Uutistoimistot: Ranskan Lyonissa ampuminen, epäilty paennut

Mediatietojen mukaan ampumisessa haavoittunut pappi on saanut vakavia vammoja.

Ranskan Lyonissa on sattunut ampuminen, kertoo uutistoimisto AFP. AFP:n mukaan ampumisessa on haavoittunut ortodoksipappi. Poliisin mukaan epäilty tekijä on paennut.

Ranskan sisäministeriö (siirryt toiseen palveluun) kertoo Twitterissä, että Lyonissa on meneillään operaatio, jossa on läsnä turvallisuus- ja pelastusviranomaisia. Ministeriö pyytää ihmisiä noudattamaan viranomaisohjeista ja välttämään aluetta.

Samoin poliisi neuvoo ihmisiä Twitterissä (siirryt toiseen palveluun)seuraamaan virallisia tiedotuskanavia ja olemaan häiritsemättä pelastajien töitä.

Poliisi tai sisäministeriö ei Twitter-tileillään kuitenkaan kerro, mistä operaatiossa on kyse.

Useampi isku viime viikkoina

Ampumisessa haavoittunut pappi oli sulkemassa kirkkoaan, kun isku sattui, kertoo nimettömänä pysyttelevä lähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan haavoittunut henkilö on Kreikan kansalainen.

Uutistoimistojen mukaan uhri on saanut ampumisessa vakavia vammoja.

Ranskassa on viime aikoina sattunut useampi veriteko.

Tänään sattuneen ampumisen motiivi ei vielä ole selvillä. Ranskan hallinto on varoittanut ranskalaisia siitä, että uusien iskujen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Presidentti Emmanuel Macronin käskystä tuhannet sotilaat on määrätty suojelemaan tärkeitä paikkoja, kuten kouluja ja uskonnollisia rakennuksia.

Torstaina kolme ihmistä kuoli ja useita haavoittui veitsi-iskussa nizzalaisessa kirkossa. Tekoa tutkitaan terroritekona.

Kaksi viikkoa sitten tšetšeenitaustainen mies tappoi Pariisin lähellä opettajan kostoksi siitä, että opettaja oli näyttänyt luokassa profeetta Muhammedista tehtyjä pilakuvia.

Päivitämme uutista.

Lähteet: AFP, Reuters, STT