Puolassa jälleen valtavat mielenosoitukset aborttilain tiukennusta vastaan – "Olemme valmiita taistelemaan loppuun asti"

Puolassa uutta aborttilain kiristystä vastustavat mielenosoitukset jatkuvat jo yhdeksättä päivää.

Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat maan pääkaupunkiin Varsovaan perjantaina koronarajoituksista huolimatta. Protesti oli uutistoimisto Reutersin mukaan isoin viimeisen yhdeksän päivän aikana. Massiivisten kokoontumisten on pelätty lisäävän koronatartuntojen määrää.

Mielenosoittajat heiluttivat sateenkaaren värisiä pride-lippuja ja huusivat Puolan hallituksen vastaisia iskulauseita. Mielenosoituksissa nähtiin myös liikettä kuvaava symboli, punainen salama.

Joissain mielenosoittajien kylteissä luki "Me olemme saaneet tarpeeksemme" (We've Had Enough!) ja "Minun vartaloni, minun valintani" (My Body, My Choice).

Sotilaspoliisi valvoi mielenosoitusta Varsovassa.

Mielenosoittajat käyttäytyivät pääosin rauhanomaisesti, vaikka Varsovan keskusta-alueella olikin paljon väkeä. Uutistoimisto AFP:n mukaan illan aikana raportoitiin joitakin käsirysyjä.

Poliisi on kertonut tehneensä useampia pidätyksiä.

Mielenosoituksia järjestettiin perjantaina myös esimerkiksi Krakovassa ja Wroclawissa.

Presidentti tarjosi "kompromissia", oppositio ei hyväksy

Vajaan 40 miljoonan asukkaan Puola on katolinen maa, jossa kirkko on viime vuosina joutunut uudistamispaineiden kohteeksi aborttikysymyksen lisäksi muuta lisääntymisterveyttä koskevien säännösten vuoksi.

Maan aborttilait ovat Euroopan tiukimpia. Tunnelma aborttitiukennuksia vastustavien mielenosoittajien ja Puolan konservatiivisen hallinnon välillä kiristyi viime viikolla.

Silloin perustuslakituomioistuin linjasi, että epämuodostuneiden sikiöiden abortoinnin salliva laki on ristiriidassa perustuslain kanssa.

Kymmenettuhannet kokoontuivat perjantaina Varsovaan protestoimaan konservatiivisen hallinnon läpirunnomia tiukennuksia aborttilakiin. Leszek Szymanski / EPA

Uuden lain myötä abortti olisi mahdollinen vain raiskauksen tai insestin uhreille sekä naisille, joiden henki on vaarassa raskauden vuoksi. Laillinen abortti kuitenkin evättäisiin naisilta myös tilanteessa, joissa lapsi varmuudella kuolisi joko kohdussa tai syntyessään.

Perjantaina presidentti Andrzej Duda yritti löytää kompromissia ja ehdotti, että lakia voitaisiin hioa hieman. Dudan luonnosehdotuksen mukaan abortti voitaisiin sallia vaurioituneiden sikiöiden osalta, jos lääketieteellinen tutkimus osoittaisi sen, että lapsi suurella todennäköisyydellä syntyy kuolleena tai parantumattomasti sairaana.

Opposition edustaja Katarzyna Lubnauer sanoi, että muutosehdotus on "mahdoton hyväksyä".

– Tarjous on ikään kuin: "Varastan sinulta sata zlotya, mutta palautan vain 50", Lubnauer kertoi TVN24-kanavalle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Laillisia abortteja tehdään Puolassa vuosittain 2000. Naisten oikeuksia ajavat ryhmät arvioivat, että noin 200 000 naista tekee vuosittain laittoman abortin tai matkustaa ulkomaille raskaudenkeskeytykseen.

– Olemme valmiita taistelemaan loppuun asti, sanoi mielenosoituksen järjestämisessä auttanut Marta Lempart.

Lempart on Women's Strike (Naisten lakko) -liikkeen perustaja.

Koronatilanteen pelätään kiihtyvän

Mielenosoituksia järjestäneitä naisten oikeuksia ajavia ryhmiä odottaa todennäköisesti syytteeseenpano, sillä Puolassa yli viiden hengen kokoontumiset ovat tällä hetkellä kiellettyjä koronatilanteen vuoksi.

Maan johto on sanonut, että mielenosoittajat vaarantavat toimillaan iäkkäiden ihmisten hengen.

Puolan terveysministeriö ilmoitti perjantaina noin 21 600 uudesta koronatartunnasta, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys.

Kaikkiaan Puolassa on John Hopkins University -seurantasivuston mukaan yli 340 000 tartuntaa. 5 351 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin maassa.

Hallinto on kuvaillut mielenosoituksia "barbaarisiksi" ja "vandalismiksi".

Lähteet: AFP, Reuters