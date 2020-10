Valtava kekripukki poltetaan Kajaanissa jo 18. kerran – katso suorana klo 18 alkaen

Kajaanin rauniolinnan kupeessa ihastellaan palavaa kekripukkia lauantaina 31. lokakuuta kello 18 alkaen.

Pukin polttaminen on vain juhlan huipennus. Perjantaina alkaneeseen kekrijuhlaan kuuluu suurena osana myös kansainvälisen valotaiteilija Kari Kolan valoteos, joka valaisee rauniolinnan kauttaaltaan. Valotaideteokseen kuuluu noin sata valaisinta, kaksi sataa ulkotulta sekä ranskalaisen Sylvain Moreaun tekemää musiikkia.

Kekripukki odotteli h-hetkeä yhteensä viikon verran: ensin joen rannalla ja keskiviikosta alkaen keskelle Kajaaninjokea asetetulla lautalla. Kekripukin on suunnitellut ja rakentanut sotkamolainen Jouko Sormunen, ja pukki on kuljetettu Sotkamosta Kajaaniin traktorilla. Pukki on lähes neljä metriä korkea, ja se on rakennettu kauraheinästä ja puusta.

Kajaanin 16. kekripukki oli vaikuttava näky vuonna 2018. Yle

Tämä on jo 18. kerta kun Kajaani juhlistaa kekriä polttamalla pukin. Gävlen olkipukin kohtaloa, eli ennenaikaista tuhoa, ei ole Kajaanin kekripukki koskaan joutunut kokemaan.

– Ehkä Kajaanissa ollaan vain niin kilttiä ja lainkuuliaista kansaa. Ei tuo märkä pukki kyllä ihan helpolla syttyisikään, kertoo tapahtuman järjestävän Kulttuuriosuuskunta G-Voiman Juho Hannikainen.

Vuonna 2015 kekripukin polttamisen yhteydessä pidettiin Kynskin sillan avajaiset. Katja Oittinen / Yle

G-Voiman hallituksen puheenjohtaja Veikko Leinosen mukaan järjestelyt ovat menneet hyvin ja ongelmitta. Jo valotaideteoksen kasausvaiheessa paikalliset ovat kiinnostuksella seuranneet puuhia linnanraunioilla. Tapahtuman huipennuksen odotetaan vetävän tuhansittain ihmisiä rantapuistoon.

– Väkimäärä on vaihdellut vuosittain, mutta nyt arvelisin että paikalle voisi tulla parituhatta ihmistä, Leinonen sanoo.

Jouko Sormusen rakentama lähes nelimetrinen kekripukki siirrettiin Kajaanin rantapuistoon 24.10.

