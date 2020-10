Apotin käyttöönotosta Meilahdessa on selvitty lauantaina kohtuullisilla ongelmilla – päivystys ei ruuhkautunut

Meilahden sairaala-alueen käyttöönotossa on auttamassa noin 1 800 tukihenkilöä.

Kello klo 5.45 lauantaiaamuna HUS ilmoitti sivuillaan, että Apotti-potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön Meilahden sairaala-alueella. Järjestelmä on kerännyt kritiikkiä aikaisemmilta käyttäjiltä ja sen käyttöönotto kaikkein vaativimmissa yksiköissä ei ole pieni juttu.

Meilahdessa sairaalat ja päivystykset ovat kuitenkin HUSin mukaan lauantaina toimineet normaalisti ilman merkittäviä ongelmia.

– Eteen tulleet ongelmatilanteet ovat olleet luonteeltaan teknisiä ja niihin on reagoitu nopeasti. Sairaaloiden toiminta on sujunut normaalisti ja potilaat on saatu hoidettua ilman ylimääräisiä viiveitä, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSin tiedotteessa.

Muun muassa lähetetietojen automaattisessa siirrossa vanhasta järjestelmästä ilmeni joitakin puutteita päivän aikana. HUSin mukaan sen tietoon ei ole tullut Apotin osalta mitään toimintaa tai potilasturvallisuutta vaarantavaa ongelmaa.

Päivystyksiin ei syntynyt ruuhkaa ensimmäisenä käyttöönottopäivänä

Ennakkoon epäiltiin, että järjestelmän käyttöönotto saattaa aiheuttaa jonoja esimerkiksi päivystyksissä. HUSin mukaan päivystykset eivät kuitenkaan ole ruuhkautuneet, vaikka potilasmäärä on ollut tavanomainen.

– Henkilökuntaa on varattu viikonlopulle riittävästi ja pienet ongelmat on saatu selvitettyä nopeasti. Vähän jännittää ja väsyttää, mutta tunnelma on hyvä, kommentoi osastonlääkäri Terhi Solasaari HUSin sivuille aamupäivällä Lastensairaalan päivystyksestä.

Nyt tehdyssä käyttöönotossa Apotin käyttäjämäärä HUSissa kasvaa noin 10 000 ammattilaisesta reiluun 20 000 käyttäjään. Suuret käyttäjämäärät tosin toteutuvat vasta maanantaina, kun vuodeosastot ja poliklinikat siirtyvät arkipäiväiseen rytmiin.

Meilahden sairaala-alueen käyttöönotossa on ollut auttamassa noin 1 800 tukihenkilöä.

Apotin käyttöön siirryttiin lauantaina Meilahden tornisairaalassa, Meilahden kolmiosairaalassa, Syöpätautien klinikalla, Haartmanin sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa.

