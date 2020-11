Länsi-Pohja on siirtymässä koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – johtajaylilääkäri: "Pikkujoulut on syytä järjestää virtuaalisesti"

Lauantain jälkeen Länsi-Pohjassa on todettu viisi uutta koronatartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on siirtymässä koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

– Koronavirukseen sairastuneita on useammasta eri tartuntaketjusta ja alueella riski taudin saamiselle on selkeästi kohonnut aiemmasta, kirjoittaa johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila tiedotteessaan.

Lauantain jälkeen on todettu viisi uutta tartuntaa. Altistuneita on arviolta noin 200 ja heidät on määrätty karanteeniin.

Tapausten määrä alkoi kasvaa Meri-Lapissa viime viikon lopulla, jolloin todettiin 27 koronatartuntaa. Testejä otettiin 782 kappaletta.

Pikkujoulut pitäisi järjestää virtuaalisesti

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin on tullut useita kyselyjä pikkujoulujen järjestämisestä. Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila muistuttaa, että joukkokokoontumiset muodostavat tällä hetkellä selkeän riskin taudin leviämiselle.

– Pikkujouluissa turvavälien säilyttäminen usein unohtuu eikä ruokaillessa voi kasvomaskia käyttää. Pikkujoulut on syytä järjestää tänä vuonna virtuaalisesti, Taskila kehottaa.

Sairaanhoitopiiri suosittaa vahvasti turvavälien lisäksi kasvomaskin käyttöä erityisesti kaikissa ryhmätilanteissa ja kokouksissa.

Alueellinen pandemiatyöryhmä linjaa Länsi-Pohjan tilannetta tarkemmin ensi keskiviikkona.

