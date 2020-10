Herätys: Koronasta voi saada rajuja hermostovaurioita, kulttuurivaikutteet näkyvät mielenosoituksissa, suuressa osassa maata poutaa

COVID-19:n mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista on kertynyt vähän tietoa, sillä pandemian alusta on kulunut vasta jonkin aikaa.

COVID-19:n mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista on kertynyt vähän tietoa, sillä pandemian alusta on kulunut vasta jonkin aikaa. Silja Viitala / Yle

Vaikea COVID-19-tauti lisää merkittävästi neurologisten oireiden riskiä lievään tautimuotoon verrattuna – Suomessa vakavat hermostovauriot olleet harvinaisia

Tuoreet tiedot koronaviruksen vaikutuksista hermostoon antavat paremman kuvan kuin epidemian alkuvaiheessa. Vielä keväällä koronapotilaiden aivoinfarktiriskin uskottiin olevan 8-kertainen tavalliseen influenssaan verrattuna. Aivoverenkiertohäiriöiden esiintyvyys koronavirukseen liittyen vaihtelee tutkimuksesta riippuen noin 3–77 prosenttia. Suomessa vakavat hermostovauriot ovat olleet äärimmäisen harvinaisia.

Harry Potterin taikasauva ja Nälkäpelin käsimerkki kohoavat mielenosoituksissa inhottua eliittiä kohti

Elokuvien ja tv-sarjojen kuvasto on tullut myös mielenosoituksiin. Jim Lo Scalzo / EPA

Kulttuurivaikutteet, kuten suositut kirjat, sarjat ja elokuvat, näkyvät protesteissa eri puolilla maailmaa. Handmaid's Talen orjattarella, Nälkäpelin käsimerkillä ja Harry Potterista tutuilla hahmoilla on roolinsa mielenosoituksissa eri maissa. Aasiassa eri alueiden mielenosoittajia yhdistää nyt myös ruokakulttuuriin kuuluva maitotee.

Lisää opiskelupaikkoja, hukkalämpöputki vai hammaslääkäriautoja? Selvitimme, mihin Suomi voisi käyttää 2,3 miljardia EU:n elvytysrahaa

Ratahankkeet ovat perinteisiä elvytyskohteita, mutta myös monenlaista tutkimusta tuetaan. Pyry Sarkiola / Yle

Suomi saa EU:lta seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä arviolta 3 miljardia euroa avustuksia, josta suurin osa, noin 2,3 miljardia, tulee niin sanotun elpymis- ja palautumisvälineen (RRF) kautta. Parhaillaan pohditaan, miten se pitäisi käyttää. Esittelemme joitakin esimerkkejä mahdollisista käyttökohteista.

Poutaa suuressa osassa maata

Sää on suuressa osassa maata poutaista. Läntisessä Suomessa voi tulla tihkusateita. Lämpötila on eteläisessä Suomessa vajaat 10 astetta ja pohjoisessa on päivälläkin muutama aste pakkasta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.