Urheiluseurat haluaisivat panostaa oheisharjoitteluun, mutta usein mahdollisuudet ovat surkeat – Lahdessa alkoi uusi aika: kun punttisali on vieressä, ei tarvitse enää talsia loskassa

Urheiluseurat ovat tienneet jo vuosia oheisharjoittelun merkityksen varsinaisen lajiharjoittelun ohella. Kuitenkin monessa kaupungissa nuoret urheilijat joutuvat tyytymään vähään. Tiloja oheisharjoitteluun ei monella ole tai tilat ovat kaukana, jolloin harjoittelijoilla menee treeniaikaa lajiharjoittelupaikan ja oheisharjoittelupaikan välillä siirtymiseen.

Lahdessa jääseuroille alkoi uusi aika, kun harjoittelujäähallin yhteyteen rakennettiin yli tuhannen neliömetrin oheisharjoittelutilat. Oheisharjoittelutilat ovat tällä hetkellä ainoat Suomessa, jotka sijaitsevat jäähallirakennuksessa. Uudet tilat maksoivat 1,8 miljoonaa euroa, mutta pilottia varten saatiin valtion tukea noin kolmannes hinnasta.

Vaikka oheisharjoittelua voi tehdä melkein missä vain, uskoo ainakin Lahden taistoluistelijoiden valmentaja Netta Tuominen, että uudet tilat voivat näkyä jopa harjoitustuloksissa.

Huonot tilat haittaavat oheisharjoittelua

Valmennuskeskus Newtonin liikuntafysiologi Petri Jalanko suunnittelee ja ohjaa työssään nuorten urheilijoiden oheisharjoitteluja. Hänen treeneissään käy muun muassa uimahyppääjiä, golffareita, jalkapalloilijoita ja jääkiekkoilijoita.

Kolme sääntöä hyvään treenaamiseen Newtonin liikuntafysiologi Petri Jalangon mielestä hyvä oheisharjoittelu syntyy kolmea sääntöä noudattamalla: 1. Oheisharjoittelun täytyy perustua lajianalyysiin. Analyysi kertoo, millaisia taitoja ja fyysisiä ominaisuuksia harjoittelijan täytyisi kehittää. 2. Harjoittelun täytyy perustua myös fyysisen harjoittelun kultaisiin periaatteisiin (siirryt toiseen palveluun) (Jalangon blogi). Niiden mukaan harjoittelun täytyy olla tavoitekeskeistä ja nousujohteista. Esimerkiksi lihasvoiman lisääminen ei onnistu pienillä painoilla, ja kehittyessään treenaajan täytyy myös lisätä painojen määrää. Lisäksi harjoittelussa täytyy huomioida yksilöiden tarpeet, erot sekä tavoitteet. Harjoitusten täytyy olla myös tarpeeksi vaihtelevia. 3. Harjoittelun täytyy olla hauskaa. Tuloksia saadakseen harjoittelun täytyy olla säännöllistä ja pitkäjänteistä, ja sen varmistamiseksi treeneissä täytyy viihtyä. Hauskuutta lisää esimerkiksi harjoittelijoiden mahdollisuus vaikuttaa treeneihin. Harjoitteiden täytyy myös olla tarpeeksi haastavia, mutta ei liian vaikeita.

Lajien oheisharjoittelu on hyvin erilaista, ja treenien suunnittelu lähtee liikkeelle laji- ja tavoiteanalyysistä. Urheilututkimukset-sivustolta (siirryt toiseen palveluun) löytyy analyysejä siitä, kuinka pitkiä suorituksia lajissa tehdään ja mitä lihaksia käytetään: tarvitaanko nopeutta, kestävyyttä vai voimaa.

– Esimerkiksi golffarit tarvitsevat nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta. Erityisesti vartalon kierto on yhteydessä lyöntipituuteen. Oheisharjoittelun tavoitteena on kehittää niitä tarvittavia ominaisuuksia, jota lajiharjoittelu ei optimaalisesti kehitä sekä ennaltaehkäistä loukkaantumisia.

Jalangolla on kokemusta oheisharjoittelutiloista pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Hänen kokemuksensa mukaan tiloissa on haasteita.

Hyvät oheisharjoittelutilat mahdollistavat monipuolisen treenaamisen, joka tukee lajiharjoittelua. Esimerkiksi maksimikestävyyttä varten lihaksia täytyy rasittaa painojen avulla. Emilia Korpela / Yle

Myös taitoluisteluvalmentaja Tuominen on huomannut kisamatkoilla, että oheisharjoittelutiloissa on usein puutteita. Treenaaminen ilman kunnon tiloja on tullut hänelle ja valmennettaville tutuiksi myös kotikaupungissa ennen uusia tiloja. Harjoituksia on pidetty jäähallin käytävillä, ulkona ja koulujen liikuntasaleissa.

– Treenipäivät ovat olleet pitkiä, kun jääharjoitusten jälkeen olemme kävelleet koululle harjoittelemaan. Se syö jaksamista. Kaikissa liikuntasaleissa ei ole ollut peilejä. Syksyllä ulkona treenaaminen ei ole turvallista, kun lihakset ovat kylmiä.

Lahden taitoluistelijoiden valmentaja Netta Tuominen kokee huonojen oheisharjoittelutilojen syövän joukkueen jaksamista. Emilia Korpela / Yle

Kehon painoilla voi harjoitella melkein missä vaan. Ilman painojen käyttöä on kuitenkin mahdotonta harjoittaa lihasten maksimaalista voimaa, Jalanko kertoo. Monen lajin harjoituksissa tarvitaan myös tilaa. Esimerkiksi taitoluistelijat harjoittelevat koreografioita myös jäähallin ulkopuolella.

Oheisharjoitustiloihin panostaminen voi näkyä urheilumenestyksenä

Hiljalleen urheiluharrastajien toiveisiin oheisharjoittelumahdollisuuksista aletaan vastata. Lahden oheisharjoittelutilat kertovat ehkä suunnasta, mitä kohti harjoittelutilat ovat yhä vahvemmin menossa.

Esimerkiksi Hakametsän urheilukampushankkeen projektipäällikkö Markus Joonas kaavailee, että Suomen ensimmäisessä jäähallissa (siirryt toiseen palveluun) katsomoalueet rajattaisiin niin, että alueelle saataisiin hyvä oheisharjoittelutiloja (HS). Näin vanhimmasta jäähallista tulisi yksi Suomen moderneimmista, ainakin harjoittelumahdollisuuksia katsottaessa.

Lahdessa oheisharjoittelutilat olivat heti jääseurojen suosiossa. Kuntosali, juoksurata sekä palloilu- ja peilisali tukevat erilaisten lajien treenaamista. Emilia Korpela / Yle

Hienot oheisharjoittelutilat eivät vaadi ihmeitä. Esimerkiksi Lahdessa tiloihin on rakennettu kuntosali, juoksurata ja kahtia jaettava sali. Valmentaja Tuominen uskoo, että tilat ovat enemmän kuin vain suoja huonolta säältä.

– Nyt pystymme tehostamaan harjoituksiamme, eikä siirtyminen paikasta toiseen syö jaksamista. Tämä voi hyvinkin näkyä harjoitustuloksissamme.