Belgia sulkeutuu pelastaakseen terveydenhuoltonsa – perheet saavat tavata kodissaan vain yhtä "halikaveria", sinkuille sallitaan kaksi

BRYSSEL Belgian kärsiessä ennätyssairastumisista hallitus päätti asettaa maan jo toiseen sulkutilaan koronan takia.

Sunnuntaina keskiyöllä suljetaan kaikki kaupat, jotka eivät ole elintärkeitä. Ruokakaupat ja apteekit pysyvät auki. Ravintolat ja baarit ovat olleet kiinni jo viikon. Sulku kestää ainakin joulukuun 13. päivään eli kuusi viikkoa.

Rajat pidetään auki, mutta palaajia odottaa kahden viikon kotikaranteeni. Yritykset voivat jatkaa toimintaansa, mutta työntekijöiden on tehtävä työnsä etänä ja yritys voi käydä kauppaa ainoastaan nouto- tai toimitusperiaatteella. Näin hallitus toivoo talouden pysyvän pystyssä.

– Nämä keinot ovat viimeinen mahdollisuus, sanoi Belgian pääministeri Alexander De Croo perjantaina turvallisuusneuvoston tapaamisen jälkeen.

Sairaanhoito on murtumassa

Lääkärit ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat viikkoja painostaneet hallitusta sulkemaan maan, jotta sairaalat kykenevät hoitamaan potilaat.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on yli 6 000 ihmistä ja määrän ennustetaan kasvavan 10-tuhanteen kahden viikon sisällä. Tehohoitopaikkoja on ainoastaan pari tuhatta. Torstaina sairaalahoitoon joutui 743 ihmistä, mikä on päiväennätys koko pandemian aikana.

Belgia on pandemian alusta alkaen ollut Euroopan musta piste. Joka neljäs testatuista antaa nyt positiivisen tuloksen ja se on hämmentänyt niin lääkäreitä kuin tutkijoitakin. Lääketieteellistä syytä ei ole löytynyt ja yleinen käsitys on se, että Belgia on tiuhaan asuttu pieni maa, jossa leviämistä edistää sosiaalinen käytös.

Toisin kuin keväällä, kun yritykset pantiin kiinni on nyt pääpaino sosiaalisissa kontakteissa. Töitä saa tehdä, mutta kotoa ja perheet suljetaan kupliinsa.

Koronavirus on tyhjentänyt Brysselin katuja merkittävästi. EPA / Olivier Hoslet

Yksi halikaveri per perhe

Poskisuudelmat ja halaukset ovat arkipäivää Belgiassa. Vaikka perheen ulkopuolisten kontaktien määrää on rajoitettu keväästä lähtien eivät määräykset ole purreet.

Nyt perheellä saa olla vain yksi ulkopuolinen niin sanottu halikaveri (sama kahden viikon ajan), ulkotiloissa voi nähdä kerralla neljä perheen ulkopuolista ihmistä.

Yksinelävien annetaan nähdä kahta läheistä ihmistä kodissaan tulevien viikkojen aikana. Siis kaikki perhetapaamiset, isot lounaat ja illalliset on kielletty. Pyhämiestenpäivän viikonloppu säästettiin, mutta säästyykö Joulu?

Museot ja vapaa-ajan paikat menevät kiinni, samoin kauneushoitolat, kampaamot, periaatteessa kaikki missä sosiaalisia kontakteja ei voi välttää.

Koululaisille ylimääräinen lomaviikko

Belgiassa ensi viikko on koulujen syyslomaviikko, mutta hallitus päätti, että koulut pysyvät kiinni marraskuun puoliväliin. Sen jälkeen päiväkodit ja ala-asteet aukeavat normaalitoimintaan, mutta ylemmät luokat jaetaan taas ryhmiin. Puolet istuvat koulussa ja puolet opiskelevat etänä.

Yliopisto-opiskelijat jatkavat etäopiskelijoina koko marraskuun. Ensimmäisen vuoden opiskelijat sallitaan campukselle joulukuun alusta.

– Määräykset pysäyttävät normaalin sosiaalisen elämämme täysin, sanoi Belgian terveysministeri Frank Vandenbroucke.

Edelliset määräykset pysyvät myös voimassa

Vanhojen rajoitusten mukaan pätee edelleen maskipakko kaikissa julkisissa tiloissa.

Puolentoista metrin turvaväliä on noudatettava ja ulkonaliikkumiskielto tarpeettomalta liikkumiselta on voimassa 00.00-05.00 Flanderissa ja 22.00-06.00 Brysselissä ja Walloniassa.

Ruokakaupat menevät kiinni viimeistään 22.00 ja alkoholin myynti loppuu 20.00.

