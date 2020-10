Britannian pääministeri: ”Ensi torstaista lähtien englantilaisten on pysyttävä kotona”

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan sulku alkaa torstaina, kun parlamentti on äänestänyt siitä, ja jatkuu joulukuun alkuun.

Britanniassa pääministeri Boris Johnson ilmoitti lauantai-iltana uusista koronatoimista.

– Ensi torstaista lähtien englantilaisten on pysyttävä kotona, Johnson sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan sulku alkaa torstaina, kun parlamentti on äänestänyt siitä, ja jatkuu joulukuun alkuun.

Rajoitukset ovat pitkälti samoja kuin keväällä, mutta oppilaitokset pysyvät auki.

Pääministeri Johnsonin mukaan kovien toimien tarkoituksena on myös toive siitä, että perheet saisivat viettää joulun kotonaan.

Pubit ja ravintolat suljetaan

Pubien, baarien ja ravintoloiden on suljettava ovensa, mutta take away -ruokien myynti sallitaan.

Vain välttämättömät kaupat saavat pitää ovensa auki. Johnsonin mukaan brittien tulisi välttää tavaroiden hamstraamista.

Pääministerin mukaan niiden työpaikkojen, joissa etätyöskentely ei ole mahdollista, tulisi pysyä auki.

Kotoa saa siis lähteä koulun, työskentelyn, ulkona tapahtuvan urheilun, lääketieteellisten syiden sekä ruokatavaroiden ja muiden välttämättömien tarvikkeiden ostamista varten. Myös läheisten hoiva on sallittu syy poistua kotoa, BBC kertoo.

Ihmiset suuntasivat ostoksille Lontoossa lauantaina kun tieto Britannian pääministerin illan tiedotustilaisuudesta tuli julki. Johnson kehotti kansalaisia välttämään hamstraamista illalla pitämässään puheessa. AOP

Yli miljoona koronatartuntaa

Britannia on kuolleiden ja tartunnan saaneiden määrässä mitattuna yksi koronaviruksesta eniten kärsinyt Euroopan maa. Lauantaina julkaistujen virallisten lukujen mukaan Britanniassa on nyt kirjattu yli miljoona koronavirustapausta koko pandemian aikana, ja pelkästään kuluneiden 24 tunnin aikana tartuntoja on raportoitu lähes 22 000.

– Hallituksen viivyttely on maksanut sekä elämiä että elantoja. Meidän on toimittava nyt suojellaksemme molempia, Lontoon pormestari, oppositiossa olevaa työväenpuoluetta edustava Sadiq Khan kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Johnsonia on kritisoitu hitaasta reagoinnista keväällä Euroopassa levinneeseen pandemiaan. Edelliset koko Englannin laajuiset rajoitukset poistettiin kesäkuussa tapausmäärien vähennyttyä, ja heinäkuussa Johnson ennusti, että paluu normaaliin voisi onnistua marraskuussa tai mahdollisesti jouluun mennessä.

Lähteet: STT, Reuters