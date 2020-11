Filippiineille iski yksi mittaushistorian kovimmista taifuuneista, ainakin seitsemän ihmistä on kuollut

Hirmumyrsky on katkonut sähkölinjoja, irrottanut talojen kattoja ja aiheuttanut tulvia. Tuulet ovat puhaltaneet jopa 300 kilometrin tuntivauhdilla.

Filippiineillä ainakin seitsemän ihmistä on kuollut vuoden tähän asti voimakkaimmaksi myrskyksi kuvaillun taifuunin seurauksena.

Goni-taifuuni rantautui Catanduanesin saarelle. Sittemmin taifuuni on heikentynyt ja jatkanut matkaansa saarivaltion suurimmalle saarelle Luzonille. Luzonilla sijaitsee myös Filippiinien pääkaupunki Manila. Manilan lentokenttä suljettiin sunnuntaina aamupäivällä 24 tunnin ajaksi.

Maan ilmatieteen laitos on ennustanut taifuunin pahiten riepottelemille alueille katastrofaalisia olosuhteita. Taifuuni on jo katkonut sähkölinjoja, irrottanut talojen kattoja ja aiheuttanut tulvia. Sadattuhannet ihmiset ovat paenneet kodeistaan. Suurin osa heistä on siirtynyt evakuointikeskuksiin.

Ulkoministeriön tietojen mukaan Filippiineillä on parhaillaan vähän suomalaisia. Matkustusilmoituksia maahan on tehty 166 kappaletta, mutta todennäköisesti määrä on todellisuudessa vielä pienempi, ministeriön viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Hirmumyrsky Gonin takia evakuoiduille pystytettiin moduulitelttoja liikuntasaliin Quezon Cityn suurkaupungissa Manilan metropolialiueella Filippiineillä 1. marraskuuta 2020. Rolex Dela Pena / Epa

Voimakkaimpia maihin koskaan osuneita myrskyjä

Goni on voimakkaimpia maihin osuneita trooppisia hirmumyrskyjä mittaushistorian aikana, kertoo talousuutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun). Puuskissa jopa 87 metriä sekunnissa puhaltava tuuli tekee Gonista voimakkaamman kuin vuoden 2016 Meranti tai vuoden 2013 Haiyan, jotka molemmat osuivat niin ikään Filippiineille, Bloomberg kirjoittaa.

87 metriä sekunnissa on yli 300 kilometriä tunnissa.

Filippiinit osuu sijaintinsa vuoksi usein myrskyjen reitille. Vuosittain maata koettelee keskimäärin 20 trooppista hirmumyrskyä.

Toistaiseksi tuhoisin on ollut vuoden 2013 Haiyan, AFP kertoo. Sen jäljiltä useita tuhansia ihmisiä kuoli tai katosi pelkästään Filippiineillä.

Viikko sitten Molave-taifuuni iski samalle alueelle, jota Goni nyt koettelee. 22 ihmistä sai Molaven vuoksi surmansa Filippiineillä.

Lähteet: AFP