutkinta käynnistyi vuonna 2017, kun lahtelaisen rakennusliikkeen Salpausselän Rakentajien edustajien epäiltiin maksaneen miljoonalahjukset Haarolle ja Nousiaiselle.

Yksi poliisitutkinnassa olevista liiketoimista liittyy Lahden Hämeenkadulla olevaan kiinteistöön. Nuorisosäätiö osti sen vuonna 2014 Salpausselän Rakentajilta kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Nuorisosäätiön uuden johdon mukaan hinta oli selvästi markkinatasoa korkeampi. Talo on käytännössä purkukuntoinen.

Rami Virtanen allekirjoitti kauppakirjan, kun Nuorisosäätiö myi Lahden Hämeenkadulla sijaitsevan kerrostalon syksyllä 2019.

Kauppoja oli tuolloin edistämässä vaalirahakohussa tunnetuksi tullut liikemies Arto Merisalo. Nykyisin Merisalo työskentelee kiinteistökehitysyhtiössä, jossa todellista omistajavaltaa käyttää MOT:n tietojen mukaan Rami Virtanen.

Lokakuussa 2019 Nuorisosäätiö myi Suomen Kuvalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kiinteistön miljoonalla eurolla. Uusi omistaja on yhtiö nimeltä BP-Invest Oy. Sen omistaa virallisesti Rami Virtasen sukulaismies.

MOT:n tietojen mukaan myös tämän yhtiön todellinen päätöksentekijä on Rami Virtanen. Myös kiinteistön kauppakirjan on allekirjoittanut Virtanen.

Nuorisosäätiö käytti kaupoissa välittäjää. Nuorisosäätiön puheenjohtaja Jari Laine kertoo, että heille selvisi Rami Virtasen merkittävä rooli vasta kauppojen tekojen jälkeen.

Nuorisosäätiö katsoo siis tulleensa harhautetuksi kaupoissa. Laineen mukaan kauppoja ei olisi solmittu, mikäli kaikki taustat olisivat olleet selvillä.

