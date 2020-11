Herätys: Ulkonäkösyrjintä on todellisuutta, jätekeräyspisteiden määrä on puolittumassa, päivästä tulossa pilvinen

Tätä on ulkonäkösyrjintä työelämässä: Lähetimme 300 työhakemusta, joissa vain kuva oli eri – kaunis hakija sai lähes kaksi kertaa enemmän haastattelukutsuja

Yle testasi, miten ulkonäkö vaikuttaa työnhakuun. Lähetimme 300 työhakemusta, joissa vain kuva oli eri. Kaunis työnhakija sai lähes kaksi kertaa enemmän haastattelukutsuja kuin vaatimattoman näköinen hakija. Näin tapahtui, vaikka kaikenlaisen syrjinnän pitäisi olla Suomessa kiellettyä.

Jätekeräyspisteiden määrä voi laskea lähes puoleen nykyisestä, jos ministeriön tarvearvio toteutuu

Pakkausjätteiden aluekeräyspisteitä on jatkossa selvästi nykyistä vähemmän. Esa Syväkuru / Yle

Markettien ja muiden reunoilta tutut pakkausjätteiden aluekeräyspisteet vähenevät selvästi nykyisestä, jos valmisteltavan jätelainsäädännön määräarvio toteutuu. Ympäristöministeriön muistiossa Rinki-ekopisteiden tulevaksi määräksi on merkattu tuhat, kun nyt niitä on 1 850. Muutosten on määrä toteutua vuonna 2023.

George Floydin kohtalo ei saa toistua – Minneapolisin rotusyrjinnällä on pitkät juuret

Queen toivoo, että 12-vuotias Tyrone pääsisi hyvään kouluun. Uwa Iduozee

Alkukesästä Minneapolisin kaupungissa Yhdysvalloissa kuoli poliisin pidättämä mustaihoinen George Floyd. Häntä pidetään maassa vallitsevan rotuerottelun uhrina. Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka tutustui Minneapolisissa rotujen epätasa-arvon pitkään historiaan ja sen ilmenemiseen nykypäivänä.

Sunnuntai on pilvinen päivä

Yle

Sunnnuntai on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on koko maassa runsasta. Heikkoja sateita voi tulla paikoitellen etenkin pohjoisessa. Etelässä on päivällä lämmintä vajaat kymmenen astetta ja pohjoisessa on muutama aste plussan puolella. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.