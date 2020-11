Pia Rickman suunnittelee elokuvien seksikohtauksia ja kertoo miksi hänen työnsä on tärkeämpää kuin moni ajattelisi

Pia Rickman on ensimmäinen suomalaisissa elokuvissa työskennellyt läheisyyden koreografi.

Pia Rickman on ensimmäinen suomalaisissa elokuvissa työskennellyt läheisyyden koreografi. Mark Earthy

Kulttuurivieras Pia Rickman on kulkenut pitkän matkan Aku Louhimiehen elokuvien toisesta apulaisohjaajasta Suomen ensimmäiseksi läheisyyden koreografiksi.

Kamera käy. Näyttelijät ovat alasti. Ilmassa on jännitystä. On tarkoitus kuvata seksikohtaus, mutta tunnelma on outo.

Kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Elokuvien intiimien kohtauksien tekemistä on peittänyt hiljaisuuden verho. Ala on täynnä kauhutarinoita pieleen menneistä kuvauksista ja näyttelijöiden traumaattisista kokemuksista.

Selkeitä pelisääntöjä ei ole ollut, eikä asioista ole puhuttu suoraan.

Mutta nyt puhutaan. Yksi käynnissä olevan muutoksen airuista on Pia Rickman. Hän haluaa rikkoa intiimikohtauksiin liittyvän häpeän.

– Seksikohtausten tekeminen on ollut sellaista, että koko työryhmä alkaa yhtäkkiä puhua hiljaisemalla äänellä. Näyttelijälle tulee sellainen olo, että miksi täällä hyssytellään ja hymistään, kun eihän täällä oikeasti harrasteta seksiä, Rickman sanoo.

"Tuntui, että kaikki loksahti kohdalleen, kun löysin läheisyyden koreografian", Pia Rickman kertoo. Mark Earthy

Stunteista intiimeihin kohtauksiin

Pia Rickman vastaa videopuheluun Farnhamissa Lontoon lounaispuolella, missä hän opettaa elokuvanäyttelemistä yliopistossa. Hän on myös ensimmäinen suomalaisissa elokuvissa työskennellyt läheisyyden koreografi.

Työssään Rickman kehittää käytäntöjä, joita suomalaiset elokuvantekijät voisivat käyttää kuvauksissa kohtausten parantamiseksi.

– Kyse on paljon näyttelijöiden, tuottajien, ohjaajien ja työryhmien tiedon lisäämisestä. Tuotannoissa on tärkeä ymmärtää, että ihmisellä on rajat ja että ne ovat hyvä asia. Rajat pitävät meidät turvassa ja suojassa.

Ensimmäiset läheisyyden koreografit palkattiin tuotantoihin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kaksi vuotta sitten. Läheisyyden koreografiaa on kuitenkin tutkittu Yhdysvalloissa vuodesta 2006 lähtien. Mallia tekniikoihin on haettu taistelukohtauksien koreografioista.

Pia Rickman opettaa elokuvanäyttelemistä University for Creative Arts -yliopistossa Farnhamissa, noin 50 kilometrin päässä Lontoosta. Mark Earthy

Maailmalla uudella ammatilla on ollut kysyntää jo lukuisissa tuotannoissa. Usein läheisyyden koreografien työ on noussut puheenaiheiksi, kun tv-sarjassa tai elokuvassa on ollut paljon alastomuutta tai seksikohtauksia. Tällaisia tapauksia ovat olleet esimerkiksi brittisarja Normaaleja ihmisiä ja HBO:n The Deuce, joka kertoo pornoteollisuuden synnystä.

Läheisyyden koreografin tehtävä on auttaa elokuvien ja teatterin tekijöitä tekemään intiimeistä kohtauksista turvallisia ja parempia. Hänen työhönsä kuuluvat käytännössä kaikki kohtaukset, joissa on latautunutta kosketusta tai katsetta, alastomuutta, simuloitua seksiä tai seksuaalista väkivaltaa.

– Kaiken tulee perustua suostumukseen. Asioista sovitaan etukäteen, ettei kuvauksissa tule yllätyksiä, Rickman sanoo.

Rikkinäinen perhe

2000-luvun alussa, aikana ennen elokuva-alan muutosta, #metoo-liikettä tai läheisyyden koreografeja, Pia Rickman työskenteli useissa kotimaisissa hittielokuvissa.

Hän teki apulaisohjaajan töitä muun muassa Joona Tenan jalkapallokomediassa FC Venus (2005), Perttu Lepän tenavatähtikomediassa Helmiä ja sikoja (2003) sekä monissa Aku Louhimiehen elokuvissa (mm. Paha maa, 2005 ja Riisuttu mies, 2006).

Elokuva-ala oli parikymppisen tekijän koti ja elokuvien tekijät hänen perheensä. Niin kuin monessa muussakin perheessä, myös tässä oli piilotettuja ongelmia.

– Oli sellainen ajatus, että elokuva-alalla pätee eri säännöt kuin muussa maailmassa, Rickman sanoo.

Nyt jälkikäteen hän ihmettelee, minne ihmisten käytöstavat niin usein kuvauksissa katosivat.

– Kerrankin piti työnkuvasta johtuen kertoa eräälle ohjaajalle, että aika on loppumassa ja että nyt pitää tehdä päätöksiä. Hän hermostui ja huusi minulle koko työryhmän edessä jotakin tyyliin painu vittuun senkin huora.

Tilanne häkellyttää Rickmania yhä.

– En varmaan pystynyt siinä tilanteessa kuin nauramaan. Että mitä sä just sanoit, et ole tosissasi!

Enimmäkseen Rickmanin muistot noilta ajoilta ovat kuitenkin lämpimiä. Hän kouluttautui ohjaajaksi, minkä jälkeen hänen edessään oli monta vaihtoehtoista urapolkua.

Ohjaajan tai tuottajan työt eivät kuitenkaan innostaneet. Itsetutkiskelun jälkeen Rickman löysi kutsumuksensa näyttelijöiden valmentamisesta.

– Minulle on todella tärkeää, että pystyn auttamaan ihmisiä tekemään jotakin merkityksellistä. Elokuva-ala on minulle rakas. Se on täynnä hienoja ihmisiä, jotka rakastavat työtään, Rickman sanoo.

– Koska he tekevät työtään intohimosta, he eivät aina osaa pitää rajojaan ja rikkovat sitten itseään.

Kuvauspaikalla Rickman huolehtii, että intiimikohtaukset tehdään mahdollisimman ammattimaisesti. Yksi tärkeä työväline on neutraali ja kunnioittava sanasto. Mark Earthy

Elokuva-alan ongelmat rävähtivät kaikkien silmille vuonna 2017, kun Hollywood-tuottaja Harvey Weinsteinin rikokset tulivat julkisuuteen. Paljastuksista alkanut #metoo-kampanja toi maailmanlaajuisesti esiin, miten yleistä vääränlainen ja usein naisiin kohdistunut vallankäyttö oli alalla.

#Metoon myötä myös intiimikohtauksiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota kuin aiemmin.

– Silloin tajusin, että ei jumalauta, tämähän on se, missä tarvitaan apua. Meillä on aivan selvä ongelma, minulla on siihen ratkaisu ja tätä täytyy nyt viedä eteenpäin. Tutkin, miten voisin oppia asiasta lisää, ja aloin opiskella läheisyyden koreografiksi.

Eläinten parittelusta mallia näyttelijöille

Kun Pia Rickman tekee työtään, hän tarttuu seksioppaaseen. Hänen kirjahyllystään löytyy esimerkiksi sellaisia lähdeteoksia kuin Lesbian Kama Sutra, Gay Kama Sutra ja perinteinen Kama Sutra.

Jos elokuva käsittelee Rickmanille vierasta seksuaalista traditiota, hän haastattelee sen tuntevia ihmisiä.

– Olisi paljon kiitettäviä lopputeksteissä, mutta kiitän heitä sen sijaan itse, Rickman sanoo ja nauraa.

Yksi puoli läheisyyden koreografin työstä on huolehtia siitä, että myös seksikohtaukset palvelevat elokuvan tarinaa parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi tekijöiden täytyy ymmärtää tarkasti, mistä kohtauksessa oikein on kyse.

– Ei riitä, että Pekka ja Ville rakastelevat sohvalla. Täytyy tietää, mistä siihen on tultu, minne ollaan menossa, mikä roolihahmoja motivoi. Siitä päästään sitten siihen, mistä kohtauksessa on kyse ja miten he ilmentävät sitä.

Tämä on tärkeää näyttelijöiden työn kannalta. Kun kuvauksissa on selkeästi kyse roolihahmosta, on seksin esittäminen näyttelijälle vaivattomampaa. Hänen ei tarvitse pelätä joutuvansa kameran eteen omana itsenään.

Pia Rickmanin työtä on nähty ja tullaan lähiaikoina näkemään muun muassa elokuvissa Tove (2020) ja Rikinkeltainen taivas (2021). Mark Earthy

Rickmanin suosikkimetodi roolihahmon ja näyttelijän erottamiseen toisistaan on eläinhahmot.

– Näyttelijä miettii ensin, miten roolihenkilö kävelee ja puhuu. Sitten hän lähtee hakemaan vaikutteita liikkeeseen siitä, mitä eläintä henkilö muistuttaisi. Jos henkilön keskus on lantiossa, ovat hänen liikkeensä joustavampia ja katseeseen tulee heti tietty kissamainen flirtti.

Seuraavaksi Rickman pyytää näyttelijöitä ottamaan selvää, miten kyseinen eläin parittelee.

– Esimerkiksi eläimen ääntelyn voi ottaa malliksi ja tuoda sitä sitten ihmismäisemmäksi niin, että se ei ole överi vaan siinä on vaikkapa vain kissamaista piirrettä. Näin rooli tehdään ulkokautta eikä näyttelijä ole siinä tilanteessa enää samalla tavalla itsenään.

Rickman sanoo olevansa erittäin utelias eläinharjoitustaan kohtaan. Kun hän vieraili viime kesänä Suomessa alpakkatilalla, hän pyysi päästä katsomaan, miten alpakat parittelevat.

– Siinä sitten sovittiin aikatauluja. Sellaisen hullun maineenhan siitä saa, että tämä yksi hiihtää pitkin metsiä ja mantuja, että ”ai että hirvet parittelee? Okei, meitsi tulee sinne!”

Muumipeikon äidin seksielämä

Tove Jansson ja teatterinjohtaja Vivica Bandler suutelevat intohimoisesti. Heitä esittävät näyttelijät Alma Pöysti ja Krista Kosonen. Kuvauksissa kohtausta seuraavat monitorilta Tove-elokuvan ohjaaja Zaida Bergroth ja Pia Rickman.

Vuoden kotimainen menestyselokuva kuvaa kiihkeää vaihetta Muumipeikon äidin elämässä. Tove-elokuva ei kuitenkaan tee seksistä numeroa, vaan sen intiimikohtaukset ovat tärkeä osa sen henkilöitä ja elokuvan tarinaa.

Tove on ensimmäinen kotimainen elokuva, jossa on käytetty läheisyyden koreografia. Ennätysyleisön korona-aikana saaneen elokuvan pääosia esittävät Alma Pöysti ja Krista Kosonen. Sami Kuokkanen / Helsinki-filmi

– Parisuhteen seksuaalisuutta ei haluttu tuoda esiin sellaisena, että vau, tässä on nyt erilainen parisuhde, vaan että tämä on meidän kansallisikoni ja että hän on ihminen kaikkine puolineen. Se on aika ainutlaatuista tällaisessa elämäkertaelokuvassa.

Tove on hyvä esimerkki siitä, mitä elokuvan seksikohtaukset voivat kertoa. Päähenkilöiden katseista, eleistä ja tavasta hengittää voi lukea todella paljon siitä, mitä heidän sisällään tapahtuu.

– Se on näyttelijöiden ansiota. Kun on kaksi huippunäyttelijää, näyttää minunkin työni helpolta, Rickman sanoo.

Läheisyyden koreografi ei lähde aprikoimaan, mikä eläin tai muumihahmo elokuvan Tove Jansson on sängyssä.

– Sitä pitäisi kysyä Almalta, hän nauraa.

Seuraavat Rickmanin koreografioimat intiimikohtaukset nähdään Claes Olssonin ohjaamassa elokuvassa Rikinkeltainen taivas. Kjell Westön romaaniin perustuva elokuva on jo kuvattu, ja se saa ensi-iltansa ensi vuonna.

Vahingollisia roolimalleja

Humphrey Bogart suutelee vastahakoista naista. Nainen pyristelee mutta Bogartin naama on kuin imukuppi. Suudelma jatkuu kunnes vastarinta pettää ja antaututunut nainen muuttuu sulaksi vahaksi tähden syleilyssä.

Tämä tyypillinen näky valkokankaalta ei pelkisty Bogartin hahmoon. Elokuvahistoria on tämän tapaisia kohtauksia pullollaan.

– Mielestäni yksi suurimmista ongelmista on, että emme ole tottuneet näkemään elokuvissa suostumusta. Pahimmissa tapauksissa niiden sijaan on nähty lähes raiskaustilanteita, Rickman sanoo.

Ongelma on siinä, että elokuvat muokkaavat käsitystämme todellisuudesta. Esimerkiksi Bogartin roolihahmot ja James Bond ovat olleet vuosikymmeniä miehekkään miehen malleja. Erityisen herkkiä ovat juuri seksiin liittyvät käsitykset, koska niistä ei ole puhuttu julkisesti samalla tavalla kuin muista aiheista.

– Elokuvissa ja televisiossa toistetaan ja toistetaan malleja, jotka eivät ole todellisia normaalielämässä. Se johtaa siihen, että nuoret miehet luulevat, että heissä on jotain vikaa, kun he eivät saa naista laukeamaan parilla työnnöllä. Tai sitten nainen kokee, että hänessä on jotain vikaa, kun hän ei saa orgasmia.

#Metoo osuu lähelle

Paha maa -elokuvassa on kohtaus, jossa päähenkilö Niko Smolander (Jasper Pääkkönen) huumaa Elina Oraviston (Pamela Tola) ja raiskaa hänet vessassa. Kohtaus on yksi niistä, jotka nousivat pintaan, kun kansainvälinen keskustelu elokuvanteon valtasuhteista saapui Suomeen.

Elokuva-alamme isoin #metoo-kohu liittyi ohjaaja Aku Louhimiehen työtapoihin. Julkisuuteen astuneet kahdeksan näyttelijää syyttivät Ylen jutussa ohjaajaa vääränlaisesta vallankäytöstä ja alistamisesta.

– Itsekin olen joutunut käymään läpi niitä tuotantoja omasta näkökulmastani, Rickman sanoo.

Kohu sai Rickmanin miettimään, mitä kuvauksissa olisi voitu tehdä toisin. Eikä pohdinta koskenut vain Louhimiehen elokuvia, vaan koko suomalaista elokuva-alaa.

Vaikka Pia Rickmanin päivätyö on tällä hetkellä Iso-Britanniassa, on kotimainen elokuva-ala hänelle rakas. "Ala on täynnä hienoja ihmisiä, jotka rakastavat työtään", hän sanoo. Mark Earthy

Rickman muistaa kotimaisista tuotannoista tilanteita, joissa näyttelijät ovat esimerkiksi olleet jatkuvasti alasti vaikka se ei ole ollut kuvattavan tilanteen kannalta tarpeellista. Seksikohtauksissa genitaalialueiden suojat ovat saattaneet olla puutteellisia tai puuttua kokonaan.

Ohjaaja on myös voinut pyytää näyttelijöitä ottamaan suojat pois, etteivät ne näkyisi kuvassa, vaikka kuva kuuluisi rakentaa niin, että suojat eivät näy niissä.

– Asia, joka saa vereni kiehahtamaan kaikkein eniten on se, kun näyttelijöiltä pyydetään kuvausten aikana yllättäen asioita, joita ei tarvitsisi tehdä. Me teemme kuitenkin elokuvaa. Kyse ei ole aidon tekemisestä, vaan illuusion rakentamisesta.

Omat rajat ovat kaikkein tärkein asia

Muutos on ollut nopea. Suomen elokuvasäätiö on tänä syksynä julkaissut alalle ohjeet intiimikohtausten tekemiseen (siirryt toiseen palveluun). Ne on koonnut näyttelijä Saara Kotkaniemi, joka selvitti ohjeita varten kymmenien Suomen eturivin näyttelijöiden kokemuksia (siirryt toiseen palveluun).

Kotkaniemi on käsitellyt intimikohtausten tekemistä myös Intiimikeskusteluja-podcastissa.

Rickman oli selvityksessä ja ohjeistuksessa mukana asiantuntija-apuna. Hän pyrkii näyttelijäntyön tekniikoiden lisäksi kehittämään yksityiskohtaisempia keinoja, joita voidaan käyttää kuvauksissa.

– Pohdin parhaillaan sitä, mikä meillä toimisi Suomessa ja näiden mallien istuttamista suomalaisiin tuotantoihin.

Etenkin nuoren polven kotimaiset ohjaajat tuntuvat Rickmanin mielestä ottavan asian vakavasti. Myös heidän työtapansa on vähemmän autoritäärinen kuin heidän edeltäjiensä.

"Maailma muuttuu sitä muuttamalla. Se ei muutu itsekseen, vaan siihen tarvitaan aktiivisia tekoja. Mutta me ollaan nähty, että lyhyessäkin ajassa voidaan saada aikaan isoja asioita", Pia Rickman sanoo. Mark Earthy

Tällä hetkellä Rickman valmistelee ohjaaja Alli Haapasalon kanssa tämän seuraavaa elokuvaa Perjantai, joka kertoo kolmesta itseään etsivästä teinitytöstä. Haapasalo on kuvaillut elokuvan näyttävän nuoria naisia tekemässä asioita, jotka ovat perinteisesti olleet sallitumpia pojille.

Myös läheisyyden koreografin työssä on loppujen lopuksi kyse rohkeudesta, omasta tahdosta ja rajoista. Olivat rajat sitten näyttelijän, elokuvantekijän tai roolihenkilön, ne ovat kaikkein tärkein asia, sillä niillä varmistetaan suostumus.

– En ole aina osannut pitää omia fyysisiä ja henkisiä rajojani. Kun sen on joutunut opettelemaan, niin on hienoa, kun ne ovat olemassa. Kun arvostaa ja rakastaa itseään, huomaa sen jos joku yrittää vahingoittaa. Ja kun toinen kunnioittaa rajojasi, niin se vasta onkin rakkautta.