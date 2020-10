Yli 60 000 suomalaista kaipaa muutosta kissakriisiin – SEY: "Luku oli yllätys"

Kuvituskuva loukkaantuneesta kulkukissasta. Paheneva kissakriisi on herättänyt suomalaisia.

SEY:n kissakriisikampanja on jo onnistunut yli odotusten.

SEY on kerännyt lokakuun ajan allekirjoituksia vetoomukseen, jolla pyritään helpottamaan kissalaumaongelmaa Suomessa lainsäädännön kautta.

Allekirjoituksia on tähän mennessä kertynyt reilu 60 000, mikä on SEY:n vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvistin mukaan enemmän kuin odotettiin. Kampanja päättyy tänään lauantaina. Vetoomus luovutetaan maa- ja metsätalousministeriölle marraskuussa.

– Tämä on yllättävän hieno suoritus. Luku oli yllätys. Meillä on tänä vuonna ollut pari muutakin vetoomusta ja tämä oli niistä suosituin. Olisi hienoa, jos saataisiin vielä 70 000 rikki ja se luku voitaisiin esitellä ministeriölle.

Lindqvistin mukaan kampanjan tavoitteena oli saada villinä elävien kissalaumojen aiheuttamat ongelmat kansalliseen tietoisuuteen. Koko kissapopulaatioiden ahdinko on ollut monelle vieras asia.

Suomen Eläinlääkäriliitto: Kissoja arvostetaan jo enemmän

Kausalassa Kymenlaaksossa työskentelevä kaupungineläinlääkäri Taina Rautell näkee parantamisen varaa kissojen tunnistusmerkinnöissä eli kissojen sirutuksessa. Silloin karanneet kissat pääsisivät takaisin kotiinsa.

– Tunnistusmerkinnän yleistyminen olisi oikein hyvä juttu. Jos löytyisi populaatioita, se ratkaisee samalla myös sitä ongelmaa.

Hänen mukaansa kissojen asema on kuitenkin parantunut hurjasti.

– Kissaa arvostetaan enemmän ja se tuodaan eläinlääkäriin ajoissa. Kissat alkavat olla niin leikattuja, että pentuja ei enää nähdä missään. Ennen leikattiin kissoilta märkäkohtuja. Harvoin näkee maatiloillakaan kissoja, joilla olisi toinen silmä poskella ja kollit olisivat revittyjä.

Myös Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi kertoo, että kissojen asemaa on saatu parannettua 20 vuodessa.

– Tuntuu, että mitä enemmän valvontaeläinlääkärit tekevät työtä, sitä enemmän tulee myös ilmoituksia. Siinä voi olla alueellista eroa, kuinka isoilla resursseilla työtä on tehty.

Kiviniemen mukaan kissakriisi-kampanja on tullut tutuksi heillekin, mutta muuten kampanjan vaikutukset eivät ole näkyneet liiton suuntaan.

– Ehdottomasti on hyvä, että ihmisiä valistetaan ja tiedotetaan, että tällaisia ongelmia on. Tietysti myös se, että ihmiset ilmoittaisivat, jos he huomaavat jossain hirveän määrän kissoja. Kissoille pitäisi tulla pakollinen tunnistusmerkintä ja lainsäädännön pitäisi muuttua tältä osin. Myös valvontaa tarvitaan kissapopulaatioihin puuttumiseksi.

Kiviniemen mukaan eläinsuojeluyhdistysten vapaaehtoiset tekevät paljon työtä kissapopulaatioiden hoitamiseksi kissojen omistajien suostumuksella. Näissä tapauksissa valvontaviranomaisia ei edes tarvita.

Ympäri Suomen esiintyy kissapopulaatioita, muttei hän nimeä maakuntia, missä tilanne olisi pahempi kuin toisessa.

– Toki taajama-alueilla ei pääse syntymään kovin isoa kissapopulaatiota. Maaseudulla voi olla syrjäinen paikka, missä ongelmat menevät isoihin mittasuhteisiin.

Tuleeko tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä oma laki?

SEY:n Maria Lindqvistin mukaan kissakriisi-kampanjan isoimpana lakitavoitteena on se, että kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti säädetään laissa paikolliseksi. Toinen tavoite on se, että kissojen rajoittamaton lisäännyttäminen kielletään lailla.

– Koirille on tulossa laki koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Me haluamme saman lain kissoille.

Lindqvistin mukaan maa- ja metsätalousministeriö pitäisi saada vakuuttumaan siitä, että asia on vähintäänkin yhtä tärkeä kissoille kuin koirille ja että asia on saatava vireille pian.

– On luvattu, että sitä ruvetaan kehittämään. Tietysti olisimme toivoneet, että se olisi tullut yhtä nopeasti kissoille kuin koirille. Ehkä tässä on pelkona se, että jos hallitus ja kansanedustajat vaihtuvat, lupaus unohtuu. Toivotaan, ettei tämä jää vaan tyhjäksi lupaukseksi.

Kissanpito on Lindqvistin mukaan hyvin polarisoitunutta. Osasta kissoja huolehditaan hyvin ja se kertoo kissan arvostuksesta. Lindqvistin mukaan kampanjan myötä tavallisten ihmisten tietoisuus asiassa on joka tapauksessa herännyt.

– Kissoja arvostaville ihmisille toinen ääripää tulee valtavana järkytyksenä. Näistä kissoista ei piittaa kukaan. Tarvitaan kissan arvostuksen nostoa, asennemuutosta ja koulutusta. Ei tämä kampanja kissakriisiä heti ratkaise, mutta nytkähdys on tapahtunut oikeaan suuntaan.

