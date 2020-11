Proud Boys -viharyhmän johtaja haastattelussa: Olemme valmiina lähtemään liikkeelle, jos ääniä ryhdytään laskemaan uudelleen USA:ssa

Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vaadittiin ensimmäisessä vaaliväittelyssä 29. syyskuuta tuomitsemaan äärioikeistolainen väkivalta ja valkoisten ylivaltaa ajavat järjestöt. Trumpin kysyttyä esimerkkiä tällaisesta järjestöstä esiin nousi Proud Boys.

– Proud Boys, perääntykää ja olkaa valmiudessa (stand back and stand by), Trump sanoi suorassa lähetyksessä.

Myöhemmin Trump tarkensi, ettei hän tunne kyseistä järjestöä.

Proud Boysissa presidentin kommentti vaaliväittelyssä otettiin vastaan tuenosoituksena. Järjestön johtaja Enrique Tarrio vastasi välittömästi Trumpille sosiaalisen median Parler-palvelussa (siirryt toiseen palveluun).

– Olemme valmiina, sir.

Perääntykää, olkaa valmiudessa -teksti ilmestyi nopeasti vaaliväittelyn jälkeen Proud Boysin paitoihin, uutisoi muun muassa The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Proud Boysin jäseniä kokoontui mielenilmaukseen 26. syyskuuta Portlandissa. Monilla heistä oli mukana aseita. AOP

Proud Boys häiriköi ääntenlaskua 2018

Tarrio vahvistaa ruotsalaiselle Dagens Nyheter -lehdelle antamassaan laajassa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Proud Boysin olevan valmiina reagoimaan tarvittaessa vaalien etenemiseen.

– Emme partioi äänestyspaikoilla. Emme ilmesty paikalle univormuissamme vaalipäivänä. Mutta lähdemme liikkeelle, jos ääniä ryhdytään laskemaan uudelleen, jotta kaikki sujuisi oikein, Tarrio sanoo.

Vuoden 2018 kongressivaaleissa Proud Boysin jäsenet ryhmittyivät Floridassa Browardin piirikunnassa ääntenlaskentapaikan ulkopuolelle huutamaan iskulauseita uudelleenlaskentaa vastaan. Järjestön mielestä ääntenlaskijoiden aikomuksena oli väärentää vaalitulos.

Uudelleenlaskentaa johtanutta Brenda Snipesia järjestön jäsenet vaativat vangittavaksi.

– Brenda, antaudu. Luihu-Snypes kuuluu vankilaan, huudettiin tarkistuslaskennan aikana rakennuksen ulkopuolella.

Myös Trump on kehottanut tukijoitaan ryhtymään "vaalivalvontaan", jotta tulosta ei päästäisi väärentämään.

Proud Boysin Enrique Tarrio (mustassa paidassa ja lippalakissa) osallistui 18. lokakuuta Miamissa Trumpia tukevien latinojen tapahtumaan. Mario Cruz / EPA

Sovinismi yksi periaatteista

– Proud Boysista on tullut synonyymi vastarinnalle kommunisteille, jotka haluavat tuhota amerikkalaisen elämäntavan, Tarrio linjaa DN:n haastattelussa.

Floridassa syntyneen Enrique Tarrion omat sukujuuret ovat Kuubassa. Demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin "kaltaista kommunistia" äänestävät latinot hän rinnastaa maanpettureihin.

Vuonna 2016 perustetun järjestön julkilausuttuja kantoja ovat muun muassa islaminvastaisuus, juutalaisvastaisuus, liberaalien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastustaminen, sovinismi ja heteromiesten aseman puolustaminen.

Naisilla ei ole mahdollisuutta päästä järjestön jäseniksi, vaikka he Proud Boysien tapahtumiin osallistuvatkin.

Ihanneyhteiskunnaksi järjestö maalaa Yhdysvallat, jossa perinteiset perheet ja sukupuoliroolit vallitsevat. Tarrio paheksuu haastattelussa sitä, ettei perinteinen isä-äiti-lapsi-normi ole enää vallitseva Yhdysvalloissa.

– Viimeisimmistä 26:sta joukkoampumisesta 23:ssa tekijänä oli kundi, joka on kasvanut kodissa, jossa ei ole ollut isähahmoa. Yksinhuoltajaäitinä oleminen on kaikkein vaikeinta. Tämä on ongelma joukkoampumisten taustalla, eivät aselait, Tarrio väittää.

Enrique Tarrion mukaan republikaanipuolue on kasvattanut itselleen viimein pallit Proud Boysin ansiosta. Kuva on otettu Miamissa 18. lokakuuta. Mario Cruz / EPA

T-paidoissa pilkataan vastustajia

Tarrio pyörittää Miamissa pientä yritystä, joka tuottaa muun muassa iskulauseilla varustettuja t-paitoja ja lippalakkeja.

Yksi t-paitoihin painettu teksti on "Voin hengittää", jolla pilkataan poliisin tekemän kiinnioton yhteydessä kuolleen George Floydin viimeisiä sanoja: En voi hengittää.

Yrityksen tiloja koristavat paikalla käyneen Dagens Nyheterin toimittajan mukaan muun muassa tekstit "Kommarintappaja" ja "Antifan-metsästyslupa". Järjestön jäsenet ovat ottaneet väkivaltaisesti yhteen kaduilla vasemmistolaisten kanssa. Tarrio väittää, että kyse on ollut itsepuolustuksesta.

– Olemme semiväkivaltaisia. Meidät tunnetaan siitä, että puolustamme itseämme. Jos kimppuumme hyökätään ja meitä provosoidaan, puolustamme itseämme. Emme käännä toista poskeamme, Tarrio linjaa DN:n haastattelussa.

Tarrio näkee johtamallaan järjestöllä olevan merkittävää poliittista vaikutusvaltaa.

– On meidän ansiotamme, että republikaanipuolue kasvatti itselleen viimein pallit, kuvailee Tarrio järjestönsä vaikutusta Trumpin puolueeseen.

Yhdysvaltain viranomaiset arvioivat aseistettujen ryhmien saattavan ryhtyä toimiin tämän viikon vaalien yhteydessä. Kuva on otettu Portlandissa 26. syyskuuta. Mike Logsdon / AOP

Viranomaiset varoittavat äärioikeiston uhasta

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI arvioi jo vuonna 2018 Proud Boysin olevan valkoiseen nationalismiin yhdistyvä ääriliike. Järjestön jäsenet ovat liikkuneet protesteissa yhdessä muiden äärioikeistolaisten ja QAnon-salaliittoteoriaan uskovien kanssa.

Ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center luokittelee Proud Boysin viharyhmäksi (siirryt toiseen palveluun).

Aiemmin lokakuussa Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaavat viranomaiset julkaisivat arvion (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan äärioikeistolaiset aseryhmät ovat tällä hetkellä vakavin kotimaiseen terrorismiin liittyvä tekijä Yhdysvalloissa.

Kotimaiset väkivaltaiset ääriryhmät saattavat arvion mukaan ottaa kohteekseen vaaliprosessin niin kampanja-aikana, äänestyksen aikana kuin vaalipäivän jälkeenkin.

Useat sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook ja Instagram, ovat sulkeneet sekä Proud Boysin että Tarrion tilit sopimattoman sisällön vuoksi.

