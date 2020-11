Kun verotiedot julkaistaan, kaivetaan esiin suurituloiset – todellinen verosankari on sen sijaan tavallinen keskiluokka

1. Keskiluokka maksaa suurimman osan veroista

Suurin veronmaksaja ovat keskiluokkaiset. Heillä tarkoitetaan..

Keskiluokka maksaa veropotista xxx euroa.

Insinöörit ja sairaanhoitajat...

2. Naiset maksavat veroja vähemmän kuin miehet

SnToimihenkilökeskustöjärjestö STTK viettää sunnuntaina naisten ja miesten palkkaerojen mukaista perusteella laskennallista naisten "vuoden viimeistä palkkapäivää". Järjestö on laskenut, että vuonna 2020 naisten palkka on 83,8 prosenttia miesten keskiansoista – ero on kasvanut viime vuoteen verrattuna 0,4 prosenttiyksikköä.

Pienemmistä ansiotuloista kertoo myös maksettujen ansiotuloverojen ja muiden palkasta otettavien maksujen määrä. Naiset maksoivat niitä 11,55 miljardia, miehet 16,9 miljardia euroa.

Palkkaerojakin isompi ero on miesten ja naisten pääomatuloissa – ja niistä maksetuissa veroissa. 2 184 809 465 miehet veroja pääomatulosta 815 590 466 naiset veroja pääomatulosta.

Tuloerojen kannalta pääomatuloilla kasautumisessa miehille maksetaan korkeintaan 34 prosenttia, kun taas ansiotuloveoprosentti on suurituloisilla yli 50 prosenttia.

Aki Savolaisen mukaan tämä on noussut viiden vuoden aikana. Syytä voi vain pohdisksell.a

– sitaattti Akilta

11 545 431 724 euroa naiset

19 103 981 330 euroa miehet

: heillä on pienempi palkka ja vähemmän varallisuutta. Varallisuudesta kertoo pääomatuloveron määrä:'

Pääomatulojen jakautumisen sukupuolten välillä, viime vuosina miesten osuus kasvanut. mielenkiintoista miksi niin iso.

vaikuttaa se että yrityskauppoja on tehty paljon ja pörssissä mennyt hyvin ja miehet enemmistönä pörssinnä niin se näkyy siinä. jos arvo nousee paljon ja osinkoja tulee paljon, se mahdollistaa paljon uudelleen sijoittamista.

kyllä se varmaan ollut aina olemassa se ero, 2014 - 2018.

3. Työttömät maksavat enemmän veroja kuin muut

568 092 797

4. Eläkeläiset maksavat paljon myös

6 554 352 988

5. Rikkaimmat maksavat paljon, mutta joku pointti

korkein tulodesiili maksaa tuloveroa (sis ansiotuloverot ja pääomatuloverot) 13 815 617 813 euroa

