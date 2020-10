Ranska varpaillaan terrorismin takia: Poliisi taltutti puukkomiehen Pariisissa, ministeriö varoittaa ulkomailla asuvia ranskalaisia

Ranska on lisännyt turvatoimia terrori-iskujen takia ja ulkomailla asuvia ranskalaisia on varoitettu turvallisuusuhasta. Poliisit vartioivat perjantaina myös Ranskan lähetystöä Kööpenhaminassa.

Välikohtaus ei vaatinut uhreja. Ranska on lisännyt turvatoimia, koska verisiä puukkoiskuja on tehty kaksi lyhyen ajan sisällä.

Pariisissa poliisi on taltuttanut miehen, joka uhkaili poliiseja kahden veitsen kanssa, uutistoimisto Reutersin poliisilähde ja Le Figaro -lehti kertovat. (siirryt toiseen palveluun)

Mediatietojen mukaan kukaan ei haavoittunut. Poliisit tulivat paikalle Pariisin lounaisosassa saatuaan soiton veitsellä aseistetusta miehestä, joka kolkutti talon asukkaan oveen.

Poliisien tultua mies hyökkäsi heidän kimppuunsa.

Ranskassa ollaan varpaillaan, sillä parin viikon sisällä maassa on tehty kaksi terrori-iskua, joissa uhreja puukotettiin. Torstaina kolme ihmistä kuoli, kun tunisialaislähtöinen mies puukotti kirkossa olleita ihmisiä Nizzassa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui tekoa islamistiseksi terrorismiksi.

Kaksi viikkoa sitten tšetšeenimies puukotti Pariisin liepeillä opettajan ilmeisesti kostoksi siitä, että tämä oli näyttänyt oppilaille pilakuvia profeetta Muhammedista opettaessaan sananvapautta.

Ranskan sisäministeri Gérald Damarnin sanoi, että Ranska on sodassa islamismia vastaan ja uudet iskut ovat todennäköisiä.

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian on varoittanut ranskalaisia siitä, että heillä on turvallisuusriski missä päin ovatkin. Ministeriö on lähettänyt asiasta varoituksen ulkomailla asuville ranskalaisille.

Ranskan johdon viimeaikaisten iskujen jälkeen esittämät kommentit ovat lisänneet Ranskan vastaista mielialaa muslimimaissa.

