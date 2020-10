Valtioneuvoston tilaama hengennostatusvideo meni uusiksi liikojen maskien takia – STM: Oli päätetty, että maskeihin ei oteta vahvaa kantaa

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoi keväällä, että keskustelu maskeista oli vielä kesken, eikä WHO niitä suositellut.

Kevään maskisuositukset nousivat perjantaina jälleen tikun nokkaan, kun Iltalehti kertoi Aku Louhimieheltä tilatun videon joutuneen hyllytetyksi liikojen kasvomaskien takia. (siirryt toiseen palveluun)

Iltalehden mukaan valtioneuvoston kanslia tilasi ohjaaja Louhimiehen ja näyttelijä Andrei Alénin tuotantoyhtiöltä huhtikuussa hengennostatusvideon osana Suomi toimii -kampanjaa. Valtioneuvoston kanslia hyväksyi työn huhtikuun puolivälissä, mutta sitä ei käytetty, vaan Louhimieheltä tilattiin muokattu versio.

Iltalehti kertoi, että hyllytyksen takana oli sosiaali- ja terveysministeriö (STM), mutta ministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richt sanoo Ylelle, että STM ei ole hyllyttänyt mitään.

Richt korostaa, että kyseessä on valtioneuvoston kanslian tilaama video. Sosiaali- ja terveysministeriö toi hänen mukaansa esiin oman hallinnonalansa näkemyksen.

Richtin mukaan keväällä videon julkaisun alla Maailman terveysjärjestö WHO ei ollut maskeja suositellut ja koska keskustelu oli Suomessa vielä kesken, ministeriö ei ollut viestinyt maskeista mitenkään erityisesti.

Richt sanoo, että sen sijaan viestintä kansalaisille keskittyi tuolloin käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä huolehtimiseen.

Richtin mukaan vielä tuolloin oli päätetty, että maskeihin ei oteta vahvaa kantaa, ja viesti oli annettu valtioneuvoston kanslialle koskien myös videota ja siinä näkyviä maskeja.

– STM on totta kai kertonut, että meillä maskiviestintä on vasta mietinnässä, tarvitaanko sellaista vai ei. Olemme keskittyneet siihen, että viestimme niistä keinoista, jotka on siinä vaiheessa tiedetty toimiviksi ja tehokkaiksi, Richt toistaa.

Maskit käytössä. Hyllytetty versio Suomi toimii -kampanjan videosta.

"STM:n viestintä pyysi, että maskeja ei niin paljon näkyisi"

Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi Ylelle perjantai-iltapäivänä, että videon sisällöstä keskusteltiin keväällä kokouksessa, johon osallistuvat ministeriöiden viestintäjohtajat.

– STM:n viestinnältä tuli pyyntö, että tässä videossa maskeja ei niin paljon näkyisi, koska ei ole voimassa olevaa maskisuositusta, Anttikoski toteaa.

Päätöksen videon muuttamisesta tekivät Anttikosken mukaan hän itse ja muut valtioneuvoston kanslian (VNK) Suomi toimii -kampanjaan osallistuneet henkilöt.

– Me päätimme asiasta täällä VNK:ssa. Sovimme jo itse asiassa siinä kokouksessa, että okei, kuvaamme uusiksi pari kohtaa.

Anttikoski sanoo, että Vivikka Richtin sijaan STM:ää edusti kokouksessa viestintäpäällikkö Riikka Nurmi. Richt aloitti STM.n viestintäjohtajana toukokuun alussa.

– Keskustelun jälkeen toimimme niin kuin he toivoivat, jotta pääsemme hyvään lopputulokseen. Ei siinä sen kummempaa ollut, Anttikoski sanoo.

Louhimies: Muutosten pyytäminen normaalia

Ohjaaja Aku Louhimies kertoo Ylelle, että videon tilaaja oli valtioneuvoston kanslia, ja tilaajan muutostoiveet toteutetaan.

Louhimies sanoo, että kyse oli erikseen räätälöidystä tilaustyöstä. Hän pitää normaalina, että asiakas tilaa viestintämateriaaliin muutoksia.

Yritys ei Louhimiehen mukaan ollut suoraan yhteydessä STM:ään.