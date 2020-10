Jussi Halla-aho rasismista: "Paheksun kaikkea sellaista ajattelua, että ihmisiä pitäisi kohdella eri tavoin riippuen heidän ihonväristään"

Perussuomalaiset ovat usein otsikoissa ja kritiikin kohteina jäsentensä sanomisten takia. Tämän hetken suurimman oppositiopuolueen riveistä on viime aikoina muun muassa pilkattu edesmennyttä ja annettu sioille tummaihoisten poliitikkojen nimiä (siirryt toiseen palveluun).

Puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan yllä mainittuihin tilanteisiin on reagoitu asiaankuuluvilla sanktioilla: yksi ihminen on erotettu puolueesta, toinen on eronnut puoluevaltuustosta.

– Olen oppinut poliittisen urani aikana, että meidän poliittiset vastustajamme eivät oikeastaan edes halua meidän puuttuvan tällaiseen toimintaan, Halla-aho toteaa.

– He haluavat jatkaa asioiden pyörittämistä julkisuudessa ja käyttää niitä perussuomalaisten mustamaalaamiseen, vaikka me olemme ottaneet ne vakavasti ja ryhtyneet niiden vuoksi toimenpiteisiin.

Halla-aho on kuitenkin saanut myös itse huomiota esimerkiksi tviitillään, jossa hän vaikutti matkivan maahanmuuttajan puhetapaa (siirryt toiseen palveluun).

Paheksutko rasismia?

– Kyllä paheksun kaikkea sellaista ajattelua, että ihmisiä pitäisi kohdella eri tavoin riippuen heidän ihonväristään. Sellaista paheksun.

Työn tekeminen kannattavaksi ja toissijaiset kustannukset alas

Halla-aho kertoo puolueensa olennaisimmista keinoista työllisyyden lisäämiseksi:

– Meidän pitäisi keskittyä poistamaan niitä tekijöitä, jotka estävät ensinnäkin työn syntymistä Suomeen ja työn pysymistä Suomessa, ja jotka toisaalta tekevät työn vastaanottamisesta vähemmän kannattavaa.

Halla-aho esittää myös karsimista niin sanotuista toissijaisista menoista, joilla hän viittaa esimerkiksi kehitysapuun, maahanmuuton kustannuksiin ja Euroopan unionin elpymispakettiin koronakriisissä.

– Suomen pitää lakata leikkimästä globaalia sosiaalitoimistoa. Pitää lopettaa veronmaksajien rahojen kippaaminen sellaisiin mustiin aukkoihin, jotka eivät liity valtion ja kuntien ydintehtäviin, koska tällaiset menokohteet rahoitetaan verottomalla suomalaista työtä ja yrittämistä.

