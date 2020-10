Maski saa parturi-kampaaja Sini Pieviläisen kasvot kukkimaan – vaiva on niin yleinen, että sille on somessa keksitty jo oma termi: maskne

Kasvot hikoavat, punoittavat tai kutiavat. Nämä vaivat ovat maskien käyttäjillä tavallisia.

– Iho rasvoittuu eikä pääse hengittämään. Tulee finnejä ja leuan alueelle jää enemmän epäpuhtauksia. Niitä joutuu enemmän käsittelemään töiden jälkeen. Työkavereillakin olen nähnyt selvää punoitusta kasvoissa, kertoo parturi-kampaaja Sini Pieviläinen Joensuusta.

Pieviläinen kollegoineen on käyttänyt maskia töissä kuukauden päivät. Oireet leuassa ovat kiusallisia, mutta monen iho menee vielä paljon pahempaan kuntoon kasvomaskin alla hautuessaan.

Maskin käyttö saa Pieviläisen ihon punoittamaan ja näpyille. Sini Pieviläinen

Ongelmia tulee erityisesti heillä, jotka joutuvat pitämään erilaisia suojaimia päivittäin pitkiä aikoja. Esimerkiksi sairaaloissa maskien käytöstä ei voi tinkiä ja käyttäjät eivät usein voi vaikuttaa siihen, millaisia suojaimia ylle on puettava.

Oireiden kirjo on laaja

Maskien käyttö tässä laajuudessa on uusi ilmiö Suomessa, joten omakohtaista ensi käden tietoa niiden aiheuttamista iho-ongelmista Työterveyslaitoksella ei vielä ole. Laitos on kuitenkin kartalla tilanteesta ulkomailla, jossa aiheesta on ehditty saada enemmän kokemusta. Maailmalla terveydenhuollon ammattilaisilla on havaittu paljon iho-ongelmia.

Kasvojen hautumisen ja hankautumisen lisäksi moni olemassa oleva ihosairaus voi äityä pahemmaksi maskin alla.

– Esimerkiksi kasvoilla oleva akne tai ruusufinni voi pahentua maskin käyttäjällä, kun hän pitää sitä pitkiä aikoja. Myös atooppinen ihottuma kasvoilla on tauti, jonka kanssa voi käydä näin, kertoo ihotautilääkäri Maria Pesonen Työterveyslaitokselta.

Lisäksi on huomattu yksittäisiä allergiatapauksia, joissa iho ärtyy jostain maskin valmistuksessa käytetystä aineesta.

Somessa jo keksitty oma diagnoosi #maskne

Sosiaalisessa mediassa maskin alla muhivat näpyt on ristitty termillä maskne, eli maskin aiheuttama akne. Mutta voiko maski aiheuttaa aknea?

– Ei voi varsinaisesti aiheuttaa, mutta voi pahentaa. En ehkä antaisi mitään erillistä nimeä maskin hautovan vaikutuksen takia pahenevalle aknelle. Vaikka sillä on tällainen ulkoinen pahentava syy, se on tavallinen akne ja sitä todennäköiseti kannattaa hoitaa samalla tavalla kuin aknea yleensäkin, Pesonen arvioi.

Somessa termi kuitenkin ottaa vauhtia. Esimerkiksi Instagramissa tunnisteella #maskne jaetaan näppyläkuvia, hoitoniksejä ja tietysti rutkasti ihonhoitotuotteiden mainoksia.

Maailmalla kasvomaskit ja niiden aiheuttamat ongelmat ovat olleet arkipäivää ja otsikoissa jo pidempään (siirryt toiseen palveluun).

Yhtä helppoa ratkaisua ongelmaan ei ole

Oireet, kuten myös niiden syyt ja hoito ovat hyvin yksilöllisiä, joten yleispätevää ohjetta ihon pitämiseen terveenä maskin alla ei voi antaa.

Erilaiset maskit voivat vaikuttaa samaan naamaan eri tavoin. Toisaalta esimerkiksi terveydenhuollossa ei usein ole mahdollista valita omille kasvoille hellää suojainta. Maskin lisäksi oma lukunsa ovat esimerkiksi peseytyminen, ihonhoitotuotteiden käyttö ja meikkaaminen.

– Jos kasvojen ihoon kohdistuu muita ärsytystekijöitä, kuten runsasta pesemistä saippualla, se ei varmasti ainakaan paranna asiaa. Me emme vielä tiedä kaikkea aiheesta, pitää antaa kokemuksen ja tietämyksen kertyä. On tärkeää, että henkilöt jotka kokevat saavansa maskista ihottumaa hakeutuisivat lääkäriin, Maria Pesonen Työterveyslaitokselta sanoo.

Sini Pieviläinen taltuttaa näppylöitään huolellisemmalla ihonhoidolla ja vähemmällä meikkaamisella. Heikki Haapalainen / Yle

Sini Pieviläinen sai taltutettua pahimmat oireet tarkemmalla ihonhoidolla.

– En meikkaa niin paljon, puhdistan ihon hyvin illalla ja olen hankkinut tasapainottavia ihonhoitotuotteita, Pieviläinen kertoo omasta ratkaisustaan.

Vaikka naamaa kutittaa ja kollegatkin punoittavat, turvallisuus on tärkeintä.

– Asiakkaita ajatellen on parempi, että käytämme maskeja. Asiakkaalle tulee turvallisempi fiilis tulla kampaajalle kun olemme suojautuneet, Pieviläinen toteaa.

