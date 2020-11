Rumia rantoja ja pohjaan juuttuvia veneitä – Iso-Tarjanneveden kiinteistönomistajilta kysytään halua poikkeukselliseen vedennostoon

Iso-Tarjannevesi on säännöstelemätön vesistö Pohjois-Pirkanmaalla. Sen vedenkorkeus vaihtelee paljon.

Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdella asuva Lauri Lahti-Mononen on harmissaan yhä kauemmaksi karkaavasta vesirajasta. Nyt takana on kolme kuivaa kesää, mikä on pahentanut ongelmaa.

Sataman vierasvenelaituria ei voi enää käyttää, koska vesi on liian alhaalla. Lauri Lahti-Monosella on siitä kokemusta.

Lauri Lahti-Mononen on ryhtynyt toimiin, jotta Iso-Tarjanneveden vedenkorkeutta nostettaisiin. Antti Eintola / Yle

– Oma vene oli pilttuussa, mutta se juuttui pohjaan. Se nostettiin sieltä taljojen ja apuveneiden avulla.

Mökkiläiset ja asukkaat joutuvat siirtämään laitureitaan, kun vesi pakenee matalilta rannoilta.

– Kaiken kaikkiaan rannat ovat rumannäköisiä ja järvi näyttää paljon pienemmältä kuin se on, sanoo Lauri Lahti-Mononen.

Pohjaslahden venesatamassa näkyy merkkejä vedenpinnan laskusta. Normaalitilanteessa vesi yltäisi laiturin alahirteen. Antti Eintola / Yle

Iso-Tarjannevesi on säännöstelemätön vesistö Pohjois-Pirkanmaalla. Pinta-ala on 220 km² ja rantaviivaa on tuhat kilometriä.

Vedenkorkeudet noudattavat luontaista rytmiä, joten niiden vaihtelu on voimakasta. Kuivina kesinä pinta laskee entisestään, koska muiden muassa ojitusten vuoksi valuma-alueilta ei tule tarpeeksi vettä kesän aikana.

Iso-Tarjannevedellä tarkoitetaan Ruoveden Murolekosken yläpuolella sijaitsevaa vesialuetta, joka ulottuu Mänttä-Vilppulassa Vilppulankosken alapuolelle ja Virroilla Herraskosken alapuolelle. Antti Eintola / Yle

Vesillä saa olla tarkkana

Vesiraja on paennut myös Pohjaslahden venesataman liuskalta. Betoni loppuu ennen vettä, joten liuskaa on jatkettu muutamilla betonilaatoilla.

Kesäasukas Jouko Kulonen on tullut laittamaan venettään talviteloille. Kulonen tuntee vedet hyvin.

– Kyllä veneellä pystyy liikkumaan, mutta on syytä tietää, missä ajaa. On paikkoja, missä tulee esiin karikoita ja kiviä.

Pohjaslahden sataman vierasvenelaituria ei voi käyttää, koska vesi on liian matalalla. Veneliuskan betoni loppuu ennen vesirajaa. Antti Eintola / Yle

Kulonen seuraa veden vaihtelua kesämökillään.

– Meillä on kivi, josta sen näkee hyvin. Se saattaa olla nytkin matalalla vedellä pahimmillaan 1,3–1,5 metriä.

– Varmaan kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että veden vaihtelu on liian suurta.

Nokialainen Jouko Kulonen viettää paljon aikaa Iso-Tarjanneveden rannalla ja vesillä. Antti Eintola / Yle

Murolekoskessa sekä syy että ratkaisu

Tärkein syy haitallisen alhaiseen vedenpintaan löytyy vesistön eteläkärjestä, Ruoveden Murolekoskesta. Iso-Tarjannevesi laskee kosken kautta Näsijärveen.

Murolekoski sijaitsee Muroleen kanavan lähellä. Antti Eintola / Yle

Murolekoski perattiin vesiliikennettä varten 1800-luvulla. Muroleen kanavan valmistumisen jälkeen koskea ei koskaan palautettu ennalleen. Lauri Lahti-Monosen mukaan Iso-Tarjanneveden pinta on laskenut sen vuoksi noin 1,3 metriä. Suunnitelmana on saada vesi puoli metriä korkeammalle nostamalla Murolekosken kynnystä.

– Kynnys korjataan tietysti luonnonmukaisesti, jotta kalat pääsevät nousemaan eikä maisema muutu.

Iso-Tarjanneveden vedet purkautuvat noin 50 metriä leveän ja 130 metriä pitkän Murolekosken kautta alapuoliseen Näsijärveen. Antti Eintola / Yle

Lahti-Mononen ja muut aktiiviset ranta-asukkaat ovat tehneet kuntalaisaloitteita ja keränneet nimiä adressiin. Työ on kannattanut.

Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupungit sekä Ruoveden kunta lähtivät mukaan kustantamaan esiselvitystä. Vetovastuussa on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY.

Poikkeuksellisen iso hanke

Iso-Tarjanneveden nostamisesta tekee poikkeuksellisen paitsi vesistön koko, myös asianomaisten määrä. Rantaan rajoittuvia kiinteistöjä on 4 400. Lisäksi ovat vesistön virkistyskäyttäjät.

Ympäristöasiantuntija Heikki Holstin mukaan liian alhainen vedenkorkeus haittaa ranta- ja virkistyskäytön mukaan vesistön ekologiaa. Antti Eintola / Yle

KVVY:n ympäristöasiantuntija Heikki Holsti on laatinut kirjeen, joka lähtee lähiaikoina rantaan rajoittuvan kiinteistön omistajille.

– Tämän vuoden aikana kartoitamme mielipiteet vedenpinnan nostamisesta. Kiinteistönomistajien pitää olla aktiivisia, myötämielisiä ja tukea hanketta, jotta se menee seuraavaan vaiheeseen.

Myös rahaa tarvitaan. Kyselyssä selvitetään, onko kiinteistönomistajilla halua osallistua kuluihin ja millaisella summalla. Myös yritykset, yhteisöt ja virkistyskäyttäjät voivat tukea hanketta.

– Kukaan ei tule enää tekemään asioita valmiiksi vaan tähän pitää olla yhteinen tahtotila. Valtio antaa oman osuutensa, mutta rahaa kerätään myös kunnilta ja asianosaisilta, sanoo Holsti.

Iso-Tarjanneveden vedenkorkeudet noudattavat luontaista rytmiä, joten vedenkorkeuksien vaihtelu on voimakasta. Antti Eintola / Yle

Kiinteistönomistajat voivat vastata kyselyyn kirjallisesti tai verkossa KVVY:n tiedustelusivustolla (siirryt toiseen palveluun).

Ympäristöasiantuntija Heikki Holstin mukaan hankkeen kustannukset nousevat yli 100 000 euroon. Suunnittelu maksaa kymmeniä tuhansia, samoin toteutus. Myös Avin lupamenettely nielee tuhansia.

Esiselvitysvaihe kestää vuoden 2021 loppuun. Jos hanke etenee, koska Lauri Lahti-Mononen pääsisi taas uittamaan varpaitaan omalta laituriltaan?

– Hitaita ovat kiireet näissä hommissa. Voisin kuvitella, että 2023 kastuvat nilkatkin eivätkä pelkästään varpaat, arvioi Lahti-Mononen.

Vedennostohankkeen toteutuminen vaatii kiinteistönomistajien tukea. Antti Eintola / Yle

Lue lisää:

Kuivat kesät lisäävät intoa järvivesien patoamiseen – Pirkanmaalla suunnitellaan valtavaa vedenpinnannostoa