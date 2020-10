Miksi Ranskassa toisesta aallosta ennustetaan ensimmäistä tappavampaa? Viisi kysymystä ja vastausta maan pahenevasta koronatilanteesta

Pariisissa on kasvomaskien käyttö ollut pakollista jo elokuun lopusta lähtien.

Koko Ranskassa on astunut tänään perjantaina voimaan ympärivuorokautinen ulkonaliikkumiskielto.

Ranskassa jouduttiin ottamaan uudelleen käyttöön koko maan kattava ulkonaliikkumiskielto. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kotoa saa poistua korkeintaan kilometrin päähän ja korkeintaan tunniksi päivässä. Koulut kuitenkin pysyvät auki.

1. Miksi näin koviin toimiin päädyttiin?

Uuden ulkonaliikkumiskiellon syynä on hälyttäväksi muuttunut koronavirustilanne. Sairaaloiden teho-osastot ovat monissa kaupungeissa kuormittuneet ja presidentti Emmanuel Macronin mukaan taudin toisesta aallosta uhkaa tulla ensimmäistä aaltoa tappavampi.

Koronavirus leviää Ranskassa tällä hetkellä hallitsematonta vauhtia. Uusia tartuntoja on todettu monena päivänä yli 50 000 kappaletta huolimatta siitä, että suuressa osassa maata on ollut voimassa yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Koronatestaus on tällä hetkellä pahasti ruuhkautunut eikä tartuntaketjuja pystytä jäljittämään. Terveysviranomaiset arvioivat, että tämän hetkisten koronavirustartuntojen todellinen määrä lähentelee Ranskassa miljoonaa.

2. Mitä ulkonaliikkumiskielto käytännössä tarkoittaa?

Kielto tarkoittaa, että kotoa saa poistua korkeintaan kilometrin päähän ja korkeintaan tunniksi kerrallaan. Kotoa saa poistua esimerkiksi välttämättömän työtehtävän, lääkäriajan tai lapsen koulumatkan takia. Ulkona liikkuessa mukana pitää olla allekirjoitettu lupalappu, jossa liikkumisen syy kerrotaan.

Tuileries’n puistossa oli perjantaina autiota. Yoan Valat / EPA

Kokoontumiset on sallittu ainoastaan perhepiirissä ja liikkuminen Ranskan eri kaupunkien välillä on kielletty. Myös esimerkiksi elokuvateatterit, ravintolat ja baarit on suljettu.

Ympärivuorokautinen ulkonaliikkumiskielto koskee koko Ranskaa ja se on voimassa ainakin joulukuun alkuun.

3. Miten ulkonaliikkumiskielto eroaa viime kevään rajoituksista?

Ranskassa oli viime keväänä kaksi kuukautta käytännössä kokonaan kiinni. Suurin ero kevään ulkonaliikkumiskieltoon on se, että päiväkodit, peruskoulut ja lukiot pysyvät tällä kertaa auki.

Myöskään esimerkiksi teollisuutta ei täysin pysäytetä ja osa ihmisistä voi siis edelleen käydä töissä. Esimerkiksi maataloustyöt ja rakennusprojektit jatkuvat.

Välttämättömät julkiset palvelut pysyvät auki, samoin Ranskan sisärajat. Ulkorajaliikennettä sen sijaan rajoitetaan voimakkaasti ja kaikilta EU:n ulkopuolelta Ranskaan tulevilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos.

4. Minkälainen on sairaaloiden tilanne?

Sairaaloiden tilanne on erittäin huolestuttava. Noin 60 prosenttia tehohoidon kapasiteetista on tällä hetkellä koronapotilaiden käytössä, ja monissa kaupungeissa sairaalat ovat jo ruuhkautuneet.

Suojapuvulla varustettu hoitohenkilökunnan edustaja kuljetti paareilla potilasta pariisilaissairaalassa keskiviikkona. Julien de Rosa / EPA

Tätä vauhtia tehohoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden määrä nousee parissa viikossa yhdeksään tuhanteen. Se ylittäisi jo Ranskan sairaaloiden maksimikapasiteetin.

Uhriluvut ovat hyvin synkkiä: koronavirustautiin on kuollut Ranskassa jo yli 36 000 ihmistä.

5. Miksi toisesta aallosta ennustetaan viime kevään ensimmäistä aaltoa pahempaa?

Lähestyvä talvi ja pula hoitohenkilöstöstä tekevät tilanteesta viime kevättä selvästi vaikeamman. Virus on päässyt myös leviämään lähes joka puolelle Ranskaa, minkä vuoksi ihmisten siirtely sairaaloista toiseen ei välttämättä onnistu.

Viime keväänä koronavirusepidemia jylläsi etenkin Pariisin alueella ja Itä-Ranskassa, mutta ihmisiä pystyttiin tuolloin siirtämään Länsi-Ranskan vähemmän ruuhkautuneisiin sairaaloihin.

